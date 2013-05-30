Истории из жизни
Учебник основ мистики / Философские основы мира

Про Духа Святого

Доброго времени суток. Сегодня глянула, когда я зарегистрировалась на том сайте, и оказалось, уже десять лет прошло, и вот сегодня почувствовала вдохновение написать статью.
Столько за эти годы изменилось в жизни и в сознании, что, глянув назад, поражаюсь той силе в нас, силе Бога, Духа Святого. Уже не помню, что писала в последних статьях, только сегодня буду писать, что идет изнутри.
Как оказалось, я жила всю жизнь в жуткой внутренней недостаточности и думала, что это нормально, всё делала только из этого состояния, то есть каждое мое движение, мысль исходили из этого чувства недостаточности, заботясь о ком-то ради того, чтобы получить в ответ, обнимала кого-то, чтобы получить в ответ, и если не получала, что шла ненависть к человеку, каждый предмет, вещь куплены из этого состояния недостатка. И вот после долгих молитв я начала слышать внутри голос, не звуком, ощущением, после многих лет темноты я вдруг начала чувствовать внутренний Свет, он напомнил мне о детстве, о той легкости, несерьезности, радости, которую я уже забыла. И вот когда снова появился внутри Свет, пускай проблесками, я вспомнила, что Он уже был во мне, только я закрыла его важностью мира, его ложными ценностями, которые не приводят к счастью, лишь к временным коротким удовлетворениям, но никак не постоянным наполнением Радостью и Светом.
Наполнение приходит изнутри, его не нужно искать вовне, нет в вещах и людях такого свойства, чтобы они наполнили нас изнутри Светом, Любовью, тихой Радостью, у них нет такой способности, лишь Сила Бога способна на это, и эта Сила зовется Святой Дух. Он пребывает в каждом из нас, он голос, что говорит за Бога, Его только нужно пожелать услышать, Он меняет нас изнутри, а меняясь изнутри, меняется мир вокруг нас, весь мир есть отражение нашего мышления, наших убеждений, настроения.
Устав от темноты, я больше не могла с этим жить, свет был полностью потушен во мне, что говорило о тяжелой депрессии с суицидальными мыслями. Последнее, что я решила попробовать, чтобы вылезти из этой тьмы, это сердечная молитва, обращенная к Богу, и Он ответил, это было лет шесть назад, и начался процесс выворачивания разума с изнанки на верную сторону. То, что делает нас счастливыми, полностью противоречит мирским ценностям. Нам говорили: «Обгоняй всех, строй карьеру, это сделает тебя счастливой», а оказалось, это делает сердце жестким, и это закрывает внутренний свет. Нам говорили: «Главное — это деньги, на них ты можешь всё себе позволить», только если цель — деньги, то там нет места любви. А любовь, как оказалось, это источник нашей жизни, лишая себя любви, мы лишаем себя жизни. Нам говорили: «Если ты заберешь что-то себе материальное, то у тебя станет больше имущества, то есть станет больше», на самом деле становится больше жадности, то есть недостаточности внутренней, а чтобы иметь изобилие, нужно отдавать, делиться. То, во что мы верим, то и усиливаем в себе, верим, что отобрав, становимся богаче, усиливаем веру в недостаточность и действиями укрепляем это, так же наоборот, веря в то, что отдав, не потеряем, действиями укрепляем это. Вот так мышление этого мира лишает нас света, жизни, любви, хотя это всё одно. Делясь этим знанием, я, прежде всего, укрепляю его в себе.
Дух Святой — это есть голос Истины в нас, очень важно научиться его слышать. Он есть путь ко спасению, возвращает нам мышление, которое приводит к Радости.
Тот Свет, который Он дарит, в мире не найти, а найти его можно внутри себя. Святой Дух — это часть нашего разума, которая помнит о Боге. Бог же — источник нашей жизни.
Что изменилось у меня за последние несколько лет: поменялось место жительства, я переехала в другой город, много путешествовала по разным странам и городам, новые отношения с человеком, который также идет к Свету, то есть одна цель у нас, тело практически перестало болеть (раньше очень много было хронических заболеваний), по утрам я просыпаюсь в тихой радости, практически не делаю усилий, чтобы обеспечить себя, мир всё больше заботится обо мне, внутри теперь есть Свет и Любовь, которой хочется делиться, потому что она требует продолжения. Эго еще есть, только его намного меньше, и мир отражает больше Любви. Чем больше Света внутри, тем больше его снаружи, так устроено всё.


Комментарии

Здравствуйте, дорогая Ади.
За искренность вам плюсанул.
Про духа Святого... . А что ещё есть Несвятой дух? Мне кажется, что главным должно быть слово Дух, а не прилагательное святой. Я сколько лет читаю про Святой Дух и ничего не понимаю. А вот языческий Дух мне понятен. И вот ваша эта история натолкнула меня на мысль, что-то скрывается за этим Святым Духом, что важно. Это важно маскируется термином. И вот вспоминая всякие религиозные истории про Святой Дух и, сопоставляя вашу историю, прихожу к выводу, что за этим скрывается изменение структуры биополя человека всего лишь. И цель сокрытия - удаление человека от возможностей изменения структуры биополя.
Внутренняя недостаточность - это скука без своей энергии.
Каждая женщина ориентирована на продолжение рода, а следовательно ищет подходящего партнёра для этого. Ребёнок, родившийся, нуждается в еде и одежде, а это всё зависит от материальных возможностей мужчины. На это и направлен интерес женщины. И не надо стесняться требовать от нас - мужчин материальное обеспечение. Понятно, что религия осуждает продажность. Но если наша жизнь основана на потреблении и деньги играют в этой базе не последнюю роль - то обеспечить существование своего будущего ребёнка не должно быть греховным.
Я как-то уже давно с женой был на вокзале. Подошла женщина и поведала свою историю. У неё было, сейчас уже не помню, скорее всего, 4 или 5 детей. Она ради веры отдала свою большую квартиру в городе и уехала с семьёй в деревню жить в религиозной общине. Она со слезами на глазах сетовала и причитала, что так получилось погано для семьи, что сейчас не вернуть былое, что сейчас одни страдания в этой общине.
Оцените, пожалуйста, тот религиозный деятель, кто присвоил себе эту квартиру в обмен на веру, не являлся ли продажным? Он не дал времени на обдумывание, он не вернул квартиру по результату осознания. Он просто сразу пустил квартиру в дело, наверное, был счастлив. Без сомнения, так. Именно счастлив, то есть находившийся с материальной частью. Ну, и где же был Святой Дух, чтобы образумить религиозного деятеля. Или хотя бы где был Святой Дух, чтобы успокоить бедную мать. Она подставила своих же детей... . А ведь это мошенничество чистой воды. И что Святой Дух за одно с мошенниками?
Да. Вот по результату осуждения в религии продажности женщин, у женщины идёт ненависть на мужчину, который не понимает, что нужно женщине. По итогу страдает сам, что не получилось. НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЖЕНЩИНЕ ГОВОРИТЬ СВОЕМУ МУЖЧИНЕ, ЧТО НУЖНО ЕЙ ОТ НЕГО.
Если от близости рождаются дети, то надо развивать культуру близости, культуру общения между мужчиной и женщиной. А не запрещать эту близость, что наблюдается в веках. И не надо афишировать, ни культуру, ни запрет.
Депрессия и даже суицидальные мысли бывают от полноты энергии. Нельзя всякую мысль доводить до предела, а лучше перетерпеть с целью, а что же будет дальше.
Счастье - это быть с частью, то есть с материальной частью. Счастье - это мирское слово.
Любовь - это источник жизни, точно. Любовь - это состояние независимое от мира. И оно знакомо не только человеку, но и животным. Это всего лишь структура биополя, которая доступна нам в детстве. А доступность во взрослом состоянии больше зависит от самого взрослого человека, умеет ли он менять самостоятельно структуру своего биополя.
«Обгоняй всех, строй карьеру, это сделает тебя счастливой»
Но человечность в этом не должна быть на последнем месте (те, кто говорил вам это, забыли сказать о человечности).
«Главное — это деньги, на них ты можешь всё себе позволить»
Это мне даёт понять государство. Я вынужден это принять. А что мне делать? Я бы хотел не работать. Но что тогда будет с моей семьёй? По миру с торбами пойдут, чтобы просить у тех, для кого деньги - это главное? А когда мне будут давать, то я буду думать, что это от Духа Святого.
Я предпочитаю в этой кутерьме, в которой намешано чёрти что, и Святого и Несвятого - применить своё знание энергии к зарабатыванию денег тоже. Мне государство не даёт шансов вообще, меня достали эти начальнички со своими скудными интересами, меня достала эта ложь. Поэтому что? Я просто избавлюсь от очередной зависимости.
Проблема, поднятая вами, задевает каждого читателя и нечитателя, потому я и написал от первого лица.


