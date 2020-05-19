Джинн

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:29

Причина: Стилистика автора сохранена

TaigaYokai Просмотров: 487 Комментарии: 3 +10 Вчера, 13:29 by

Недавний рассказ отца, прожжённого скептика, враз получившего «особенный» опыт. Как-то раз пошел он стричься к знакомой одной днем. Знакомая та — вдова. Образ жизни у неё ну такой, не очень-то правильный, любила выпить мадам. Она хорошо стригла, когда была трезвой, его устраивало. Пока он снимал куртку, она на диване сидела, разбирала ножницы, расчески. На двери зеркало имелось, он решил посмотреться в него да так и отпрянул. Сквозь дверь прошло полупрозрачное тело в едва уловимо клетчатой рубашке и зависло, смотрит на отца, отец на ЭТО. Ну у отца есть привычка в любой непонятной ситуации не молитвы вспоминать, а материться. Ну он и сказал, куда пойти этому, по какому адресу. «Это» вполне безразлично прошло через отца и потащилось в сторону тетки. Отец стоит вкопанным, в шоке, говорит мадам: «Ты это видишь? Что за ****?!»Дама голову подняла, да всё из рук выронила, вероятно, увидела. Только даже ответить не успела, как это кинулось её душить. Отец не растерялся, полетел оттаскивать, что логично. Когда рассказывал мне, его аж трясло: «Я его пытаюсь схватить, а не получается, ну как, скажи, как воздух схватить?»Тетка хрипит, он пытается тварь эту стянуть. Припомнил вроде молитву, так-то верующий же, стал читать, не помогает. Интуитивно гаркнул, чтобы тетка за ним повторяла, если жить хочет. Вроде «Отче наш» читал, сам не помнит. Она как стала повторять, хрипя и суча ногами, то прозрачное нечто тогда и отцепилось, в окно метнулось и было таково.Потом уж дама призналась, что спать боялась, давно её пугало что-то, но никогда не трогало, и обидчика она никогда не видела, только спала с включённым светом. Никому не рассказывала, так как репутация у неё была такова, что все её рассказы относились сразу к разделу «белочка пришла». Отец признался, сам бы на белочку её списал, если бы не видел своими глазами. Говорит, что когда ЭТО прошло через него, словно льдом окатили изнутри. С тех пор к ней не ходит стричься, говорит, еще раз такое ему не хотелось бы пережить. Дама в непонятной полупрозрачной субстанции супруга не признала, говорит, не знает, кто это было вообще.

Ключевые слова: Полупрозрачное существо мадам зеркало молитва авторская история

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