СмеркалосьСмеркалось...
(Ведь бывает же такое!)
Скрипучий звук раздался детским стоном.
Открылась дверь и появились двое:
один из них—весь в белом, другой—в чёрном.
И оба, подойдя к моей кровати
переглянулись,—
Что с ним будем делать?
И прошептали:
— Сударь, выбирайте:
коль быть—то мёртвым,
коль живым—то не́ быть.
Спасибушки вам, гости дорогие!—
хотел я было им ответить тут же.
Но вдруг прикинул,—
Мне лежать в могиле...
А впрочем, жизнь нежизни, разве лучше?
Подумал и промолвил:
— Кто вы, братцы?
И почему ко мне пришли? Я звал вас?
В ответ же, лишь почувствовал их пальцы
под костью подъязычною...
Смеркалось...
