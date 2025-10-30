Белые тапочки

Белые тапочкиБыло за́светло. Я всё в постели нежился.
А ведь знал, что это смертный грех—
лень-матушка.
Будто с ней, родимой, силой своей мерился—
с бока на́ бок, вроде как на камень с камешка.
На столе свеча мерцала ярким пламенем,
тени жуткие по стенам молча бегали,
дверь поскрипывала траурным посланием.
Я ворочался, как жирный хряк на вертеле.
Вдруг ворвался ветерок бездомный в комнату,
погасив свечи измученный огарочек,
прошептав как будто:
— По какому поводу
возле тумбочки твоей нет белых тапочек?
Я вскочил и заорал:
— А что, пора уже?
Огляделся:
Чёрт, да это мне привидилось!
Только кто-то вдруг сказал мне, дёрнув за уши:
— Распрекраснейшее утро нынче выдалось.
И добавил, кровь размазав мне по темечку,
капюшон откинув,
мол, взгляни на личико:
буду я тебя любить, как мальчик девочку,
а в свидетели мы позовём могильщика...
