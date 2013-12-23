Озёрный мертвец

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:55

Причина: Стилистика автора сохранена

ghost90989 Просмотров: 74 Комментарии: 1 0 Сегодня, 13:55 by

Поехал я как-то летом с женой в деревню, шашлыки жарили, в лес ходили, что только ни делали. Но чего-то не хватало...И вот я предложил: «А не пойти ли на озеро искупаться?».Она, конечно, одобрила, и мы пошли.А жили мы буквально в 100 метрах от озера и дошли быстро.Переоделись, залезли в воду. Она всё плавала у берега, а я поплыл ближе к середине.Вдруг чувствую: мою руку чья-то другая рука схватила. Смотрю: а на ней кожи почти нет, вся костлявая. Я вскрикнул от ужаса и попытался освободиться, но рука держала меня крепко. Потом я почувствовал, что ещё одна рука тащит меня на дно. Я брыкался, вырывался, но всё без толку. Потерял сознание.Очнулся уже на берегу. Жена сказала, что о духе меня предупредить забыла. Ему надо кусок мяса кинуть, чтобы задобрить, а она забыла. Вот он меня и начал тащить на дно. А она, увидев, как я барахтаюсь, достала мясо и кинула. А меня дух отпустил и выкинул на берег.С тех пор, если едем в деревню, всегда с собой берем помимо шашлыков еще и стейк.

Ключевые слова: Деревня озеро мертвец рука авторская история

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