Последний Осенний Бал

Новость отредактировал Estellan - 27-10-2025, 22:32

Нитуп Тсугва Просмотров: 167 Комментарии: 0 +1 27-10-2025, 22:32 by

Холодная и мокрая осень под Арзамасом вступила в свои права окончательно и бесповоротно. Деревня, утонувшая в грязи и рыжей хмари оголенных лесов, готовилась к зимней спячке. Лето, пахнущее травой, солнцем и бесконечной свободой, осталось где-то за гранью воспоминаний, таким же далеким, как и беззаботные каникулы. Начался учебный год, одиннадцатый класс, давящий груз ЕГЭ, а за ним — серая неизвестность взрослой жизни.И потому эти осенние каникулы в конце октября были для семнадцатилетнего Дениса и его друзей последним глотком воздуха. Последним побегом. Как будто они украли у осени еще несколько дней того самого, ушедшего лета. Все они, городские одиннадцатиклассники, снова собрались здесь, у своих бабушек, будто по молчаливому сговору, чувствуя, что это, вероятно, последний раз, когда они могут быть так беспечны.Темнело рано, в четыре часа сумерки уже сгущались, наливаясь свинцом и сыростью. Но сегодня вечером в сельском клубе теплился огонек — старый добрый Осенний Бал. Все было как в детстве: стены, украшенные гирляндами из желтых кленовых листьев, чуть подвявших и пахнущих пылью,неумелые, но душевные выступления со стихами об «очей очарованье» и песнями под расстроенное пианино. А после — самое главное. Дискотека. Под вспышки старого зеркального шара они смеялись и танцевали, забыв о производных и кинематике, о предстоящих экзаменах и тревогах родителей.Но в 23:00, как по волшебству, музыка смолкла, свет погас, и счастье закончилось. Выбравшись на улицу, они почувствовали, как ледяная влага пробирается под куртки. Идти по темным, глухим улицам поодиночке не хотелось, и кто-то предложил: «К Мишке в баню?». Баня стояла на отшибе, за огородами, и ее густой пар и жар могли стать идеальным завершением этого дня.Одна лишь Маша, всегда немного более осторожная, отказалась. «Мне к бабушке, она волноваться будет», — сказала она, кутаясь в шарф. Денис, воспитанный старомодной вежливостью, которую привила ему бабушка, вызвался ее проводить.Дорога лежала через спящее село, мимо темных окон, и главное — мимо старого пруда в самом его центре. Вода была черной и неподвижной, лишь изредка по ней пробегала мелкая рябь от падающих капель с облетевших ив. Пруд этот был немой свидетель старой трагедии. Местная легенда гласила, что много лет назад в ледяной октябрьской воде утонул молодой парень. Говорили, он не нашел покоя.Проводив Машу до калитки, Денис повернул обратно. Теперь он был совсем один. Тишина, раньше была просто фоном, теперь обрела плотность и вес. Его шаги по мокрой земле звучали неестественно громко. Он подошел к пруду, и тут его остановил странный звук.Не плеск, нет. Скорее, чавкающий, мокрый хлюп. Как будто кто-то тяжелый и промокший насквозь выбирается из воды на глинистый берег.Денис замер, вслушиваясь. Сердце заколотилось где-то в горле. Показалось, — убеждал он себя. Просто рыба или ветка упала.Звук повторился. Ближе. И к нему добавилось другое — тяжелое, прерывистое дыхание. Как у человека, который долго был под водой и наглотался ею.Денис медленно, с трудом, повернул голову в ту сторону, откуда доносился шум. Сквозь частую сетку голых веток кустов ольхи, росших у кромки воды, ему померещилось движение. Что-то бледное, бесформенное. Неясный силуэт, который был чуть темнее ночи, но при этом слабо отсвечивал влажной белизной. Оно не стояло, а скорее, колыхалось на месте, и в его очертаниях угадывались плечи и голова.И вдруг — тихий, булькающий звук, похожий на попытку что-то сказать. Или на стон.Ледяной спазм пронзил Дениса с головы до ног. Разум отключился, остался лишь древний, животный страх. Он рванул с места, не видя дороги, спотыкаясь о кочки, чувствуя, как ледяные пальцы сырости тянутся к его спине. Он бежал, не оглядываясь, пока не ворвался в раскаленное, пропахшее дымом и паром банное царство, где его друзья с удивлением встретили его перекошенное ужасом лицо.— Там… в пруду… — он мог только выдохнуть, хватая ртом горячий воздух. — Тот парень… Я его видел! Слышал!Ребята переглянулись. Сначала послышались смешки, шутки о перегреве. Но когда Денис, задыхаясь, описал то бледное, мокрое существо и тот булькающий звук, Мишка, хозяин бани, вдруг помрачнел.— Ты не первый, Денис, — тихо и очень серьезно сказал он, глядя на потолок. — Вчера дед Николай, сторож, мимо пруда шел, так ему показалось, будто кто-то из воды на него смотрит. А сегодня днем старуха Глаша из крайнего дома говорила, что ночью слышала, как кто-то по берегу ходит, чавкает, будто в воде… Все думали, бред стариковский. А теперь ты.В бане стало тихо. Веселый жар внезапно показался удушающим, а стук веток по крыше — похожим на те самые, мокрые шаги. Они сидели и молчали, понимая, что их последний глоток свободы оказался отравлен. И что эта холодная, темная осень принесла с собой нечто большее, чем просто дождь и слякоть. Она принесла с собой старого обитателя черных вод, который, казалось, решил напомнить о себе именно тогда, когда их беззаботная юность подходила к концу.

Ключевые слова: Дерево осенний ветер призраки утопленница мистика

Другие, подобные истории: