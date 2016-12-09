Свеча Морбаха

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:08

максик83 Просмотров: 180 Комментарии: 2 +2 Вчера, 15:08 by

Немецкий наемник Томас Швитцер служил в наполеоновской армии, но после попытки взять Россию, когда холодная русская зима вместе с хитроумностью Кутузова разгромили доселе непобедимую французскую армию, он решил дезертировать. Томас с группой других беглецов направлялся в земли Эльзаса и по пути наткнулся на небольшую ферму недалеко от деревни Виттлих.Измученные и голодные солдаты решили чем-нибудь перекусить. Когда они начали разграблять запасы, появился фермер, которого они убили без угрызений совести. Та же участь постигла его детей. Жена бедняги попыталась сбежать, но была настигнута. В гневе и желая справедливой мести, она закричала проклятие в сторону Швитцера и его товарищей: - С сегодняшнего дня каждое полнолуние ты будешь превращаться в бешеного волка!Через несколько мгновений её хладнокровно убили. Знай они, что та женщина была колдуньей и практиковала магию, то наверняка бы не стали совершать такого злодеяния.Весьма любопытно, что именно отчаянное проклятие матери и по совместительству ведьмы, а не укус другого оборотня породил это чудовище.С тех пор окружающие стали замечать, что Швитцер начал мало-помалу меняться: со временем он утратил всякое чувство страха, боли и стал невероятно сильным. С каждым полнолунием в нем оставалось всё меньше человеческих черт, его сущность уступала место дикому зверю. Не удивительно, что вскоре по со всей Германии стали поступать сообщения об огромном волке, жестоко убивающем людей и животных.Но не только животный инстинкт убивать двигал проклятым Швитцером. В нём появилась необузданная похоть, поэтому однажды ночью он напал на дочь бедного местного земледельца, которую звали Элизабет Байерле и надругался над ней.Позднее она описала нападавшего, как "дикого мужчину, покрытого волосами". Отец Элизабет, желая отомстить, тут же собрал группу охотников и отправился на поиски монстра. Через несколько дней погони им удалось загнать его в угол на окраине Морбаха.Так как Швитцер отчаянно сопротивлялся и не желал сдаваться живым, то он "случайно" напоролся на вилы одного из местных жителей. Через пару дней Томас был похоронен. Зная, что он может восстать из мертвых, жители обратились к знахарю, который сказал им воздвигнуть там подобие алтаря и зажечь свечу, которая не выпустит Швитцера и убережет других людей от проклятия жены фермера.Швитцер стал последним известным оборотнем в Германии. Причем, как сообщает летопись, у него были потомки (Элизабет родила от него ребенка), но дитя, даже став взрослым не проявляло дикой натуры своего отца. Как сказал знахарь, на ребенке Томаса тоже лежит проклятие, но пока горит свеча, в нём или в его потомках оборотень не пробудится.Почти два века жители города заботились о том, чтобы свеча всегда была зажжена: когда догорала одна, на её месте тут же появлялась другая. Похоже, что ненависть и страх, породившие проклятие Швитцера, были так сильны, что сделали его вечным.И в 1988 году они в этом убедились. В одну из ночей разыгралась страшная буря и огонь погас. На следующий день сразу несколько жителей сообщили в полицию о том, что видели гигантского волка, который бродил по городу. Причем он показался даже на соседней военной базе.Последнее казалось необъяснимым, так как чтобы туда войти, ему пришлось бы перелезть через забор высотой более 3-х метров но, по словам нескольких солдат, волк действительно был там в ту ночь, исчезнув так же внезапно как и появился. Интересно, что когда они попытались выследить его при помощи поисковых собак, то те упорно отказывались идти дальше того места, где его видели солдаты.Свечу снова зажгли и с тех пор она ни разу не погасла, а волк больше не появлялся.Автор - неизвестен.Источник: [urlhttps://zen.yandex.ru/media/id/61d970d7f64bf4286be704fb/poslednii-oboroten-iz-morbaha-6239ce52a4a5213a78de6683?&]Источник.[/url]

Ключевые слова: Оборотень человек-волк свеча легенды

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