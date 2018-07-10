Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Мистика в дороге

Приготовились? Поехали.
Мой муж работал на большегрузной машине, он профессиональный шофер, вся жизнь была за рулём. Историй у него масса, на книгу хватит, но такой ужас он испытал только один раз, к мистике он не был склонен.

Загружался он в Дюнкерке, там целый город складов, улицы контейнеров; груз должен был доставить в бельгийский Остенде. Отработав смену, он поставил машину на десятичасовой отдых: в Европе с этим строго, тахограф всё фиксирует, за нарушение — штраф. Короче, лёг спать и проспал целый день. Он утверждал: я хорошо отдохнул и выспался. В ночь выехал в Остенде.
Шеф фирмы всегда требовал избегать автобанов — за проезд по ним грузовики платят маут, и система фиксирует километры. Поэтому муж выбрал просёлочные дороги, петляющие вдоль побережья — короткий путь, знакомый, спокойный. Дороги там хорошие, ночью движения нет, можно за полтора часа доехать, не напрягаясь.
Сначала всё было как всегда. Пустая ночная трасса, гул мотора. Но вскоре он почувствовал странную, вязкую сонливость. Машину стало вести, будто кто-то тянул её в сторону. Приходилось постоянно тормозить: грузовик сам набирал скорость.
Проезжая спящие посёлки, он видел на улицах, освещённых фонарями, тени людей: дети, коляски, пешеходы на перекрёстках. Они были как будто вырезаны из чёрной бумаги, плоские. При приближении к ним фигуры таяли, как дым. Не имея возможности остановиться, так как машина вышла из-под контроля, он нёсся дальше, сбавляя скорость, иногда ощущая себя в перевёрнутом состоянии.
Дорога изменилась: вместо привычной европейской дороги с разметками явилась узкая дорожка, обсаженная низкими подстриженными кустиками, как в парках, между ними время от времени появлялся свороток, машину со страшной силой тянуло туда, приходилось удерживать руль в правильном направлении. На этих поворотиках дорога была вымощена булыжником. Вдруг он заметил боковым зрением что-то белое в стороне пассажирского сидения. «Полотенце. Полотенце не убрал», — мозг искал реальное объяснение. Повернул голову — и в окно со стороны пассажира заглядывало белое лицо. Женское. С длинными белыми волосами, развевающимися от ветра. С широко раззявленным чёрным ртом. Тут он уж закричал: «Господи, помоги!»
Закончилось всё так же внезапно, как и началось. Пропала сонливость и усталость, машина стала послушной, дорога обрела свой прежний вид. Впереди сияли огни Остенде.
«На въезде в город я остановился, не мог в себя прийти. Что могу точно сказать — я не спал. Мне не привиделось. Запрещенных препаратов я не принимал — я за рулем».

Больше он той дорогой не ездил. Сначала стал брать только автобаны, а потом вовсе сменил маршруты.

Мы пытались объяснить эту мистику тем, что в Первую мировую войну в том месте проходили страшные бои, множество погибших, в северной Франции некрополи чередой стоят вдоль дорог. Есть там и русский некрополь, с часовней. Мы были там.
И в этих местах из-за негативной энергетики искривляются пространство.

«Где я был? Что и кого я видел? Если бы я свернул хоть в один из этих поворотов, куда бы я попал? Ты записываешь страшные истории, напиши мою, она необычная, но это было со мной». Я обещала написать. Муж умер год назад, вот выполняю обещание.


Новость отредактировал Летяга - 3-11-2025, 09:20
Причина: Стилистика автора сохранена
3-11-2025, 09:20 by слон и слоненокПросмотров: 670Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Дорога грузоперевозки ночь дорожные истории авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
3 ноября 2025 10:12
+3
Группа: Посетители
Репутация: (551|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 854
Верю. Аж мурашки по коже.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#2 написал: lukery
3 ноября 2025 12:33
+9
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 125
Мой папа проф.шофер. Всю свою жизнь за рулём.
Исколесил всю Россию и зарубеж.

Отец не любит рассказывать дорожные страсти. Видел их за годы, понятное дело, много, но мне достаются только его выводы. Иногда и приметы бывают какие-то относительно придорожной полосы. На что внимание надо обратить:
- Вот тут видишь? Нехорошее место. Встретишь похожее - аккуратнее будь.

И он из раза в раз, стоит мне куда-то собраться в дорогу, повторяет:
- В сон начнет клонить. Тормозишь. Ищешь место. И останавливаешься. Даже если до цели пять км. Тормозишь, поняла?
Можешь уснуть, голову на руль и спишь. Сколько сможешь. Нет. Выходи из-за руля. Пройдись, умойся. Ехать дальше нельзя. Ты не поймёшь, что уже спишь.

