Полтергейст в новой квартире. История на канале в Дзен

Полтергейст в новой квартире.

[/u]



https://dzen.ru/a/Zh-5TCq2SC8p2dVd?comments_data=n_like



Далее будет повествование от первого лица, от автора комментария с ником АкварилиК.А.

[/quote]Ох, было у меня похожее с первой квартирой.

Купили мы в ипотеку с мужем однушку в НОВОМ совершенно доме, только сдался, мы сразу же заехали. Площадь около 40 м2, коридорчик небольшой, налево, как заходишь, большая комната, справа с/у, вперед пройти - большая кухня, из которой на балкон можно выйти. Шестой этаж. Светлая, уютная, понравилась сразу.

На тот момент нашей старшей, а тогда единственной, дочке было 2,5 года, она уже год как в ясли ходила.

Обжились, отремонтировались, стали жить. Муж часто ездил в командировки, примерно на 2-3 дня, иногда на неделю, но не больше.

Началось всё с дочки, с мелочей.

Я заметила, что она стала бегом пробегать коридор, чтобы попасть из комнаты в кухню, и наоборот.

Ну, мало ли, ребенок бегает, играет...

Но нет! Она явно боялась там быть и так сокращала время пребывания там.

Потом она отказалась ходить поздно вечером чистить зубки, в ванную, старалась зазвать нас помыться посветлу, а затемно в коридор она уже старалась не выходить.

Тоже списали на причуды возраста.

На вопросы отвечала односложно: Ядя! Ядя!

Мы тогда не поняли, что это...

Потом воспитатель как-то показала мне рисунки дочки, её обеспокоило, что дочь постоянно рисует одну странную картинку: черное пятно примерно с пятак величиной, а вокруг всё красное. Ну, подивились мы да решили, что она так солнце изображает... Мало ли!

А потом муж уехал в командировку и вот тогда это началось.

Сидим на второй вечер без мужа в комнате, дверь в комнату закрыта, дочь об этом сильно переживала, не спала, и мы стали закрывать её на ночь.



И вдруг я слышу шум воды в кухне. Странно, я не включала же воду?! Кран сорвало, думаю. Побежала глядеть. Нет, сухо всё, ничего не течёт. В комнату пришла - тоже тихо. А через пару минут снова звук сильной струи воды в кухне. Пошла снова. Ничего. И тут в комнате заревела дочь. Я к ней. А она вся дрожит, дверь закрывает, плачет, меня не отпускает от себя.

Плюнула я тогда на все да и закрыла дверь на защелку в ручке.

До завтра подождет, что бы ни было!

Вода "включалась" ещё раза три, но я игнорила, хотя душа в пятках была, потом всё стихло. Жуть!

Следующий вечер прошел на удивление тихо.

А вот ночью нас разбудил наш пёс, у нас тогда жил тойчик, очень спокойный и ласковый пёс, который стал вдруг рычать на закрытую дверь в коридор. Сроду не рычал, а тут...Потом залаял. Потом опять угрожающе зарычал. Мне так жутко стало - словами не передать! Только хотела собаку успокоить, как в кухне раздаётся звук, словно с силой захлопнулась дверца шкафчика. Потом ещё, ещё, чаще, больше....



Если честно, я даже смотреть не собиралась, что там, поняла, что дело нечисто. Перекрестила себя и дочь, сижу, Отче наш читаю, сама плачу от страха. Полчаса так хлопало что-то в кухне, потом всё прошло и мы как-то уснули.

После этого я с ужасом ждала вечера, но всё было спокойно, и на следующий день тоже.

А потом приехал муж. Я ему, конечно всё рассказала, он не поверил, естественно. Но при нём всё было тихо. Я уж и успокоилась, забыла. И вот снова командировка у мужа, три дня. В первый же вечер я позвала подругу-соседку в гости, чтоб не так жутко было, ей ничего не сказала, понятно,и, между делом, попросила присмотреть за дочкой, пока я в душ сбегаю. Она согласилась. Я моюсь стою, и слышу, как за занавеской звук раздаётся, как будто влажное зеркало протерли ладошкой, такой скрип. Подумала, что это подружка, только ведь я закрывалась в душе. Шторку отдернула, никого, дверь на защёлке, а вот зеркало и правда протерто, как рукой, только уже обратно запотевает быстро. Меня из душа вынесло просто, как была, выскочила в коридор. А там изумленная подружка, мол, ты чего как ошпаренная выскочила??? Я не стала рассказывать, сказала, что поторопилась к дочке, показалось, плачет... Подруга ушла, а мы легли спать с дочкой.



