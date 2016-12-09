Чёртов подарок

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:10

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 216 Комментарии: 3 +2 Вчера, 09:10 by

На Сорочинской ярмарке ВалеНезнакомец один повстречался,Черноокий, усатый, лукавый,Что на Валю смотрел очень страстно.Исподлобья взирая, дал бантик –Декорация, мол, для девицы.Забирай для себя за бесплатно.Перед зеркалом будешь дивиться.Отказаться хотела Валюша.Но как вперил глаза незнакомец,Так подарок взяла неуклюже,И бегом припустила до дому.Вечер весь озирала девицаОтражение с бантиком красным.Невозможно в себя не влюбиться.За окном потемнело, угаслаПеред зеркалом алая свечка.Вдруг Валюша застыла в гримасе,Побледнела, как будто - овечка.Стало ей очень сильно боязно.Приняла неуместную позу,Чует, словно её сзади держитКто-то сильно за длинную косу,Стала Валя нечистого жертвой.Жар дыхания, словно из печки,Мёртвым хватом её кто-то стиснулДа за мягкое очень местечкоИ как будто суёт коромысло...Свят, свят, свят!Ох и страшные страсти!Валя стала невольно креститьсяИ губами причмокнула крестик...Тут пропала нечистая силаВ тот же миг,Провалилась на месте.

Ключевые слова: Чёрт подарок бантик авторский стих

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