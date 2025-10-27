БосикомОднажды, ни с того и ни с сего
(вот, с головы больной, да на здоровую!)
я на́ ночь в морге,—
А давай, попробую!—
остался до утра...
— А чё, слабо?
Вот что тут скажешь,—ну не идиот?..
Спускался в морг—в душе звучала музыка.
Вдруг, что-то сзади, наподобье пудинга
о кафельную плитку, с полки—шлёп!
Я вздрогнул и промямлил:
— Эй, кто тут?
И оглянулся,—
Чёрт, а где же выход-то?
И вдруг представил—яма уже вырыта,
под музыку оркестра гроб несут.
И, как вы понимаете—в нём я...
О, пресвятая Дева-Богородица!!!
Так где же этот самый Рай находится?
Уж не поповская ли это болтовня?
И снова шум какой-то за углом,
как шёпот:
— Никуда уже не денешься.
Раздеть тебя, или ты сам разденешься?
И звук ступней, по полу, босиком...
