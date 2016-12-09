Чёртов подарок

Чёртов подарокНа Сорочинской ярмарке Вале
Незнакомец один повстречался,
Черноокий, усатый, лукавый,
Что на Валю смотрел очень страстно.
Исподлобья взирая, дал бантик –
Декорация, мол, для девицы.
Забирай для себя за бесплатно.
Перед зеркалом будешь дивиться.
Отказаться хотела Валюша.
Но как вперил глаза незнакомец,
Так подарок взяла неуклюже,
И бегом припустила до дому.
Вечер весь озирала девица
Отражение с бантиком красным.
Невозможно в себя не влюбиться.
За окном потемнело, угасла
Перед зеркалом алая свечка.
Вдруг Валюша застыла в гримасе,
Побледнела, как будто - овечка.
Стало ей очень сильно боязно.
Приняла неуместную позу,
Чует, словно её сзади держит
Кто-то сильно за длинную косу,
Стала Валя нечистого жертвой.
Жар дыхания, словно из печки,
Мёртвым хватом её кто-то стиснул
Да за мягкое очень местечко
И как будто суёт коромысло...
Свят, свят, свят!
Ох и страшные страсти!
Валя стала невольно креститься
И губами причмокнула крестик...
Тут пропала нечистая сила
В тот же миг,
Провалилась на месте.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:10
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:10 by johnny-max-cageПросмотров: 216Комментарии: 3
Ключевые слова: Чёрт подарок бантик авторский стих