Смеркалось

Новость отредактировал Летяга - 30-10-2025, 10:47

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 160 Комментарии: 0 +2 30-10-2025, 10:47 by

Смеркалось...(Ведь бывает же такое!)Скрипучий звук раздался детским стоном.Открылась дверь и появились двое:один из них—весь в белом, другой—в чёрном.И оба, подойдя к моей кроватипереглянулись,—Что с ним будем делать?И прошептали:— Сударь, выбирайте:коль быть—то мёртвым,коль живым—то не́ быть.Спасибушки вам, гости дорогие!—хотел я было им ответить тут же.Но вдруг прикинул,—Мне лежать в могиле...А впрочем, жизнь нежизни, разве лучше?Подумал и промолвил:— Кто вы, братцы?И почему ко мне пришли? Я звал вас?В ответ же, лишь почувствовал их пальцыпод костью подъязычною...Смеркалось...

Ключевые слова: Ужас смерть интрига авторский стих

Другие, подобные истории: