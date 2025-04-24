αντιστροφή.vid

Новость отредактировал Летяга - 24-04-2025, 10:26

Причина: Стилистика автора сохранена

Strelok_351 Просмотров: 410 Комментарии: 0 0 24-04-2025, 10:26 by

Вы уже, наверное, поняли по моей прошлой истории, что я люблю лазить по всяким заброшенным местам. Этот случай произошёл также в 2017-ом году, в ноябре.На этот раз я уже был один и залез в здание старой заброшенной школы милиции, именно милиции, здание было заброшено ещё до переименования. А точно, когда и при каких обстоятельствах школа была заброшена, уже почти никто не знает. Оно было обнесено, как и многие заброшки. Не так сильно, как та больница, где я нашёл странную дискету, однако ни дверей, ни окон в нём не было. Бродя по коридорам и кабинетам, я наткнулся на помещение со сломанными и очень старыми компьютерами. В помещении почти не нашлось ничего интересного для меня, так как большинство техники было давным-давно разворовано на медь. Само помещение представляло собой эдакий компьютерный класс, видимо, здесь обучали будущих стражей порядка работе с базами данных МВД. Однако моё внимание привлёк солнечный блик, что шёл с пола. Я подошёл к нему и заметил DVD диск, он лежал в дальнем углу комнаты, весь в побелке, и, скорее всего, поэтому его никто из предыдущих посетителей этого места (сюда очень часто залезают подростки) не заметил. Я поднял диск и протёр его от побелки, никаких надписей на нём не было, просто обычный DVD диск, только сильно исцарапанный. Я решил забрать его домой, так как подумал, что может повториться история, как с той дискетой, и каково же было моё удивление, когда моя догадка подтвердилась...Я пришёл домой и вставил диск в дисковод. Открыв содержимое через проводник, увидел, что на диске было только одно видео, название было на греческом языке. Переводчик дал мне более понятное название: «Перевёрнутый» (транслитерация названия: «Антистрофи»). Я попытался открыть видео. Сначала ничего не получалось из-за того, что диск был сильно повреждён, однако спустя пару часов танцев с бубном видео мне удалось запустить. Первые четыре секунды не было ничего, кроме завывания и белого шума. На четвёртой секунде появилась надпись на греческом: «Ξέρουμε ποιος είσαι!» Переводится как: «Мы знаем, кто вы!» Далее сильно мигает фотография очень низкого качества. На фотографии изображено место преступления с цифровыми метками, затем следующая надпись: «μιλώ!» Примерный перевод: «Говори!» Ещё одна фотография. Это старая фотография студентов, изучающих судебно-медицинскую экспертизу, новая надпись: «καλά δεν θα το πεις θα το πει για σένα!» Перевод: «Ну не скажешь ты, он за тебя скажет!» Фото сменилось на видеосъёмку какого-то тоннеля, внутри которого проглядывается человеческое лицо, после этого резко моргает надпись: «αντιστροφή», перевод этой фразы выше. Вновь съёмка тоннеля, лицо становится более видимым, теперь можно понять, что это лицо женщины. Оно перевёрнуто и смотрит прямо в объектив. Видео резко обрывается, а плеер выдаёт ошибку воспроизведения. Звуковое сопровождение состоит из самых разных шумов, начиная белым шумом, заканчивая пианино.Никаких эффектов от видео нет, но само оно очень странное. Файл и фотографию диска прилагаю ниже. Это видео и видео с дискеты имеют схожий стиль. Я не знаю, что за больной человек сознательно ходит по городским заброшкам и раскидывает разные носители информации со странными видео. За пару лет до этого по городу ползли мрачные слухи о странностях, происходящих на местных заброшках. Глубже копаться в этом я не хочу, потому что не знаю, чем это может обернуться, но я уверен, что эти видео как-то связаны с этими слухами. Больше в такие места я не лазил, от греха подальше.

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