Кто-то в доме...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:09

зелёное яблочко Просмотров: 84 Комментарии: 1 +2 Вчера, 21:09 by

Расскажу свой случай. Один из...Мне было лет 19, мы поехали к подруге в деревню, у ее родственников была свадьба. Мне было интересно, так как я в таких настоящих деревнях никогда не была. Деревня эта в Рыбно Слободском районе Татарстана. Между каждой деревней расстояние 7-8 км, в деревне всего 14 домов, все друг друга знают. Спиртное мне тогда было неизвестно, так что исключено, что привиделось.Погуляли на свадьбе, наелись, натанцевались. У меня там никого не было знакомых, а у подруги, конечно же, все ребята были свои. С одним она умотала кататься на мотоцикле, а я ждала на улице на лавочке. Было поздно, темно, но не страшно.Когда она вернулась, мы пошли в дом.Я помню, что сама закрывала двор на засовы, потом входную дверь в дом. Если во двор с огорода и можно было пройти, то в дом входная дверь одна. И она закрыта. Все уже спали.Мы прошли через чулан, где на больших ящиках с зерном спал дядя подруги. Такой худой, высокий мужик. Чулан не закрывался, просто был завешен занавесками. Дверь в комнату была такой тяжелой и скрипучей, когда ее открываешь. В деревнях двери кожей обшивали и вот она какой то такой своеобразный скрип давала. Эта дверь не закрывалась. Комната одна, большая. Нам постелили на полу, здесь же на сундуке спала тетка подруги, а за печкой на кровати спала бабушка. Света не было, только от окон.Быстро легли, подруга уснула, а я все ворочалась. Мне непривычны были эти шорохи, звуки. И вот лежу я, слушаю, смотрю в потолок и слышу этот характерный скрип двери. Появляется полоска света на полу шириной см. в десять наверное, потом чуть шире. Ну, думаю: наверное дядька за водой, страха нет. И тут в комнате у двери появляется человек. Я на него смотрю, он на меня. Маленький, ростом с ребенка лет трех. Мужчина с длинной бородой и просто огромным горбом. На нем тулуп то ли черный, то ли серый, валенки, шапка. Я онемела просто. В голове мысли лихорадочно крутятся. Понимаю, что это что то не то совсем, не про человека. Он делает один небольшой шаг в мою сторону. Я начинаю трясти подругу: "Света, Света! Здесь кто то есть! " Он стоит. Она еле просыпается, поворачивается, открывает глаза и видит его. Тоже видит его! Но вместо того, чтобы вскочить, она всей своей тушей наваливается на меня и трясется от страха. На мне. А мужичок этот смотрит. И делает еще один шаг в мою сторону. В общем, дальше я не выдержала, я закричала, столкнула с себя Свету и вскочила.В доме все переполошились, включился свет. Все проснулись. Нашему рассказу никто не поверил. Сказали, в деревне таких нет у них... А двери по прежнему были закрыты. Дядька, спавший в чулане, так не согнется, да он и не похож, еще и без бороды. В общем, на следующее утро мы уехали оттуда, сверкая пятками и никто бы меня не остановил.Автор - подписчица.

Ключевые слова: Ночь деревня дом мужик страхи

Другие, подобные истории: