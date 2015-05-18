Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Мистика в деревне

Однажды я, мой бывший парень, его родной брат и наш близкий друг (который им как брат) решили поехать в деревню - а-ля их "родовое гнездо". Деревня находится в глухой Рязанской области, там почти никто не живёт.

Дома собрали вещи, одежду, перекус в дорогу (ехать 5-6 часов), остальное - продукты и напитки решили купить в ближайшем от нашей деревни городе. Так мы и сделали - купили всяких дошираков, и, чтобы пожарить на огне я взяла себе колбасу и сосиски, а ребята - свиные и бараньи рёбрышки, уже замаринованные, хлеб, овощи и напитки (в т.ч. алкогольные).
Приехали мы, открыли дом, врубили электричество, обогреватель в комнате где собирались спать, газ на кухне, перекусили-выпили и легли. Следующий день - ничего интересного, просто тусовались, отдыхали, болтали.

Настал вечер и мы решили развести костер и пожарить наши мясопродукты. Мои друзья пожарили эти рёбра, а я на оставшихся углях - колбасу и хлеб. Взяли всё и ушли в дом есть. Наелись-напились и решили что пора идти спать. А всю еду оставили на столе в кухне!
В общем легли мы, а мне не спится, час, два, думаю - ну не спится мне, пойду выпью водки и чаю, вышла в кухню, включила чайник, заварила чай и сдуру налила полную кружку горячую. И тут обратила внимание и вспомнила что мы рёбрышки то оставили на столе. Решила убрать в холодильник. Открыла... а он не работает... Хотя с момента приезда всё было нормально. И электричество есть (иначе как бы я чайник вскипятила и обогреватель в комнате работает). Ну, думаю, пока мой чай стынет - вынесу миски с рёбрышками в холл (в сени), там холодно, стояли уже холодные времена - октябрь, чтобы не испортились за ночь. Вернулась, посидела, попила и пошла типа спать, хоть сна ни в одном глазу как говорится.
В итоге ещё час проворочалась в постели и услышала странные звуки снаружи дома и сверху дома... Не слишком пугающие, но всё же. Решила что пойду в туалет (на улицу), взяла на кухне тактический фонарик нашего друга (он - электрик).
Когда я начала выходить - начался мелкий снег, град, пороша. Но я тем не менее сделала свои дела, вернулась в дом, в комнату и легла спать.

Далее, на утро, как ни удивительно я проснулась раньше всех и опять решила выйти на улицу. Тут меня ждал полный ШОК.
Оказалось что дверь из дома не закрыта изнутри на щеколду, хотя я на 💯 уверена что закрывала её! Дальше - больше: возле крыльца я увидела отпечатки следов... Как только я сходила в туалет и мне полегчало, я увидела что эти следы тянутся цепочкой по всему нашему двору, я немного прошлась рядом, дошла до сеновала и там увидела несколько обглоданные костей (от рёбер). Я вернулась обратно к дому и на крыльце, а там ступеньки, заметила, что следы есть только мои по снегу, когда я спускалась (на крыльце). На земле следы были похожи на кабаньи. И финиш - в миске с бараньими ребрами было лишь одно, хотя когда я их относила было несколько, 5-6. Я не могу это объяснить.
Друзья проснулись через час и уверили меня, что они спали и не вставали, и не ели, конечно. Холодильник уже снова работал. Следы на улице и мои и "кабаньи"(или что это было?) исчезли, т.к. снег стаял, но это было что-то очень странное...


Новость отредактировал Estellan - 27-10-2025, 22:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
27-10-2025, 22:29 by lama_kateПросмотров: 527Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Странное деревня следы авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Talisha
28 октября 2025 08:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (2089|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 562
Мало ли живности в глухих деревнях водится...
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Black Bagira
28 октября 2025 09:13
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 762
Мда, просто чудо какое то, в деревне, где почти никто не живет, есть газ, а в брошенном доме-электричество. И даже обогреватель и холодильник никто не спер!))
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#3 написал: lama_kate
28 октября 2025 09:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 8
Цитата: Black Bagira
Мда, просто чудо какое то, в деревне, где почти никто не живет, есть газ, а в брошенном доме-электричество. И даже обогреватель и холодильник никто не спер!))

joy
Не, дом не брошенный, туда приезжают жить на сезон (май-октябрь) наши дальние родственники (бабушка с дедушкой). Там и телек есть и летом даже подача воды из колодца.
А воровать некому - так там все, кто остался жить друг друга знают, либо дальние родственники между собой.
Зарегистрирован: 26.12.2021
#4 написал: Kreisleiter13
28 октября 2025 13:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 641
Цитата: Black Bagira
Мда, просто чудо какое то, в деревне, где почти никто не живет, есть газ, а в брошенном доме-электричество. И даже обогреватель и холодильник никто не спер!))

А обогреватель не только не сперли, но и ещё непропили.

После водки с горячим чаем автору кошмар приснился. На свежем воздухе мало ли что привидится или причудится. )
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#5 написал: зелёное яблочко
28 октября 2025 20:26
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 154
Комментариев: 7 053
История необычная.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#6 написал: Valentain
Вчера, 02:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 28
Хрюшки не дурачки, мяско съели , а дошики вам оставили)

Что то мне как то не мистически живется, надо выпить водки с горячим чаем)
Зарегистрирован: 14.07.2024
#7 написал: ebegen31
Вчера, 19:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (81|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 731
Животные. У нас про кабанов каких только историй не было. Один зашёл на участок, открыл дверь с террасы в зал, лёг на диван и уснул. А самое смешное, что когда пришли хозяева дома, кабан всё так же мирно спал в зале на диване и при этом работал телевизор, хотя хозяева его в тот день не включали.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.