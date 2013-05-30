Реинкарнация

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:01

Причина: Изменен раздел.

lily210384 Просмотров: 17 Комментарии: 1 +1 Вчера, 21:01 by

Хотела бы поделиться своими мыслями насчёт реинкарнации.Недавно я легла спать с внутренним запросом: «Покажите мне хотя бы одно моё прошлое воплощение и место, где я тогда жила».Дело в том, что мне уже много лет снится один и тот же сон — я пытаюсь попасть в один магазин, где, как я чувствую, продаются очень красивые и дорогие вещи. Но я всё время не успеваю туда дойти. Я знаю, как выглядит это здание, и помню, что торговала на рынке рядом с ним. Этот рынок мне снился особенно часто.Там же, неподалёку, была старая кондитерская — советская или даже досоветская. Я нередко заходила туда за пирожными.И вот недавно я осознала, что всё это — город Уфа. Мне во сне показали старые торговые ряды, и позже я узнала, что когда-то там находился самый старый рынок Башкортостана.Когда я увидела старые фотографии этого места, меня будто током пробило — я узнала всё до мельчайших деталей. И тогда я поняла: одно из моих прошлых воплощений, скорее всего, связано именно с Уфой.Раньше я часто видела прямые эфиры в TikTok, где люди говорили: «Я из города Уфа», и каждый раз у меня внутри будто всё переворачивалось. Хотя я никогда не была там — даже близко.

Ключевые слова: Реинкарнация Уфа торговый центр рынок

Другие, подобные истории: