Конец детства

1970-е годы. Между США и СССР идёт космическая гонка, обе сверхдержавы почти готовы отправить пилотируемый корабль к Луне. Но именно в этот момент над крупнейшими земными столицами появляются громадные инопланетные корабли. Через шесть дней молчания по всем радиочастотам некий пришелец Кареллен объявил, что он назначается попечителем Земли и полностью берёт межправительственные отношения под свой контроль во избежание войн и угнетения. Поэтому пришельцев назвали Сверхправителями, а в дальнейшем Кареллен общался с людьми через генсека ООН.Несмотря на исчезновение угрозы войн, среди землян возникло оппозиционное движение из недовольных контролем Сверхправителей и ослаблением суверенитета отдельных государств, протестующее против образования Всемирной федерации. Особое подозрение вызывает скрытность Сверхправителей, которые не показывают свой облик, и даже генеральный секретарь ООН общается с попечителем на его корабле через тёмный экран. Представители радикального крыла оппозиции похищают генсека Стормгрена, однако Кареллен легко его освобождает. Но Стормгрен, хотя поддерживает Сверхправителей, тоже хочет знать, почему они такие скрытные. Поэтому он просит инженеров разработать способ увидеть их и на последней встрече с Карелленом в должности генсека Стормгрену удаётся приподнять эту завесу тайны. Однако увиденное настолько поразило его, что никому из людей он ничего не рассказывает. Чтобы немного успокоить общественность, попечитель Кареллен обещает показаться людям, когда они к этому будут готовы — через 50 лет после ухода Стормгрена.Проходит 50 лет. На подконтрольной Сверхправителям Земле наступил Золотой век: исчезли войны и опасные болезни, нищета и дискриминация, всё промышленное производство было автоматизировано, и каждый человек теперь мог заняться тем делом, которое больше всего любил. Присутствие кораблей Сверхправителей стало восприниматься как нечто обыденное, и Кареллен впервые показывается людям. Сверхправители оказались летающими существами, внешне похожими на дьяволов из авраамических религий, поэтому, опасаясь влияния предрассудков, они первоначально скрывали свой облик.Обладая огромными техническими познаниями, Сверхправители неожиданно заинтересовались сверхъестественными явлениями, большое количество которых было зафиксировано человечеством за всю свою историю. Кареллен посылает одного из коллег, Рашаверака, к обладателю крупнейшей коллекции соответствующей литературы, Руперту Бойсу. В это время у Бойса проходит свадебная вечеринка, на которой присутствуют, в частности, Джордж Грегсон с подругой Джин Моррел и новый шурин Бойса Ян Родрикс. Вместе с Рупертом, Рашавераком и другими гостями они участвуют в своеобразном спиритическом сеансе, во время которого Яну удаётся узнать номер родной звезды Сверхправителей из звёздного каталога, раскрыв ещё одну загадку пришельцев.Как неисправимый романтик, Ян Родрикс очень хочет отправиться к звёздам, что невозможно сделать под контролем Сверхправителей. Но зная, сколько будет длиться полёт к системе Сверхправителей с околосветовой скоростью с учётом релятивистского эффекта, он тайком пробирается на отбывающий с Земли грузовой звездолёт. Кареллен, впрочем, об этом узнаёт и сообщает о случившемся земной прессе, подчеркнув, что это останется единственным случаем, так как звёзды — не для человека.Получив благодаря Сверхправителям множество материальных благ, люди кое-что потеряли — не к чему стало стремиться, нечего добиваться. Поэтому на двух отдалённых островах была создана Колония — очаг независимой культуры, где люди частично возвращались к своим корням, развивая самобытную человеческую культуру. В Колонию переселились Джордж и Джин, которые вскоре после сеанса Бойса заключили брачный договор и воспитывали двоих детей — восьмилетнего Джеффри и маленькую Дженнифер. Они ещё не знали, что эти дети принадлежат уже не им…У Дженнифер вообще начали появляться сверхъестественные способности типа телекинеза. В связи с этим Кареллен делает своё последнее заявление всему человечеству. Он объясняет цель Сверхправителей на Земле, что они просто бесплодные акушеры, которые должны проследить, чтобы человечество перешло на очередную ступень эволюции, избавилось от физической оболочки и влилось в Сверхразум — нематериальную сущность, постоянно впитывающую в себя новые разумные цивилизации со всеми знаниями. Все дети младше 10 лет уже не являются по сути людьми и дальше сами о себе позаботятся, а роль человечества на этом заканчивается. Люди полностью теряют цель существования, и человеческая цивилизация в течение считанных десятилетий гибнет.Все эти события Ян Родрикс пропускает, зато он стал единственным из людей, кто побывал на удивительной планете Сверхправителей. Но пришло время возвращаться, и через 80 лет после отбытия Ян прибывает на Землю, постарев лишь на несколько месяцев. Родная планета оказывается заброшенной, осталась лишь база Сверхправителей и последнее поколение, готовящееся к соединению со Сверхразумом. Потомкам людей начинает мешать всё материальное, поэтому нахождение на планете становится опасным для Сверхправителей. Ян же остаётся на Земле, чтобы погибнуть вместе с ней. Дети последнего поколения сливаются со Сверхразумом, при этом полностью уничтожая Землю, а Сверхправители улетают, чтобы продолжить службу неведомому повелителю.==================================Кем-бы ни были люди - потомками пришельцев, или детьми Бога - человек всегда будет одинок на своем пути, даже со всем человечеством. Все великие умы и борцы были одиноки.Автор - Артур Кларк.Источник - википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Конец_детства(послесловие swandance.)

