Мистика в дороге

Приготовились? Поехали.Мой муж работал на большегрузной машине, он профессиональный шофер, вся жизнь была за рулём. Историй у него масса, на книгу хватит, но такой ужас он испытал только один раз, к мистике он не был склонен.Загружался он в Дюнкерке, там целый город складов, улицы контейнеров; груз должен был доставить в бельгийский Остенде. Отработав смену, он поставил машину на десятичасовой отдых: в Европе с этим строго, тахограф всё фиксирует, за нарушение — штраф. Короче, лёг спать и проспал целый день. Он утверждал: я хорошо отдохнул и выспался. В ночь выехал в Остенде.Шеф фирмы всегда требовал избегать автобанов — за проезд по ним грузовики платят маут, и система фиксирует километры. Поэтому муж выбрал просёлочные дороги, петляющие вдоль побережья — короткий путь, знакомый, спокойный. Дороги там хорошие, ночью движения нет, можно за полтора часа доехать, не напрягаясь.Сначала всё было как всегда. Пустая ночная трасса, гул мотора. Но вскоре он почувствовал странную, вязкую сонливость. Машину стало вести, будто кто-то тянул её в сторону. Приходилось постоянно тормозить: грузовик сам набирал скорость.Проезжая спящие посёлки, он видел на улицах, освещённых фонарями, тени людей: дети, коляски, пешеходы на перекрёстках. Они были как будто вырезаны из чёрной бумаги, плоские. При приближении к ним фигуры таяли, как дым. Не имея возможности остановиться, так как машина вышла из-под контроля, он нёсся дальше, сбавляя скорость, иногда ощущая себя в перевёрнутом состоянии.Дорога изменилась: вместо привычной европейской дороги с разметками явилась узкая дорожка, обсаженная низкими подстриженными кустиками, как в парках, между ними время от времени появлялся свороток, машину со страшной силой тянуло туда, приходилось удерживать руль в правильном направлении. На этих поворотиках дорога была вымощена булыжником. Вдруг он заметил боковым зрением что-то белое в стороне пассажирского сидения. «Полотенце. Полотенце не убрал», — мозг искал реальное объяснение. Повернул голову — и в окно со стороны пассажира заглядывало белое лицо. Женское. С длинными белыми волосами, развевающимися от ветра. С широко раззявленным чёрным ртом. Тут он уж закричал: «Господи, помоги!»Закончилось всё так же внезапно, как и началось. Пропала сонливость и усталость, машина стала послушной, дорога обрела свой прежний вид. Впереди сияли огни Остенде.«На въезде в город я остановился, не мог в себя прийти. Что могу точно сказать — я не спал. Мне не привиделось. Запрещенных препаратов я не принимал — я за рулем».Больше он той дорогой не ездил. Сначала стал брать только автобаны, а потом вовсе сменил маршруты.Мы пытались объяснить эту мистику тем, что в Первую мировую войну в том месте проходили страшные бои, множество погибших, в северной Франции некрополи чередой стоят вдоль дорог. Есть там и русский некрополь, с часовней. Мы были там.И в этих местах из-за негативной энергетики искривляются пространство.«Где я был? Что и кого я видел? Если бы я свернул хоть в один из этих поворотов, куда бы я попал? Ты записываешь страшные истории, напиши мою, она необычная, но это было со мной». Я обещала написать. Муж умер год назад, вот выполняю обещание.

