Я та из немногих счастливчиков, которая застала свою прабабушку и прадедушку. В детстве очень часто родители меня отвозили к ним в гости, для меня это были особенные дни, наполненные теплом и заботой.Прабабушка всегда готовилась к моему приезду: готовила хлеб в печи (просто невозможно передать вкус этого хлеба и тот аромат, который было слышно даже не заходя домой), а на печке всегда лежала взбитая перина, утопая в которой, под треск дров я засыпая слушала рассказы прадедушки.Ни для кого, наверное, не станет открытием, что раньше в город из деревни ходили пешком, на данный поход могли уходить целые сутки. Дедушка Федосей (так я называла своего прадедушку) ещё затемно вставал и собирался в город. На улице стоял июль, солнце ещё только-только собиралось вставать, а уже парило, на небе собирались тучи, быть грозе. Ну грозой дедушку не напугать, закинув за плечи узелок с перекусом, он отправился в путь.Спустя несколько часов на небе послышались первые раскаты грома, небо затянуло чёрными тучами, полил дождь. Затянув потуже плащ, дедушка свернул к лесу, который тянулся практически вдоль всей дороги, среди деревьев дождь не так сильно бил в лицо, так он и шёл, дорогу среди деревьев было хорошо видно, её как ориентир и держался.В это время гроза разыгралась не на шутку, молнии сверкали не переставая, гром гремел так, что закладывало уши, поднялся ветер, который к земле гнул молодые берёзы, дедушка уже подумал, не возвращаться ли домой, но тут недалеко среди деревьев заметил небольшую землянку, дёрнул дверь, не заперто, в печке тлели угли, и закипал чайник. Вскоре пришёл и сам хозяин землянки: это был невысокий, но довольно сбитый мужичок, закутанный в плащ, на ногах резиновые сапоги, на голове синяя шапка. Дедушка поприветствовал хозяина, извинился за беспокойство, тот радушно его принял, напоил чаем, болтали о том, о сëм. Хозяин землянки оказался охотником, звали его Владимиром. В общем, под горячий чай с домашним хлебом, да под хорошую беседу погода прояснилась, дождь практически кончился, и дедушка, поблагодарив хозяина, засобирался дальше в путь. Хозяин дал дедушке в дорогу сигареты, они распрощались, и дедушка двинулся в путь.Пройдя пару сотен метров, вспомнил, что забыл в землянке свой узелок, двинулся обратно, и вот тут случилась мистика: место есть, а ни землянки, ни хозяина нет. Он уж и в одну сторону, и в другую: точно место то, даже трава вытоптана, а землянки как и не было. Дедушка и звал Владимира, и обходил всю поляну: нет никого, только сигареты в кармане лежат да узелок на пенёчке. Как ни пытался дедушка отыскать, так и не отыскал ни землянку, ни хозяина. Много лет потом ещё через то место в город ходил, но так никого и не встретил.