На следующее утро выходной был, я с утра занялась уборкой, полы мыла.

И тут в дверь стучит кто-то тихонько. Я как была с тряпкой, дверь распахнула, а там цыганка молодая.

Давай клянчить деньги, и мальчишечка тут при ней её стоит. Только в квартиру они носы сунули, как цыганка, глянув в коридор, вскрикнула испуганно, мальчишку в охапку и давай улепётывать! Тут я смекнула, догнала её и начала умолять рассказать, что она там у меня такое увидела страшное, мне надо знать, у меня тоже дочь, и нам с ней очень жутко. Дала ей две сотни, что в кармане халата были.

Денег она не взяла, что странно, но и про то, что увидела, толком не сказала. Только чтобы я стереглась кого-то! Да блин!

Вечером я снова подругу позвала, сидим, чай пьем в кухне, дочь в комнате. Внезапно распахивается дверка шкафа на кухне и как захлопнется с силой, аж треск пошел. Мы так испугались, что я дочь подхватила в охапку и к подруге ночевать убежала.

Муж приехал наутро - снова тишина везде. То есть, происходили все странности только тогда, когда мы с дочкой были одни дома.

При муже тихо, он за порог - начинается: стуки, бряки, вода бежит, дверцы хлопают, даже шаги мы стали слышать в коридоре, а на балконе куревом стало пахнуть, хоть у нас никто не курит, да и застекленный балкон закрыт был!

Мы после наступления темноты с дочкой и собакой из комнаты ни ногой, даже в туалет не ходили, боялись. Там, кстати, тоже вода лилась часто сама собой...



Как жить так дальше??? Я думала, с ума схожу, ей-Богу!

Да и странно, квартира новая, никто в ней до нас не жил, ну откуда такому чуду быть?

Муж не выдержал моих истерик, пошёл в контору к застройщику узнать, что было в этой квартире, может как-то связать что-то получится, только ему ничего не сказали в офисе, а вот от работяг на строй.площадке этой компании он всё-таки узнал, что произошел тут у нас несчастный случай: рабочий-нелегал сорвался с неогражденной балконной плиты зимой, упал, выйдя покурить, и разбился насмерть.

Только замяли дело в компании, нелегал ведь! Выплатили сколько-то компенсацию семье без шума и на этом всё.

А вот рабочий не успокоился и стал приходить уже к нам...

Говорили мужу строители, скучал он очень по своей семье - жене, деткам, все деньги им отправлял. Хотел доработать и домой уехать, повидаться, да не случилось ему.

А отделывал он перед смертью потолок в нашем коридоре, вот там, очевидно и задержался после смерти.

То ли посчитал несправедливостью то, как с ним поступили, то ли о семье своей так переживал и нас с дочкой за своих принял...

Теперь стало понятно, что дочь не "Ядя", а ДЯДЯ сказать пыталась нам, видела она его в коридоре и боялась до жути. И с псом стало ясно, что рычал на него же, видел, наверное или чуял... И цыганка его углядела, говорят, они могут это видеть

Стали мы думать, что делать. Но очевидным казалось только одно: надо звать батюшку и освящать квартиру. Так и сделали! Тот пришел, молитвы почитал, крестиков везде нарисовал, наклеил...

И сразу стало тихо, и дочь перестала коридора бояться, бегать, а собака рычать на двери... Всё наладилось потихоньку!

А потом мы продали эту квартиру и переехали в большую трешку. Новая хозяйка той квартиры, пожилая дама, пятый год живёт там припеваючи, без странностей.

Но с тех пор я поверила и в привидений, и в домовых, и в прочую мистику. Видела и слышала лично её проявления, так что теперь да, верю, всякое бывает! [quote]

Разрешите поделиться с Вами интересной историей проявления чего-то мистического в реальной жизни.В Дзене я подписана на канал очень интересной девушки, которая пишет мистические рассказы, часто основанные на реальных событиях и ею художественно оформленные. Её зовут Ирина Шведская. Так вот. Под одним из её рассказов я прочла комментарий одной из её подписчиц, который сам оказался интересным и полноценным рассказом. Поэтому очень захотнлось поделиться им здесь. Орфография и пунктуация сохранены.(Вот такой рассказ, самое ценное, на мой взгляд, то, что это коментарий реального человека и лично её история из жизни).

Ключевые слова: Призрак в квартире призраки полтергейст страхи Мистика от Ирины Шведской

