Истории из жизни

Хозяин землянки

Я та из немногих счастливчиков, которая застала свою прабабушку и прадедушку. В детстве очень часто родители меня отвозили к ним в гости, для меня это были особенные дни, наполненные теплом и заботой.
Прабабушка всегда готовилась к моему приезду: готовила хлеб в печи (просто невозможно передать вкус этого хлеба и тот аромат, который было слышно даже не заходя домой), а на печке всегда лежала взбитая перина, утопая в которой, под треск дров я засыпая слушала рассказы прадедушки.
Ни для кого, наверное, не станет открытием, что раньше в город из деревни ходили пешком, на данный поход могли уходить целые сутки. Дедушка Федосей (так я называла своего прадедушку) ещё затемно вставал и собирался в город. На улице стоял июль, солнце ещё только-только собиралось вставать, а уже парило, на небе собирались тучи, быть грозе. Ну грозой дедушку не напугать, закинув за плечи узелок с перекусом, он отправился в путь.

Спустя несколько часов на небе послышались первые раскаты грома, небо затянуло чёрными тучами, полил дождь. Затянув потуже плащ, дедушка свернул к лесу, который тянулся практически вдоль всей дороги, среди деревьев дождь не так сильно бил в лицо, так он и шёл, дорогу среди деревьев было хорошо видно, её как ориентир и держался.
В это время гроза разыгралась не на шутку, молнии сверкали не переставая, гром гремел так, что закладывало уши, поднялся ветер, который к земле гнул молодые берёзы, дедушка уже подумал, не возвращаться ли домой, но тут недалеко среди деревьев заметил небольшую землянку, дёрнул дверь, не заперто, в печке тлели угли, и закипал чайник. Вскоре пришёл и сам хозяин землянки: это был невысокий, но довольно сбитый мужичок, закутанный в плащ, на ногах резиновые сапоги, на голове синяя шапка. Дедушка поприветствовал хозяина, извинился за беспокойство, тот радушно его принял, напоил чаем, болтали о том, о сëм. Хозяин землянки оказался охотником, звали его Владимиром. В общем, под горячий чай с домашним хлебом, да под хорошую беседу погода прояснилась, дождь практически кончился, и дедушка, поблагодарив хозяина, засобирался дальше в путь. Хозяин дал дедушке в дорогу сигареты, они распрощались, и дедушка двинулся в путь.

Пройдя пару сотен метров, вспомнил, что забыл в землянке свой узелок, двинулся обратно, и вот тут случилась мистика: место есть, а ни землянки, ни хозяина нет. Он уж и в одну сторону, и в другую: точно место то, даже трава вытоптана, а землянки как и не было. Дедушка и звал Владимира, и обходил всю поляну: нет никого, только сигареты в кармане лежат да узелок на пенёчке. Как ни пытался дедушка отыскать, так и не отыскал ни землянку, ни хозяина. Много лет потом ещё через то место в город ходил, но так никого и не встретил.


Новость отредактировал Летяга - 31-10-2025, 12:40
Причина: Стилистика автора сохранена
31-10-2025, 12:40 by VeneelПросмотров: 565Комментарии: 6
+12

Ключевые слова: Прадедушка гроза землянка авторская история

Комментарии

#1 написал: fitipaya
Вчера, 14:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
Ух, захватывающий сюжет, да ещё физические "доказательства" в виде сигарет. Интересно, отличались ли они чем-то от сигарет Вашего прадедушки (старые или марка необычная) ? теперь не узнать. И сама история так уютно написана, прочла с удовольствием, спасибо)
Зарегистрирован: 30.01.2013
#2 написал: Дейтерий и Тритий
Вчера, 18:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 18
У меня, почему-то, не складываются вместе предметы: резиновые сапоги, сигареты и узелок.
Зарегистрирован: 6.09.2025
#3 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 07:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 3 056
Любопытная ситуация. Жаль, что придет не стал узнавать про этого Владимира. Интересно узнать в итоге, кто это был и что это было. А то, что в город люди пешком ходили- это как минимум странно. Должны же быть рейсовые автобусы, или у кого- то из соседей москвич или жигуленок к примеру, на крайний случай лошадь с телегой. А идти Бог весть куда пешком, да ещё и в грозу, не стоит оно того. У на с Донецке прошлым летом так гроза застала 11-летнего мальчика- он гулял во дворе возле своего дома и когда началась гроза и сильный ветер, но побежал домой, но не до бежал и уже никогда не добегит увы. Возле его подъезда на него упало дерево, мальчик умер судя по всему мгновенно. Дерево правда в свое время было повреждено во время одного из прил?тов. В новостях об том говорилось: Донецк, мкрн Текстильщик. А летом 2018 молния ударила в землю в 10 м от беседки, в которй мы с мужем сидели на то время, звук был такой как во время обстрела. Слава Богу молния не попала в беседку- беседка- то металлическая.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:55
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 154
Комментариев: 7 055
Цитата: Reiana Flaim
Должны же быть рейсовые автобусы, или у кого- то из соседей москвич или жигуленок к

Да, да. Испокон веков были, очень странно smile
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#5 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 10:20
-1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 645
Цитата: Reiana Flaim
Должны же быть рейсовые автобусы, или у кого- то из соседей москвич или жигуленок к примеру, на крайний случай лошадь с телегой.

Вы как из другого мира. Время раньше такое было и телеги с лошадьми были, и автобусы рейсовые, и жигуленки с москвичами и запорожцы, но деревенские периодически пешком ходили до некоторых населённых пунктов. Слишком молодые Вы видать.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#6 написал: ebegen31
Сегодня, 19:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (81|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 733
Жаль, узелок Владимир на том месте не оставил blush Интересно было бы сейчас взглянуть на то место.

Я в более или менее сознательном возрасте застал только одного из прадедушек - по материнской линии. У него была сложная и интересная судьба. Был председателем колхоза в немецкой деревне в Сев. Казахстане, в 37-м его арестовали по доносу, он отбыл большой срок на Колыме. Сколько узнал там людей - из разных слоёв общества, разных уголков бывшего СССР и даже их других стран...
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.