А любовь, как оказалось, это источник нашей жизни, лишая себя любви, мы лишаем себя жизни.


Окей. Вы обнимали кого-то, чтобы получить в ответ, вы заботились о ком-то ради того же ответа... . Но ведь вполне может быть то, что тот человек вас искренне любил... . И что..., любовь, значит источник вашей жизни после этого?.. .
А что сделает человек (мужчина или женщина), которые знают свою энергию? Они попытаются свести несочетаемое, то есть достигнут гармонии. Так обычно делают весьма опытные в жизни люди.

«Если ты заберешь что-то себе материальное, то у тебя станет больше имущества, то есть станет больше»

Заберёшь у ближнего своего? Ну, это больше похоже на большевистские принципы, из -за чего и рухнул Советский Союз. Все воровали, а в конце концов экономика не выдержала.

То, во что мы верим, то и усиливаем в себе, верим, что отобрав, становимся богаче, усиливаем веру в недостаточность и действиями укрепляем это, так же наоборот, веря в то, что отдав, не потеряем, действиями укрепляем это. Вот так мышление этого мира лишает нас света, жизни, любви, хотя это всё одно.

Да.

Делясь этим знанием, я, прежде всего, укрепляю его в себе.

Да.

Дух Святой — это есть голос Истины в нас, очень важно научиться его слышать.

Дух - это "голос" истины. Святой - это маскировка для запутывания человека.

Он есть путь ко спасению, возвращает нам мышление, которое приводит к Радости.

Путь ко спасению от чего?... Если от нас самих или от нашего греха - это запутывание.

Святой Дух — это часть нашего разума, которая помнит о Боге.

Знаете, Бог с перевода, если мне память не изменяет, с шумерского языка, это есть повелитель, царь. Ну, в настоящее время, мой начальник - это Бог, или наш глава в государстве или в области, - это Бог. Подумайте, пожалуйста, если Бог это просто правитель, стоит ли так маяться из-за обычной банальности.

Бог же — источник нашей жизни.

Нет. То, что вы пишете, является догмой. Источником жизни всех живых существ является энергия жизни. И мы способны её развивать и изучать.

Что изменилось у меня за последние несколько лет: поменялось место жительства, я переехала в другой город, много путешествовала по разным странам и городам, новые отношения с человеком, который также идет к Свету, то есть одна цель у нас, тело практически перестало болеть (раньше очень много было хронических заболеваний), по утрам я просыпаюсь в тихой радости, практически не делаю усилий, чтобы обеспечить себя, мир всё больше заботится обо мне, внутри теперь есть Свет и Любовь, которой хочется делиться, потому что она требует продолжения. Эго еще есть, только его намного меньше, и мир отражает больше Любви. Чем больше Света внутри, тем больше его снаружи, так устроено всё.

Я рад за вас. Не ошибитесь в своём избраннике. Частенько ложные адепты пользуются внушаемостью слабого пола.
Я пришёл к аналогичному выводу: если не всё, то многое - внутри нас самих. Правда, понять - это одно. Другое дело, уметь это в себе пробудить. Что иногда тяжело - в силу особенностей характера, душевного состояния. Но если мне хорошо, то я чувствую - это он, тот самый свет, идущий изнутри. И мне от него хорошо, пусть даже дела мои в этот момент плохи. Но всё-таки (это то, в чём я с вами не совсем согласен, если правильно понял вашу мысль) свет в другом человеке - очень важен: он, безусловно, освещает и мою жизнь.

Просто бывает так, что ваш свет не способен пробиться к другому человеку через ту темноту, в которой человек пребывает. Или ваш свет - на самом деле не свет, а иной, новый оттенок тьмы (пусть даже вы при этом чувствуете себя лучше).
