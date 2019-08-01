Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Вампирчики Бин Шанин

Не все авторские куклы милы и забавны, как и не все художники-кукольники ориентируются на массовый вкус. С этой аксиомой не поспоришь. С другой стороны, вкусы людей — вещь тоже очень тонкая и непостоянная. Благодаря современной литературе и кинематографу, в молодежной среде существуют даже целые субкультуры, адепты которых с удовольствием романтизируют «темных» мифологических персонажей, например, вампиров (сериал «Сумерки»), или разного рода демонов и обортней. Поэтому, им страшилки из мира фэнтэзи могут даже показаться милыми и привлекательными, особенно если дело касается подарочных аксессуаров, сувениров или коллекционных кукол.

Американка Бин Шанин (Bean Shanine) специализируется именно на такой продукции: пугающих реборнах (точных копиях младенцев) в образах вампиров и зомби. Причем художница изготавливает своих жутковатых младенцев с настоящим мастерством и самозабвением, что делает ее «потусторонний» бизнес по-настоящему прибыльным. В настоящее время Бин Шанин является владелицей компании «Twisted Bean Stalk Nursery», которая тиражирует наиболее удачные образцы самых страшных в мире кукол. Стоимость одной такой эксклюзивной модели, выполненной по индивидуальному заказу, может составлять от 950 до 1500 долларов. Сама художница так отзывается о своем творчестве: «Мои куклы не для всех. Они точно не понравятся людям, которые ничего не видят дальше своего собственного носа и не могут разглядеть всю суть, скрывающуюся за пугающим внешним обликом. Именно поэтому, я знаю, что все мои куклы не закончат свою жизнь на помойке и не будут доживать свой век, пылясь на чердаке, а найдут верных хозяев, которые будут их любить и беречь, передавая из поколения в поколение».

Вампирчики Бин Шанин

Вампирчики Бин Шанин

Вампирчики Бин Шанин

Вампирчики Бин Шанин

Вампирчики Бин Шанин

Вампирчики Бин Шанин

Вампирчики Бин Шанин

Вампирчики Бин Шанин

Вампирчики Бин Шанин

Вампирчики Бин Шанин


Автор: Владимир Дианов.
Источник.
Сегодня, 07:36 by ЛетягаПросмотров: 24Комментарии: 0
0

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.