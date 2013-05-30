Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сны

Реинкарнация

Хотела бы поделиться своими мыслями насчёт реинкарнации.
Недавно я легла спать с внутренним запросом: «Покажите мне хотя бы одно моё прошлое воплощение и место, где я тогда жила».

Дело в том, что мне уже много лет снится один и тот же сон — я пытаюсь попасть в один магазин, где, как я чувствую, продаются очень красивые и дорогие вещи. Но я всё время не успеваю туда дойти. Я знаю, как выглядит это здание, и помню, что торговала на рынке рядом с ним. Этот рынок мне снился особенно часто.

Там же, неподалёку, была старая кондитерская — советская или даже досоветская. Я нередко заходила туда за пирожными.

И вот недавно я осознала, что всё это — город Уфа. Мне во сне показали старые торговые ряды, и позже я узнала, что когда-то там находился самый старый рынок Башкортостана.

Когда я увидела старые фотографии этого места, меня будто током пробило — я узнала всё до мельчайших деталей. И тогда я поняла: одно из моих прошлых воплощений, скорее всего, связано именно с Уфой.

Раньше я часто видела прямые эфиры в TikTok, где люди говорили: «Я из города Уфа», и каждый раз у меня внутри будто всё переворачивалось. Хотя я никогда не была там — даже близко.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:01
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 21:01 by lily210384Просмотров: 17Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Реинкарнация Уфа торговый центр рынок

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 23:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (103|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 590
Мне понравилось, плюсанул. Думаю, что некоторые люди способны во сне видеть свои собственные прошлые воплощения.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.