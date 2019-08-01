Вампирчики Бин Шанин

Летяга Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:36 by

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Не все авторские куклы милы и забавны, как и не все художники-кукольники ориентируются на массовый вкус. С этой аксиомой не поспоришь. С другой стороны, вкусы людей — вещь тоже очень тонкая и непостоянная. Благодаря современной литературе и кинематографу, в молодежной среде существуют даже целые субкультуры, адепты которых с удовольствием романтизируют «темных» мифологических персонажей, например, вампиров (сериал «Сумерки»), или разного рода демонов и обортней. Поэтому, им страшилки из мира фэнтэзи могут даже показаться милыми и привлекательными, особенно если дело касается подарочных аксессуаров, сувениров или коллекционных кукол.Американка Бин Шанин (Bean Shanine) специализируется именно на такой продукции: пугающих реборнах (точных копиях младенцев) в образах вампиров и зомби. Причем художница изготавливает своих жутковатых младенцев с настоящим мастерством и самозабвением, что делает ее «потусторонний» бизнес по-настоящему прибыльным. В настоящее время Бин Шанин является владелицей компании «Twisted Bean Stalk Nursery», которая тиражирует наиболее удачные образцы самых страшных в мире кукол. Стоимость одной такой эксклюзивной модели, выполненной по индивидуальному заказу, может составлять от 950 до 1500 долларов. Сама художница так отзывается о своем творчестве: «Мои куклы не для всех. Они точно не понравятся людям, которые ничего не видят дальше своего собственного носа и не могут разглядеть всю суть, скрывающуюся за пугающим внешним обликом. Именно поэтому, я знаю, что все мои куклы не закончат свою жизнь на помойке и не будут доживать свой век, пылясь на чердаке, а найдут верных хозяев, которые будут их любить и беречь, передавая из поколения в поколение».Автор: Владимир Дианов.