Покойник в твоей постели

Покойник в твоей постелиЛежит покойник на твоей кровати.
Откуда взялся он? Сказать нельзя.
Он появился здесь весьма некстати.
И ты бежишь из комнаты, труся,
Невольно крик роняя: "Помогите!"
Средь ночи поднимая шум и гам.
"Скорее, люди добрые, спасите!
В постель мою забрался труп... Он там!"
Все родственники, также и соседи,
С тобой заходят в комнату потом.
Но нет уже покойника в постели.
И ты стоишь теперь с открытым ртом,
Как будто сумасшедший, в самом деле,
Всем доводам разумным вопреки,
Клянёшься: "Он лежал в моей постели!"
Не верят люди.
Вот же - дураки!
Уходят, у виска вращая пальцем.
Ты остаёшься дома вновь один
Беспомощным, испуганным страдальцем,
Глаза вперяя в пустоту перин.
С трудом собой владея, еле-еле
Все двери затворяешь на крючок.
И надо бы поспать... Но там, в постели
Опять лежит бледнючий мертвячок.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:52
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 08:52 by johnny-max-cageПросмотров: 118Комментарии: 1
Ключевые слова: Покойник в постели соседи авторский стих