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Стихи

Чёртов подарок

На Сорочинской ярмарке Вале
Незнакомец один повстречался,
Черноокий, усатый, лукавый,
Что на Валю смотрел очень страстно.
Исподлобья взирая, дал бантик –
Декорация, мол, для девицы.
Забирай для себя за бесплатно.
Перед зеркалом будешь дивиться.
Отказаться хотела Валюша.
Но как вперил глаза незнакомец,
Так подарок взяла неуклюже,
И бегом припустила до дому.
Вечер весь озирала девица
Отражение с бантиком красным.
Невозможно в себя не влюбиться.
За окном потемнело, угасла
Перед зеркалом алая свечка.
Вдруг Валюша застыла в гримасе,
Побледнела, как будто - овечка.
Стало ей очень сильно боязно.
Приняла неуместную позу,
Чует, словно её сзади держит
Кто-то сильно за длинную косу,
Стала Валя нечистого жертвой.
Жар дыхания, словно из печки,
Мёртвым хватом её кто-то стиснул
Да за мягкое очень местечко
И как будто суёт коромысло...
Свят, свят, свят!
Ох и страшные страсти!
Валя стала невольно креститься
И губами причмокнула крестик...
Тут пропала нечистая сила
В тот же миг,
Провалилась на месте.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:10
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:10 by johnny-max-cageПросмотров: 216Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Чёрт подарок бантик авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 15:17
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2902|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 027
Ну, тут комментить только портить)))))+++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: johnny-max-cage
Вчера, 16:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (233|-1)
Публикаций: 369
Комментариев: 3 195
Цитата: Tigger power
Ну, тут комментить только портить)))))+++++


Испортить может барон своими слишком похабными шутками про постель. Но в связи с дефицитом гостей, я уже и барона приветствую со всей душой.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#3 написал: Tigger power
Вчера, 20:16
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2902|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 027
Цитата: johnny-max-cage
барон своими слишком похабными шутками про постель.

Несомненно, даже здесь какую-нибудь похабщину да увидит, как пить дать)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
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