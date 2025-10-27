Босиком

Однажды, ни с того и ни с сего(вот, с головы больной, да на здоровую!)я на́ ночь в морге,—А давай, попробую!—остался до утра...— А чё, слабо?Вот что тут скажешь,—ну не идиот?..Спускался в морг—в душе звучала музыка.Вдруг, что-то сзади, наподобье пудингао кафельную плитку, с полки—шлёп!Я вздрогнул и промямлил:— Эй, кто тут?И оглянулся,—Чёрт, а где же выход-то?И вдруг представил—яма уже вырыта,под музыку оркестра гроб несут.И, как вы понимаете—в нём я...О, пресвятая Дева-Богородица!!!Так где же этот самый Рай находится?Уж не поповская ли это болтовня?И снова шум какой-то за углом,как шёпот:— Никуда уже не денешься.Раздеть тебя, или ты сам разденешься?И звук ступней, по полу, босиком...

