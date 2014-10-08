Депрессия откроет нам глаза на правду

Новость отредактировал Летяга - 26-04-2025, 10:30

Причина: Стилистика автора сохранена

storbunker Просмотров: 589 Комментарии: 1 -3 26-04-2025, 10:30 by

Жил мужик городской, как все. Была у него и жена миролюбивая, и дочурка несуразная по кличке Марья. Жили людишки и в любви, и в достатке. Только вот беда была: узнал герой главный, что жёнушка егойная изменила ему с попом местным. И жутко до тряски не то, что чело Богом любимое грешит и налево ходит-бродит, а то, что, поняв ошибку свою, женщина с края скалы спрыгнула.И понёс о Ветер, стихия великая, вниз плоть тщедушную. И прибрал жизнь ее.И чадо их глупое погибло рук злодея-насильника жестокого. Поведал мужичок тот о чаяниях своих товарищу своему, что был ему как родной. И произнёс юный мудрец в ответ: «Судьба-злодейка любит делать больно. И не спрятаться. Мир разрушится у тебя на глазах».И принял он на себя тяжёлую ношу, признав, что ничтожен он. И вырвал грешный свой язык, ибо так и не осознал горечь мучений, посвященных в Святые. И завопил он: «Прости, Господи!» — и покончил жизнью своей. И узрел он облик Смерти, и лопнули его глаза от страха. Но не угодила ему смерть. И не узрел он на небесах того, что желал. Но не вернуть уже ничего, ибо испустил он дух.И покажется бредом не бред, а правда скрыта от глаз людских. И угрозы прямые от колдуна-ведуна Божьим пророчеством названы. И ложь всё, что ты видишь. И единственный способ укрыться от всего — это душу Богу отдать.Так и не выяснил герой ответ на вопрос истины: «Как будто в маленькой коробке метаешься в сомнениях? Или ты, как размазанная, рябящая клякса, не можешь найти и обрести форму?» Всё кончено для того, кто не верит ничему, ибо прав Он. Всё безнадёжно плохо. И глупец в покоянии миражам на колени ляжет, ибо глуп он. Депрессия откроет нам глаза на правду.

Ключевые слова: Философия жизнь после смерти жизнь Смерть авторская история

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