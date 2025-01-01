Ад

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:31

Причина: Стилистика автора сохранена

Gorodovoy Просмотров: 355 Комментарии: 0 +1 Вчера, 09:31 by

**АД. ПОЭМА**Здесь нет огня — лишь чёрный хруст костей,смола времён, прилипшая к ступням.Воздух — густой, как последний стон,а под ногами — лица тех, кто смелспросить «за что?» — но рты их сведеныв немую гримасу, в вечный плен.Река течёт — не вода, а души,что рвут себя на части, но не тонут.Их память — яд, их боль — закон,они гниют, но смерть не слышит.Лишь тени стражей с пустыми глазницамишепчут: «Ты здесь. Ты был. Ты вечен».В зале бездны — ни Бога, ни Дьявола,лишь падение вверх, в небо изо льда.Кости трещат о хрустальную твердь,а крики не долетают —рты полны тишины,а руки, что тянутся к свету,давно принадлежат тьме.Гордецы с разбитыми лицамисмотрят в зеркала, что режут плоть.Жадные глотают монеты —золото прожигает горло,но они всё равно жуют,потому что больше нечего жевать.Похотливые слились в один комок,кожа к коже, но нет тепла —только липкий пот отчаяньяи понимание, что это навсегда.Гневные бьют кулаками в стены,но стены — это их же грудь.С каждым ударом рёбра ломаются,но они не могут остановиться —ведь это единственное,что ещё можно чувствовать.Чревоугодники едят самих себя,их кишки на блюде,их печень — деликатес.Они плачут, но жуют,потому что голод — это всё,что у них осталось.Завистники в стеклянных клеткахвидят тех, кому завидовали.Те смеются, целуются, живут —а они стучат по прозрачным стенам,но стекло толще времени,а их крики — тише шёпота пыли.Ленивые лежат в гробах,но не могут закрыть глаза.Черви заползают в уши,но пошевелиться нельзя.Они слышат, как их имя забывают,но крикнуть не могут —ад — это не боль,ад — это осознание,что ты сам выбрал это.В конце — комната без дверей.Ты смотришь в зеркало,но отражение — это не ты.Оно шепчет:«Ад — не место.Ад — это ты сам.Ты нёс его в груди.Теперь он снаружи».На стене висит ключ от клетки,но он — из кости.Рядом — дневник с одной записью:«Они все просили по-разному,но конец был одинаков».Твоё имя выжжено на табличке,но она слишком лёгкая,чтобы быть металлом.Если кто-то там, в мире живых,спросит: «Как выглядит вечность?» —молчи.Или соври:«Там просто... темно».Там просто темно.Там всегда было темно.Ты просто не замечал,пока не стало слишком поздно.Ты просто не замечал.

Ключевые слова: Ад крики шепот стены авторский стих

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