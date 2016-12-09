Покойник в твоей постели

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:52

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 118 Комментарии: 1 +1 Вчера, 08:52 by

Лежит покойник на твоей кровати.Откуда взялся он? Сказать нельзя.Он появился здесь весьма некстати.И ты бежишь из комнаты, труся,Невольно крик роняя: "Помогите!"Средь ночи поднимая шум и гам."Скорее, люди добрые, спасите!В постель мою забрался труп... Он там!"Все родственники, также и соседи,С тобой заходят в комнату потом.Но нет уже покойника в постели.И ты стоишь теперь с открытым ртом,Как будто сумасшедший, в самом деле,Всем доводам разумным вопреки,Клянёшься: "Он лежал в моей постели!"Не верят люди.Вот же - дураки!Уходят, у виска вращая пальцем.Ты остаёшься дома вновь одинБеспомощным, испуганным страдальцем,Глаза вперяя в пустоту перин.С трудом собой владея, еле-елеВсе двери затворяешь на крючок.И надо бы поспать... Но там, в постелиОпять лежит бледнючий мертвячок.

Ключевые слова: Покойник в постели соседи авторский стих

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