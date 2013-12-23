Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Озёрный мертвец

Поехал я как-то летом с женой в деревню, шашлыки жарили, в лес ходили, что только ни делали. Но чего-то не хватало...
И вот я предложил: «А не пойти ли на озеро искупаться?».
Она, конечно, одобрила, и мы пошли.
А жили мы буквально в 100 метрах от озера и дошли быстро.
Переоделись, залезли в воду. Она всё плавала у берега, а я поплыл ближе к середине.
Вдруг чувствую: мою руку чья-то другая рука схватила. Смотрю: а на ней кожи почти нет, вся костлявая. Я вскрикнул от ужаса и попытался освободиться, но рука держала меня крепко. Потом я почувствовал, что ещё одна рука тащит меня на дно. Я брыкался, вырывался, но всё без толку. Потерял сознание.
Очнулся уже на берегу. Жена сказала, что о духе меня предупредить забыла. Ему надо кусок мяса кинуть, чтобы задобрить, а она забыла. Вот он меня и начал тащить на дно. А она, увидев, как я барахтаюсь, достала мясо и кинула. А меня дух отпустил и выкинул на берег.
С тех пор, если едем в деревню, всегда с собой берем помимо шашлыков еще и стейк.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:55
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:55 by ghost90989Просмотров: 74Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Деревня озеро мертвец рука авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:06
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 145
Комментариев: 7 000
Ничего так мертвяк или дух. Другой, более капризный. Девственницу юную затребовал бы stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.