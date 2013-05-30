Непрогоняемое существо

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 38 Комментарии: 1 +1 Вчера, 21:12 by

Во сне в какой-то момент я вдруг почувствовал проблески осознания... То есть, когда смутно понимаешь, что ты спишь, но при этом ничего особо не меняешь и продолжаешь следовать навязанному сценарию сновидения...В общем, я находился во сне у себя дома. На кухне. Там горел свет и... Внезапно я застал там какое-то существо! Обычно, в доме во сне я никого не видел. Всех страшных персонажей встречал в других непривычных местах. А это находилось прямо посреди кухни среди ночи, где быть никого не должно, и это уже само по себе пугало!Как существо выглядело?Если честно, сложно точно описать... Похожее на какого-то зверя семейства кошачьих в женском обличии! То ли рысь, то ли что-то такое, с виду хищное, а по сути паразитическое...Типо - хаджит!Ну, кто играл в Скайрим и знает, кто такие хаджиты, тот меня поймёт.Короче, мне её морда сразу не понравилась! А этому существу как раз таки это и нужно было - вызвать во мне отторжение и страх!Я начал припоминать молитвы и любые слова из Библии! Думаю, сейчас любую фразу произнесу и эта гадина сама убежит.Начал я что-то говорить, не помню уже что..Отче Наш, Господь Всемогущий, Спаси и Сохрани и все в таком ключе... В общем, все, что вспомнил, то и сказал!И что вы думаете?Это существо нисколько не испугалось моих слов!Оно стало даже повторять за мной, типо – дразнить, причём с такой злорадной издёвкой и какой-то усмешкой, что мне стало не по себе...Вот тут я уже испугался по настоящему! Можно даже сказать - запаниковал. Потому что понял, что ОНО просто так не уйдёт! Что я бессилен против него.И от отчаяния я стал просто махать руками с чуть ли не плачущим негодованием, как в детстве помню... Но мои руки проходили сквозь это существо, как сквозь привидение... Я сильно был взволнован и опять от нахлынувших сильных чувств – проснулся...Лежу, чувствую, что все тело расслаблено, пульс медленный, но в душе большое волнение. Очень удивительное сочетание состояний после кошмарных снов. И как всегда – не хочется засыпать заново! Думаешь, сейчас уснёшь - и опять приснится эта тварь недобитая! Пришлось переждать некоторое время, пока мозг отошёл от ночного потрясения. И только потом в состоянии покоя снова уснул.

Ключевые слова: Сон страшный существо страх авторская история

Другие, подобные истории: