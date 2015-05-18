Мистика в деревне

Новость отредактировал Estellan - 27-10-2025, 22:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

lama_kate Просмотров: 527 Комментарии: 7 +6 27-10-2025, 22:29 by

Однажды я, мой бывший парень, его родной брат и наш близкий друг (который им как брат) решили поехать в деревню - а-ля их "родовое гнездо". Деревня находится в глухой Рязанской области, там почти никто не живёт.Дома собрали вещи, одежду, перекус в дорогу (ехать 5-6 часов), остальное - продукты и напитки решили купить в ближайшем от нашей деревни городе. Так мы и сделали - купили всяких дошираков, и, чтобы пожарить на огне я взяла себе колбасу и сосиски, а ребята - свиные и бараньи рёбрышки, уже замаринованные, хлеб, овощи и напитки (в т.ч. алкогольные).Приехали мы, открыли дом, врубили электричество, обогреватель в комнате где собирались спать, газ на кухне, перекусили-выпили и легли. Следующий день - ничего интересного, просто тусовались, отдыхали, болтали.Настал вечер и мы решили развести костер и пожарить наши мясопродукты. Мои друзья пожарили эти рёбра, а я на оставшихся углях - колбасу и хлеб. Взяли всё и ушли в дом есть. Наелись-напились и решили что пора идти спать. А всю еду оставили на столе в кухне!В общем легли мы, а мне не спится, час, два, думаю - ну не спится мне, пойду выпью водки и чаю, вышла в кухню, включила чайник, заварила чай и сдуру налила полную кружку горячую. И тут обратила внимание и вспомнила что мы рёбрышки то оставили на столе. Решила убрать в холодильник. Открыла... а он не работает... Хотя с момента приезда всё было нормально. И электричество есть (иначе как бы я чайник вскипятила и обогреватель в комнате работает). Ну, думаю, пока мой чай стынет - вынесу миски с рёбрышками в холл (в сени), там холодно, стояли уже холодные времена - октябрь, чтобы не испортились за ночь. Вернулась, посидела, попила и пошла типа спать, хоть сна ни в одном глазу как говорится.В итоге ещё час проворочалась в постели и услышала странные звуки снаружи дома и сверху дома... Не слишком пугающие, но всё же. Решила что пойду в туалет (на улицу), взяла на кухне тактический фонарик нашего друга (он - электрик).Когда я начала выходить - начался мелкий снег, град, пороша. Но я тем не менее сделала свои дела, вернулась в дом, в комнату и легла спать.Далее, на утро, как ни удивительно я проснулась раньше всех и опять решила выйти на улицу. Тут меня ждал полный ШОК.Оказалось что дверь из дома не закрыта изнутри на щеколду, хотя я на 💯 уверена что закрывала её! Дальше - больше: возле крыльца я увидела отпечатки следов... Как только я сходила в туалет и мне полегчало, я увидела что эти следы тянутся цепочкой по всему нашему двору, я немного прошлась рядом, дошла до сеновала и там увидела несколько обглоданные костей (от рёбер). Я вернулась обратно к дому и на крыльце, а там ступеньки, заметила, что следы есть только мои по снегу, когда я спускалась (на крыльце). На земле следы были похожи на кабаньи. И финиш - в миске с бараньими ребрами было лишь одно, хотя когда я их относила было несколько, 5-6. Я не могу это объяснить.Друзья проснулись через час и уверили меня, что они спали и не вставали, и не ели, конечно. Холодильник уже снова работал. Следы на улице и мои и "кабаньи"(или что это было?) исчезли, т.к. снег стаял, но это было что-то очень странное...

Ключевые слова: Странное деревня следы авторская история

Другие, подобные истории: