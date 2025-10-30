Белые тапочки

Новость отредактировал Летяга - 30-10-2025, 16:51

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 116 Комментарии: 0 +2 30-10-2025, 16:51 by

Было за́светло. Я всё в постели нежился.А ведь знал, что это смертный грех—лень-матушка.Будто с ней, родимой, силой своей мерился—с бока на́ бок, вроде как на камень с камешка.На столе свеча мерцала ярким пламенем,тени жуткие по стенам молча бегали,дверь поскрипывала траурным посланием.Я ворочался, как жирный хряк на вертеле.Вдруг ворвался ветерок бездомный в комнату,погасив свечи измученный огарочек,прошептав как будто:— По какому поводувозле тумбочки твоей нет белых тапочек?Я вскочил и заорал:— А что, пора уже?Огляделся:Чёрт, да это мне привидилось!Только кто-то вдруг сказал мне, дёрнув за уши:— Распрекраснейшее утро нынче выдалось.И добавил, кровь размазав мне по темечку,капюшон откинув,мол, взгляни на личико:буду я тебя любить, как мальчик девочку,а в свидетели мы позовём могильщика...

Ключевые слова: Смерть белые тапочки предчувствие юмор авторский стих

Другие, подобные истории: