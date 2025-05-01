Ненадежный план

Estellan Просмотров: 354 Комментарии: 0 +1 1-05-2025, 15:25 by

- ***ть… - наконец сделал я единственный доступный вывод из сложившейся ситуации и попытался закурить. Закурить оказалось не так просто, потому что последние полчаса я только тем и занимался, что одной рукой прижимал холодное и мокрое полотенце к башке, второе такое же - к шее – второй рукой, третьей рукой пытаясь выпить любезно предложенную коллегой чашку кофе, одновременно дожидаясь Розу из ванной.Здесь, наверное, следовало бы развеять все неприличные подозрения относительно сложившегося натюрморта. Девушку из ванной я дожидался отнюдь не после бурной ночи. Точнее, ночь была весьма бурной… но не в том смысле.Всплывшая Роза выползла из ванной и предстала пред мои очи, поражая зеленоватым оттенком лица, замотанная в халат и пару полотенец, как и у меня – одно на голове, второе – на шее.С трудом дойдя до стола, она села на стул напротив и все же закурила, вызывая у меня волны тошноты и зависти одновременно.- ***ть… - продублировала мои мысли Роза, глубоко затянувшись. – Где-то мы прокололись.- Думаешь? – испытывая острый дефицит рук, я все же освободил ту, что прикрывала шею, дотянулся до кружки кофе и даже умудрился сделать глоток. Не стошнило, и на том спасибо.- Абсолютно уверена, - стряхнув столбик пепла в блюдце, девушка оперлась локтями о стол и в упор посмотрела на меня. – Но пока не догоняю – где именно.- А я догоняю. Нам с самого начала не следовало вписываться в эту авантюру.- Но мы вписались. К тому же, это наша работа. Сколько мы с тобой писали про этих всяких с куполами на спинах и перстнями на пальцах, прикидывающихся добропорядочными гражданами? Благо, под псевдонимом, хоть пару раз и он был под угрозой. Сколько из них до сих пор хотят оторвать нам выступающие части тела?- Роза, то, что до сих пор нам удавалось выходить сухими из воды, да еще и с гонораром, сделало нас слишком самонадеянными. Слишком. За что и поплатились.- Черт! – девушка шарахнула кулаком по столу с такой силой, что посуда подпрыгнула, зазвенев. Звон отозвался и в моей башке. Замутило с новой силой. – Именно поэтому мы не могли остаться в стороне. И не можем.- Можем. Нам слишком явно дали понять, что знают кто мы такие. Не находишь? – малодушно предположил я, пытаясь воскресить в памяти то, что произошло в переулке, но память отказывалась сотрудничать.- Нет, не можем. Нас не остановить! Нас не запугать!- Нас убьют, Роза. Причем не банально пристрелят или прирежут из-за угла, тут нечто… большее.Да уж. Тяжела и неказиста жизнь простого журналиста. В редакцию мы устроились почти одновременно с Розой. У меня за плечами был кое-какой опыт. А вот девушка была молода, зелена и полна амбиций. Пришлось брать над ней шефство.Что такое газета хоть и в крупном, но далеком от столицы городе? Газета в таком городе, это торжественное открытие мусорки или детской площадки, с перерезанием ленточек, ДТП, очередной юбилей ямы на дороге, мелкий криминал. Утомившись выискивать сенсации среди драк пенсионерок и кассиров в ТЦ, мы переключились на криминал. Вот тут-то и открылась золотая жила.Не знаю, какой ангел или демон нашептывал Розе, но у нас с ней прямо-таки открылся талант по поиску и разоблачению. Наверное, в прошлой жизни она была детективом. Полиция скрипела зубами, но не вмешивалась, у них раскрываемость тоже поползла вверх, благодаря нашей работе.По крайней мере нам так казалось. Мы же считали себя ничем не хуже всяческих там газетчиков из меряканских фильмов.Поэтому, когда на нашем поле вдруг появился новый игрок, это стало интересно. Заметили его, правда, не сразу, а лишь после того, как один из информаторов сообщил, что новый игрок стал потихоньку подгребать под себя почти все сферы интересующей нас отрасли.Нет, и до этого были те, до кого нам было не дотянуться. Будучи хоть и амбициозными, но взрослыми людьми, мы прекрасно понимали, что полностью избавиться от криминала в отдельно взятом городе никогда не получится. Хотя бы потому, что многие «шишки» сидели слишком далеко, и не в переносном смысле.Ну, допустим, накрыли мы связку дилеров, приехала полиция, всех арестовала и отправила в месте не столь отдаленные. А толку? Организатор тут же набирает новых и, с новыми силами, именами, явками, паролями, работает себе дальше, до новой облавы. А вот взять организатора… это, я вам скажу, работа не нашего уровня. Мы можем лишь нарыть информацию.Так вот, этот новый игрок, казалось, планировал прибрать к рукам все подряд. Что было странно. Обычно они или интересовались одной сферой, или их быстро убирали. Даже у медвежатника с карманником разные сферы интересов. А тут…Мы решили заняться этим вопросом, в первую очередь прошерстив всю доступную информацию на «честного бизнесмена». Бизнесмен казался до того честным, что, в официальной версии, даже не к чему было подкопаться. Суровый дядька сорока пяти лет, владелец своего бизнеса, строительной фирмы, с филиалами во всех крупных городах страны, меценат, филантроп, миллионер. Переехал в наш город несколько лет назад. До зубовного скрежета правильный человек.Но вот кто скрывается под этой маской? И, что самое любопытное, как ему удается подминать под себя матерых уголовников, которые весь бизнес здесь поделили уже давно и прочно? Вот это и предстояло нам узнать.Работа оказалась сложней, чем обычно, уже потому, что нарыть ничего конкретного не получалось. Часть информаторов пропала почти сразу. А другая отделывалась фразами «ну как-то так получилось» или «да упырь он», бегала глазами и, почти сразу же, сливалась. Для хорошего разоблачения этого было мало.- Да как так? – бушевала Роза, когда, после очередного бесплодного дня, полного беготни, мы заседали у нее на кухне, надеясь на мозговой штурм. – Чтобы никто ничего не знал? Да не бывает такого!- Не бывает… - соглашался я с ней, размешивая сахар в чашке. – Но ты и сама прекрасно все видишь. Кто бы мог нам помочь, так это Паук. Но он на связь не выходит уже третью неделю. Боюсь, как бы его… того. Нам бы куда повыше заглянуть, но там с человеками со стороны никто даже за деньги откровенничать не будет. Пришьют сразу, и в реку. И это только за вопросы. Не пойдешь же к цыганскому барону с вопросом в лоб – а кто это вам дурь поставляет? Не дадите адресок, имя, фамилию и размер обуви? Не дури, Роза, тут тупик.- Нет… нет… - девушка устало опустилась на стул, но почти сразу же вскочила, едва не уронив весь стол. – Идея!- Нет! – срезал я ее на старте.- Не перебивай. Короче. Наш, как бишь его… Иван Васильевич? Хех… Иван Васильевич торгует процессами. Тьфу, блин. Короче, этот Иван, он ведь фондам помогает, правильно?- Ну… - выдохнул я, предчувствовав в начале ее прочувствованной речи, что она предложит вломиться к нему в дом\офис\дачу, да мало ли куда и вынести всю ценную документацию.- Так сходим поговорим с ним лично.- Кхе-кхе? – вопросительно поперхнулся я опрометчиво сделанным глотком кофе.- Прикинемся представителями фонда… допустим… допустим… Красный Крест.- Красный Крест финансируется государствами.- Ну тогда… ЛЗРЕ.- Погоди… это у нас что было? Лига Защиты Раненых… ежиков или елей?- Ежиков… один черт его не существует, значит, и пробить его никто не сможет. К тому же… ну не деньги же мы у него брать будем. Мы на разведку.- А может прикрыться существующим фондом?- Существующим? Не придуривайся. Нас там раскусят моментально. Мы ни в одном не состоим. В последнем, куда сунулись, нам предложили наши пожертвования пожертвовать цыганкам у метро. Местные только бумажные деньги принимают. А тем по долгу службы деваться некуда. В общем, я отправлю запрос, а ты дуй домой. Завтра еще дофига дел, и вряд ли сей филантроп расчехлится раньше, чем через пару недель. Пока запрос все проверки пройдет…Телефон заливался на все лады уже добрый десяток минут, а я его стоически игнорировал, пытаясь воссоединиться с ускользающим сном. Еще минуты через три сон капитулировал окончательно, пришлось выпутывать из-под одеяла руку и искать агрегат на ощупь, потому что глаза все еще не открывались. Едва я его нашарил, как мобила заорала с новой силой.- Шоб вас на том свете Регина Дубовицкая встретила… - хрипло выдохнул в трубку я свое приветствие.- Получилось! – ультразвуковой писк Розы подействовал лучше ушата ледяной воды, заставив резко сесть.- Что получилось?- Так, бегом одевайся, бери свою колымагу, будем на жалость давить. Да, и оденься как-нибудь поприличней. Чтобы бедненько, но чистенько. А не просто бедненько. Хватит нам и того раза, когда тебе алкаш из жалости пытался денег дать.- Эй…- Я сказала – бегом. Нам в десять уже надо быть на месте.- Да на каком месте, Роза?- Как на каком? У Ивана Васильевича в офисе. И бегом! Все по дороге расскажу. Кстати, всеми богами тебя прошу, не забудь липовые удостоверения. А то охрана нас опять за заблудившихся побирушек примет.Получив изрядное сотрясение если не всего мозга, то нервов – точно, пришлось собираться и выезжать.К искомому офису в одной из свежепостроенных «стекляшек» мы добрались заранее. А сейчас корректировали старую легенду на новый лад. Решив, что говорить будет Роза, выбрались из машины, не забыв захватить еще теплые буклеты, где в размытой формулировке, как любят всяческие фонды, описывалась наша деятельность.- Блин… ну мы как Свидетели… этих… или этого… как там было?- Не гунди, - фыркнула Роза. – Ты бы свою колымагу помыл, что ли? Пока выбиралась, чуть колготки не порвала о наросты грязи.- Это не грязь…- А что?- Это части ландшафта… Здравствуйте. Мы представляем фонд… - последней фразой я обратился к встреченному секьюрити, изобразив фальшиво-меряканскую улыбку на морде. С рязанской рожей улыбка сочеталась плохо, но, похоже, нас в самом деле ждали, так как внутрь пропустили без вопросов.Девушке на стойке такая улыбка подходила куда лучше.- Сорок третий этаж, - напутствовала нас белокурая дива, выдав пропуска и подавая какие-то свои знаки другому охраннику. А может и тому же. Все они тут на одно лицо.- Чет у меня вьетнамские флешбеки начались, - пожаловался я напарнице, едва мы зашли в лифт, а тот устремился к небесам, за компанию таща и наши тушки.- Это ты про тот раз, когда на студию ездил, а за тобой всю дорогу пара охранников таскалась? Не дрейфь, к тому же, я уверена, что тут везде камеры, и все записывается.Лифт выплюнул нас на площадку, закрыл двери и, не прощаясь, усвистел куда-то еще выше.- У меня определенно начинается акрофобия, - я покосился на окна по обе стороны площадки. Панорамные. Шикарные. Сквозь них прекрасно видно город у подножия высотки и многие метры, которые можно пролететь, из этого окна вылетев.Ответить мне Роза ничего не успела, так как почти сразу же открылась единственная дверь, а в проеме появилась новая хрупкая белокурая фигурка, вооруженная все той же голливудской улыбкой, которую мы тут же скопировали.- Здравствуйте, - обратилась к нам близняшка девушки на стойке внизу, - вы, Елена и Виктор – представители фонда ЛЗРЕ? – сверилась та с бумажкой.- Дыа… это мы, - выдохнул я сквозь улыбку и протянул девушке буклетик. – Мы занимаемся очень важным делом защиты…- Иван Васильевич вас ожидает, - она посмотрела на буклет так, словно я протянул ей дохлую… давно дохлую крысу. – Я вас провожу.Немного поплутав за провожатой, мы, в конце концов, оказались в кабинете САМОГО. Кабинет был грандиозен, шикарен и, мать его, с трех сторон окружен все теми же панорамными, ну хоть затемненными, окнами. Сжав зубы, чтобы подавить малодушный порыв застонать и сползти на пол в благословенный обморок, я крепче прижал к себе буклеты и сделал шаг внутрь.- Елена и Виктор? – из-за стола поднялся знакомый нам по описанию, фотографиям и нескольким телесюжетам мужчина. – Здравствуйте.Обменявшись рукопожатиями со мной и чмокнув пальцы Розе, которая тут же порозовела, он предложил нам пройти и занять удобные места.- Чай? Кофе? – обратился собеседник к нам.- Кофе, - единодушно выдохнули мы, по очереди занимая кресла напротив стола.Иван Васильевич кивнул секретарше, и та испарилась в неведомых глубинах офиса.- Итак, я так понял, что вы представляете благотворительный фонд? Признаться, я так и не понял, чем именно ваш фонд занимается? Не расскажете? – обратился он к нам, по очереди сверля взглядом.- О, я так рада что вы спросили, - изобразила восторженную идиотку Роза. – Видите ли, в наш век глобального потепления, развития индустриализации, а так же не прекращающегося разорения природы. В век, когда многие виды обречены на вымирание, кто-то пытается бороться за спасение белых медведей, тигров, мы избрали другой путь. Мы боремся не с проблемами глобального размера. Мы верим в то, что можно исправить уже то, что находится у нас под ногами…Роза говорила много, вдохновенно, эмоционально, но весьма неконкретно. Я спал с открытыми глазами и старался не смотреть в окна.- Ну что же, я обязательно поищу возможность поддержать ваш фонд, - вывел меня из дремы голос собеседника, я уверен, тоже контуженного напором девушки.Мы поднялись со своих мест, снова обменялись рукопожатиями, и Иван Васильевич с рук на руки передал нас своему секретарю, которая и вернула к лифту.- Нда… дело будет сложней, чем я думала, - Роза скомкала буклеты и перекинула их на заднее сиденье. – Ты видел какой там офис? Там ничего быстро не найти. В кабинете точно нет сейфа.- А даже если и есть, ну не идиот же он, чтобы хранить документы о своей нелегальной деятельности прямо в легальном офисе. Наверняка у него есть штук пять конспиративных квартирок, купленных на подставных лиц. Да и делишки свои темные он точно не тут обтяпывает. Кто знает, что за фирмы в других офисах сидят? Вдруг кто что увидит?- Это полностью его здание… - парировала Роза, заставив меня задуматься.- Можно попробовать пробить его посредников… через кого работает.- Можно… - согласилась девушка, все еще что-то обдумывая.- Поехали, поедим? Я без завтрака за тобой выскочил.- Поехали… - отозвалась та таким же неживым тоном.На веранде кафешки, в итоге, мы провели почти весь день. Время от времени что-то заказывая, но, в основном, вися на телефонах. К вечеру став обладателями небольшой горстки информации. Само собой, в недвижке у нас тоже были кое-какие связи, но вот чтобы что-то конкретное узнать по покупке-продаже, для начала надо было узнать конкретные имена-фамилии. А с этим было сложнее. Особенно в виду дефицита информаторов.- Ну и что мы имеем? – в очередной раз положив на стол подсевшую мобилу, я рассматривал небольшую царапину на запястье, с парой подсохших капелек крови. И где я так умудрился? В самом деле, что ли, пора тачку помыть?- Да почти ничего. Мы знаем примерный набор псевдонимов и подставных лиц его подчиненных, скажем так, но по его личным – глухо… А что мешает им их поменять?- Но они же не знают, что мы знаем? – я жестом подозвал официанта, прося счет.- Скомпрометированные поменяли давно и точно.- Я их давно вычеркнул. Те, которые отработала полиция. Те, что доступны в общих базах и те, которые мы раскрыли с тобой сами.Подошедший официант вернулся, положив на столик счет… оплаченный.- Э-э-э? – уставился я на него. – Роза, ты оплатила счет?- Нет… - отозвалась та, копаясь в сумочке. – Ты же официанту карту давал.- Да вроде нет… - пошарив по карманам, нашел свою многострадальную карточку, с подозрением ту осматривая. Сама что ли сбежала и оплатила, пока мы заняты были?- Ваш счет оплатил вон тот мужчина, - предельно вежливо ответил юноша, кивнув на столик справа.Проследив за его взглядом, я стал собираться гораздо быстрее.- Да что такое? – ухваченная под локоть, Роза смогла освободиться только в паре кварталов, когда я был уверен, что из кафешки нас уже не видно.- Черт, Роза, у нас хвост…- Как? – та попыталась остановиться, чтобы осмотреться, но я уверенно увлек ее дальше по улице, для верности взяв под руку.- Не крути головой. За нас в кафешке мужик заплатил. И я его знаю. Не последний человек у нас, связанный с торговлей оружием. А знаю я его потому, что когда расследовал поставки черного рынка, он мне на пленку попадался. Так что, давай, огородами возвращаемся к машине. Что-то мне это все не нравится.Прогулка по городу затянулась. Я никак не мог вспомнить эту часть города. А то что помнил… ну вот откуда тут забор? Десять лет не было, и вдруг появился. А вот этот ТЦ? Я здесь еще в том году… вроде, через пустырь дорогу срезал. А теперь не проберешься.- Эй, полегче, - рявкнул лысый бугай, на которого мы налетели, пытаясь пробраться через внезапно выросшую на пути огороженную парковку.- Вот черт… - этого уже узнала Роза, стиснув мою руку с такой силой, что я едва смог освободиться.- Что? – уточнил я, пытаясь разжать тонкие но цепкие пальцы.- Это тот… ну, помнишь? Мы сеть его борделей раскрыли. Он тогда еще каким-то чудом сумел доказать, что все это не его.- Город полон странных совпадений.Пришлось ускориться. На улице и так стемнело, и становилось зябко. Насколько я помнил карту города, мы и так уже сделали приличный крюк. Сейчас пройдем вот этим переулком, если он тоже не перегорожен, а там пара кварталов, тачка и…И, таким идеальным планам, как я уже успел узнать, свойственно рушиться практически в самом начале.- Елена и Виктор, - поприветствовал нас знакомый голос, едва мы достигли середины переулка.- Назад… - прошипел я спутнице и даже успел развернуться, чтобы тут же увидеть, что и вход нам перегородили три фигуры. Тэкс, двоих я узнал сразу, а кто третий? А в руках у них что? Оружие? Пристрелят нас прямо на улице? Или для начала запихают в тачку и отвезут в лес? – Здравствуйте еще раз, Иван Васильевич. – Снова фальшиво улыбнулся я, пытаясь понять куда прятать девушку. За спину? Там трое вооруженных. Выставить перед собой, в надежде, что они пристрелят меня в спину и успокоятся? А как же быть с тем, который перед нами? Наверняка он тоже не с пустыми руками.- Или Роза и Марк? – в сумраке переулка его хитрая улыбка пугала куда сильнее моей фальшивой.- Это вовсе не то, что вы подумали, - мне случалось отбрехиваться и от большего.- А что я подумал? Что кто-то под меня копает уже пару месяцев? Что кому-то вдруг стал интересен мой теневой бизнес? Вы не думали, что информаторы могут работать не только в одну сторону? Думали, я не в курсе, что тут есть парочка хитрых людишек, умудрившихся немало крови попить моим коллегам? Ну… так и кто из вас этот Вендиго, строчащий статейки? Пацан? Девка?Не знаю, что именно он планировал, подходя ближе, но деваться нам было некуда, так как «коллеги» со спины тоже сокращали дистанцию, а по стенам карабкаться мы пока не научились. Экое упущение.- Я Вендиго… - почему-то сразу же зачесалась старая рана, оставленная шальной пулей. Может, Роза и выкрутится. А может, у них есть принципы относительно женщин, стариков и детей. Вдруг повезет?- Врешь… - покачал головой Иван Васильевич, остановившись в метре, напротив нас.- Что?- Врешь, - повторил тот. – Так же вы врали в моем кабинете.- Ну тогда – я! – гордо задрав подбородок, выпрямилась Роза.- Ты чо делаешь? – шепнул я ей, до того, как снова вмешался Иван.- И ты врешь, - принюхавшись, словно гончая, сообщил нам тот.- Что-о-о? – возмутилась девушка.- Стало быть, в самом деле – оба, - криво усмехнулся Иван Васильевич…А вот дальше я ничего не помню. Как отрезало.- Ты там заснул, что ли? – вернула меня в реальность Роза, стягивая с головы мокрое полотенце.- Нет… я вспомнить пытаюсь, какого черта я проснулся на земле, в чертовом переулке, под дождем, оттого, что какой-то алкаш шарит по моим карманам. Помню, что мы с этим Иваном Васильевичем говорили. А потом я уже лежу на земле и мокну, согласно закону физики.- Серьезно что ли? Ничего не помнишь?- Да не. Помню, как нас в переулке закрыли, как этот Иван выпытывал кто скрывается под нашим псевдонимом, а потом… ничего.- М-м-м… завидую.- Да чему завидовать?- А я помню. Помню, блин, как один из этих троих мне руки заломил. Я уже думала, что сейчас насиловать будут, а Иван на тебя уставился. В упор. Не моргая. А ты словно отключился, как под гипнозом стоял, только дернулся, когда он наклонился и… Погоди. Так это что получается… он нас… укусил?- Укусил? – стянув с дальнего края стола небольшое зеркальце Розы, я, с его помощью, пытался рассмотреть рану на шее. Больше походило на укус большой пиявки или миноги. В них я не очень разбираюсь.- Упырь… - выдохнула Роза, ощупывая свою такую же рану на шее.- Упырь, да… - коснувшись раны пальцами, я поморщился. Болит, зараза. Хоть и не так сильно, как в самом начале. Да и меньше стала почти в два раза. И это за несколько часов. Ну хоть мерзкую слизь и грязь с кровью удалось смыть за полчаса отмокания в ванне. – Упырь! Блин! Роза! Нам же говорили. Нас предупреждали.- Упырь? Марк!? Да кто же мог подумать, что буквально? Я своего отчима и похлеще называла. И что?- Да то, блин, что ему ничто не мешало нас прямо там в переулке и завалить. Да даже запихать в тачку, отвезти в лес и закопать. Кто бы нас нашел? Но он нас не завалил… и тут прямо напрашивается вопрос…- Почему? – задумалась девушка, пытаясь подсушить волосы все тем же полотенцем.- Очень хороший вопрос, - похвалил я ее сообразительность. – Идеи? Мысли? Предложения?Словно в ответ на мои мысли во входную дверь постучали. В два часа ночи. И кто бы это мог быть? Взглядом приказав Розе не двигаться, я, прямо как был, прихватив лишь нож, отправился к двери. Постоял, прислушался, но решился открыть. Прямо под дверью стоял какой-то оборванец, сжимающий в руках небольшую корзинку с фруктами, с торчащей из нее бумажкой.- Шо надо? – зловеще поинтересовался я у гостя, одной рукой сжимая нож, скрытый от посетителя косяком двери, а другой прижав решившее, что сейчас его звездный час, и начавшееся развязываться, полотенце на бедрах.В ответ оборванец со стеклянным взглядом, направленным скорее внутрь, чем на меня, протянул мне свою ношу. «Блин, как в плохом фильме».- Что это? Не надо мне ничего. Уходи, блин, - рявкнул я на него.Совершенно не изменившись в лице, тот присел, поставил свою ношу на пол, выпрямился и, развернувшись, кукольной походкой стал спускаться по лестнице.- Дурдом… - корзину я все же осмотрел, выяснил, что на бомбу не похоже, так что взял с собой.- Что там? – высунулась из кухни Роза.- Дурдом… - вернувшись на свое место, я бухнул корзину на стол. – Держи, подарок от поклонника, похоже. Выбрав апельсин поаппетитней, я принялся его чистить.Роза выдернула бумажку, прочитала послание и изменила цвет лица с зеленоватого на пепельный.- Только не говори мне, что фрукты отравлены… - с надеждой я посмотрел на плод в руке.- Не-е-ет… это презент от нашего общего знакомого. Просит прощения за свою несдержанность в переулке, жаждет нас с тобой послезавтра видеть в своем офисе. Точнее, раз уже два часа ночи, то уже завтра.- Блин… - поперхнувшись апельсином, тут же закашлялся я. – Роза, мне это совсем не нравится. Надо взять тайм-аут и на время смыться отсюда.- Там внизу приписка «Не пытайтесь линять из города, за вами присматривают мои люди».

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