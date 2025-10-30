Истории из жизни
Смеркалось

Смеркалось...
(Ведь бывает же такое!)
Скрипучий звук раздался детским стоном.
Открылась дверь и появились двое:
один из них—весь в белом, другой—в чёрном.
И оба, подойдя к моей кровати
переглянулись,—
Что с ним будем делать?
И прошептали:
— Сударь, выбирайте:
коль быть—то мёртвым,
коль живым—то не́ быть.
Спасибушки вам, гости дорогие!—
хотел я было им ответить тут же.
Но вдруг прикинул,—
Мне лежать в могиле...
А впрочем, жизнь нежизни, разве лучше?
Подумал и промолвил:
— Кто вы, братцы?
И почему ко мне пришли? Я звал вас?
В ответ же, лишь почувствовал их пальцы
под костью подъязычною...
Смеркалось...


30-10-2025, 10:47 by johnny-max-cage
Ключевые слова: Ужас смерть интрига авторский стих

