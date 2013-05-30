Про Духа Святого

Доброго времени суток. Сегодня глянула, когда я зарегистрировалась на том сайте, и оказалось, уже десять лет прошло, и вот сегодня почувствовала вдохновение написать статью.Столько за эти годы изменилось в жизни и в сознании, что, глянув назад, поражаюсь той силе в нас, силе Бога, Духа Святого. Уже не помню, что писала в последних статьях, только сегодня буду писать, что идет изнутри.Как оказалось, я жила всю жизнь в жуткой внутренней недостаточности и думала, что это нормально, всё делала только из этого состояния, то есть каждое мое движение, мысль исходили из этого чувства недостаточности, заботясь о ком-то ради того, чтобы получить в ответ, обнимала кого-то, чтобы получить в ответ, и если не получала, что шла ненависть к человеку, каждый предмет, вещь куплены из этого состояния недостатка. И вот после долгих молитв я начала слышать внутри голос, не звуком, ощущением, после многих лет темноты я вдруг начала чувствовать внутренний Свет, он напомнил мне о детстве, о той легкости, несерьезности, радости, которую я уже забыла. И вот когда снова появился внутри Свет, пускай проблесками, я вспомнила, что Он уже был во мне, только я закрыла его важностью мира, его ложными ценностями, которые не приводят к счастью, лишь к временным коротким удовлетворениям, но никак не постоянным наполнением Радостью и Светом.Наполнение приходит изнутри, его не нужно искать вовне, нет в вещах и людях такого свойства, чтобы они наполнили нас изнутри Светом, Любовью, тихой Радостью, у них нет такой способности, лишь Сила Бога способна на это, и эта Сила зовется Святой Дух. Он пребывает в каждом из нас, он голос, что говорит за Бога, Его только нужно пожелать услышать, Он меняет нас изнутри, а меняясь изнутри, меняется мир вокруг нас, весь мир есть отражение нашего мышления, наших убеждений, настроения.Устав от темноты, я больше не могла с этим жить, свет был полностью потушен во мне, что говорило о тяжелой депрессии с суицидальными мыслями. Последнее, что я решила попробовать, чтобы вылезти из этой тьмы, это сердечная молитва, обращенная к Богу, и Он ответил, это было лет шесть назад, и начался процесс выворачивания разума с изнанки на верную сторону. То, что делает нас счастливыми, полностью противоречит мирским ценностям. Нам говорили: «Обгоняй всех, строй карьеру, это сделает тебя счастливой», а оказалось, это делает сердце жестким, и это закрывает внутренний свет. Нам говорили: «Главное — это деньги, на них ты можешь всё себе позволить», только если цель — деньги, то там нет места любви. А любовь, как оказалось, это источник нашей жизни, лишая себя любви, мы лишаем себя жизни. Нам говорили: «Если ты заберешь что-то себе материальное, то у тебя станет больше имущества, то есть станет больше», на самом деле становится больше жадности, то есть недостаточности внутренней, а чтобы иметь изобилие, нужно отдавать, делиться. То, во что мы верим, то и усиливаем в себе, верим, что отобрав, становимся богаче, усиливаем веру в недостаточность и действиями укрепляем это, так же наоборот, веря в то, что отдав, не потеряем, действиями укрепляем это. Вот так мышление этого мира лишает нас света, жизни, любви, хотя это всё одно. Делясь этим знанием, я, прежде всего, укрепляю его в себе.Дух Святой — это есть голос Истины в нас, очень важно научиться его слышать. Он есть путь ко спасению, возвращает нам мышление, которое приводит к Радости.Тот Свет, который Он дарит, в мире не найти, а найти его можно внутри себя. Святой Дух — это часть нашего разума, которая помнит о Боге. Бог же — источник нашей жизни.Что изменилось у меня за последние несколько лет: поменялось место жительства, я переехала в другой город, много путешествовала по разным странам и городам, новые отношения с человеком, который также идет к Свету, то есть одна цель у нас, тело практически перестало болеть (раньше очень много было хронических заболеваний), по утрам я просыпаюсь в тихой радости, практически не делаю усилий, чтобы обеспечить себя, мир всё больше заботится обо мне, внутри теперь есть Свет и Любовь, которой хочется делиться, потому что она требует продолжения. Эго еще есть, только его намного меньше, и мир отражает больше Любви. Чем больше Света внутри, тем больше его снаружи, так устроено всё.

