Ад**АД. ПОЭМА**
Здесь нет огня — лишь чёрный хруст костей,
смола времён, прилипшая к ступням.
Воздух — густой, как последний стон,
а под ногами — лица тех, кто смел
спросить «за что?» — но рты их сведены
в немую гримасу, в вечный плен.
Река течёт — не вода, а души,
что рвут себя на части, но не тонут.
Их память — яд, их боль — закон,
они гниют, но смерть не слышит.
Лишь тени стражей с пустыми глазницами
шепчут: «Ты здесь. Ты был. Ты вечен».
В зале бездны — ни Бога, ни Дьявола,
лишь падение вверх, в небо изо льда.
Кости трещат о хрустальную твердь,
а крики не долетают —
рты полны тишины,
а руки, что тянутся к свету,
давно принадлежат тьме.
Гордецы с разбитыми лицами
смотрят в зеркала, что режут плоть.
Жадные глотают монеты —
золото прожигает горло,
но они всё равно жуют,
потому что больше нечего жевать.
Похотливые слились в один комок,
кожа к коже, но нет тепла —
только липкий пот отчаянья
и понимание, что это навсегда.
Гневные бьют кулаками в стены,
но стены — это их же грудь.
С каждым ударом рёбра ломаются,
но они не могут остановиться —
ведь это единственное,
что ещё можно чувствовать.
Чревоугодники едят самих себя,
их кишки на блюде,
их печень — деликатес.
Они плачут, но жуют,
потому что голод — это всё,
что у них осталось.
Завистники в стеклянных клетках
видят тех, кому завидовали.
Те смеются, целуются, живут —
а они стучат по прозрачным стенам,
но стекло толще времени,
а их крики — тише шёпота пыли.
Ленивые лежат в гробах,
но не могут закрыть глаза.
Черви заползают в уши,
но пошевелиться нельзя.
Они слышат, как их имя забывают,
но крикнуть не могут —
ад — это не боль,
ад — это осознание,
что ты сам выбрал это.
В конце — комната без дверей.
Ты смотришь в зеркало,
но отражение — это не ты.
Оно шепчет:
«Ад — не место.
Ад — это ты сам.
Ты нёс его в груди.
Теперь он снаружи».
На стене висит ключ от клетки,
но он — из кости.
Рядом — дневник с одной записью:
«Они все просили по-разному,
но конец был одинаков».
Твоё имя выжжено на табличке,
но она слишком лёгкая,
чтобы быть металлом.
Если кто-то там, в мире живых,
спросит: «Как выглядит вечность?» —
молчи.
Или соври:
«Там просто... темно».
Там просто темно.
Там всегда было темно.
Ты просто не замечал,
пока не стало слишком поздно.
Ты просто не замечал.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:31
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:31 by GorodovoyПросмотров: 355Комментарии: 0
Ключевые слова: Ад крики шепот стены авторский стих