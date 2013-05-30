Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сны

Непрогоняемое существо

Во сне в какой-то момент я вдруг почувствовал проблески осознания... То есть, когда смутно понимаешь, что ты спишь, но при этом ничего особо не меняешь и продолжаешь следовать навязанному сценарию сновидения...
В общем, я находился во сне у себя дома. На кухне. Там горел свет и... Внезапно я застал там какое-то существо! Обычно, в доме во сне я никого не видел. Всех страшных персонажей встречал в других непривычных местах. А это находилось прямо посреди кухни среди ночи, где быть никого не должно, и это уже само по себе пугало!
Как существо выглядело?
Если честно, сложно точно описать... Похожее на какого-то зверя семейства кошачьих в женском обличии! То ли рысь, то ли что-то такое, с виду хищное, а по сути паразитическое...
Типо - хаджит!
Ну, кто играл в Скайрим и знает, кто такие хаджиты, тот меня поймёт.

Короче, мне её морда сразу не понравилась! А этому существу как раз таки это и нужно было - вызвать во мне отторжение и страх!
Я начал припоминать молитвы и любые слова из Библии! Думаю, сейчас любую фразу произнесу и эта гадина сама убежит.
Начал я что-то говорить, не помню уже что..
Отче Наш, Господь Всемогущий, Спаси и Сохрани и все в таком ключе... В общем, все, что вспомнил, то и сказал!
И что вы думаете?
Это существо нисколько не испугалось моих слов!
Оно стало даже повторять за мной, типо – дразнить, причём с такой злорадной издёвкой и какой-то усмешкой, что мне стало не по себе...
Вот тут я уже испугался по настоящему! Можно даже сказать - запаниковал. Потому что понял, что ОНО просто так не уйдёт! Что я бессилен против него.

И от отчаяния я стал просто махать руками с чуть ли не плачущим негодованием, как в детстве помню... Но мои руки проходили сквозь это существо, как сквозь привидение... Я сильно был взволнован и опять от нахлынувших сильных чувств – проснулся...
Лежу, чувствую, что все тело расслаблено, пульс медленный, но в душе большое волнение. Очень удивительное сочетание состояний после кошмарных снов. И как всегда – не хочется засыпать заново! Думаешь, сейчас уснёшь - и опять приснится эта тварь недобитая! Пришлось переждать некоторое время, пока мозг отошёл от ночного потрясения. И только потом в состоянии покоя снова уснул.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:12 by johnny-max-cageПросмотров: 38Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Сон страшный существо страх авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 23:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (103|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 590
Плюсанул. Мне снился похожий сон, ну, примерно, похожий. По сути ваша "кошка" - это проекция существа из другого мира, потому ваши взмахи проходили сквозь неё. Скорее всего, существует некая несуразность в плане внешности этого существа в том мире, потому ваш мозг выдаёт этакую картинку кошачьего обличья, наиболее подходящую для восприятия.
В моём сне я шёл со знакомой девушкой, она весело болтала, а я её внимательно слушал. У меня в снах определённые "крючки" есть, как только вижу крючок - сразу осознаюсь. Так вот, после моего осознания она вдруг замолчала и вытаращенными глазами уставилась на меня. Я стал смотреть ей прямо в глаза, а она застыла в одной позе. Я приблизился к ней, и она превратилась в белый манекен, я не останавливался, а приблизил уже лицо к лицу манекена и... раз только и манекен исчез... .
В моём случае тоже была проекция из другого мира. Не знаю, насколько была эта форма агрессивной, но вид у неё в том мире чем-то схож с нашими манекенами. И даже ума не приложу, каким образом они там в таком виде существуют.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.