Лет семь назад мне нужно было попасть из Москвы в Крым. Я не люблю такие дальние поездки в машине, тем более за рулём. Но другого варианта не было.

В машине нас было двое. Решили меняться. Пять часов я. Пять второй водитель.
На полуостров мы въехали уже ночью. Ни зги не видно. Темень. Я из-за этого сразу самоустранилась от руля. Потому что ни шиша не вижу, стоит стемнеть. Теряюсь и туплю.
Сначала вроде договорились с ним, что встаём на стоянку. Но его разжигало ехать. Оставалось немного. Да и меня, что уж, перспектива скорее разойтись по номерам и вытянуть ноги - соблазняла. Решили, что по тихоньку.
И вот когда до цели было меньше часа меня повело.
Сидела я на переднем пассажирском. Вроде и дремлю уже, но дорогу всё равно перед глазами вижу. Не могла расслабиться от переутомления. Какой поворот порезче, а в той части их было много, и я сразу ногами педали искать начинаю. Тормозить. И от этого просыпаюсь.

И видится мне в этом состоянии, что над дорогой троллейбусные контактные провода натянуты. Чего быть не могло. Сначала я их просто заметила в темноте по слабому отблеску.
А потом по ним как разряд тока стал пробегать. От нашей точки и вдаль. Далеко так по прямой. Немного освещая дорогу. И от этого казалось, что она (дорога) ещё далеко будет прямая. Без поворотов.
У меня мозг от этой полудрёмы - ватный. Даже ни одной мысли не возникло, что быть такого не может.
И вот мы едем, я смотрю на это всё безучастно, и слышу стук в окошко боковое. Поворачиваюсь к нему лицом, а за ним два лося рогатых. Стоят.
Машина то едет. Я чувствую движение. А лоси стоят на том же месте. И улыбаются мне. Так, что зубы жёлтые видно.
И тут как грянет в машине криком отца:
- Не спать, Лука! Нельзя!
Так отчётливо будто он на заднем сиденье с нами едет.
Я вскинулась, заозиралась, а водитель мой едет - дремлет. В руль носом клюёт.

Я папе долго боялась рассказать.
Но потом созналась.
Он не ругал.
Выдал ту же базу, что и обычно.
Только добавил:
- Ты думаешь я почему тебе об этом говорю? И со мной так было, и с мужиками другими. Бывает, что просто дорога перед тобой, а иногда и вот такое. Послушай меня хоть раз. Тормози если в сон клонит.

Я думаю, что дело не всегда в местах, которые мы приезжаем. Но и в них, конечно, может быть причина.
Мозг удивительная штука.
Как и наш организм в целом. Его задача - выжить, даже если мы творим всё чтобы убиться.
Я думаю, то что мы видим, эти картинки, больше связаны с работой нашего мозга. Что может считать и выдать в этот момент об опасности, то он и выдаёт. Всё лишь бы мы очнулись.

За историю +.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#3 написал: Kreisleiter13
3 ноября 2025 13:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 647
Европейская загадочная мистика, наша ещё загадочней.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#4 написал: Talisha
Вчера, 09:05
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2089|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 566
В состоянии дремы, пограничном, мы видим тонкий план. И всех, кто там есть. И они могут заморозить. И проходы в иные миры тоже видим.
За рулём особенно опасно. Лучше поспать.
Мы с сыном, когда едем ночью или уставшие, песни поем и разговариваем, молчать нельзя, чтоб не уснуть.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: слон и слоненок
Вчера, 09:59
+3
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 76
Цитата: lukery
Мой папа проф.шофер. Всю свою жизнь за рулём.
Исколесил всю Россию и зарубеж.
.


Мы с мужем однажды доехали из Бремена в Барнаул за 4 дня; когда кончился кофе в термосе, жевали сухой кофе, хотя была газовая плитка с собой - дураки, молодые были, хотели быстрее доехать, почти не спали.Так вот, за Уралом у меня начались видения, что полосы дорожной разметки отрываются, встают вертикально и летят в лобовое стекло, я уворачивалась от них. А в голове звучали Баховские органные хоралы, чудная музыка! После я вспомнила, как в "Войне и мире" у Пети Ростова перед смертью тоже в голове звучала божественная музыка. Как мы доехали живыми, я не знаю. Больше такие подвиги не повторяли.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#6 написал: Black Bagira
Вчера, 12:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 764
Люблю дорожные истории...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#7 написал: Eifersucht
Вчера, 19:16
+1
Группа: Посетители
Репутация: (103|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 586
Простите меня, Слон и Слонёнок, но мне больше комментарии понравились, но я вам тоже плюсанул.
Перечитал раза три. Есть что-то в них ценное. Возьму на заметку.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.