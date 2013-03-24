Лампочка с патроном

Новость отредактировал Летяга - 26-04-2025, 10:27

Причина: Стилистика автора сохранена

Ель Просмотров: 915 Комментарии: 8 +12 26-04-2025, 10:27 by

Ситуация. Спальня.На потолке люстра, в ней 3 лампочки. Одна лампочка с меньшим диаметром резьбы была в патроне-переходнике, чтоб стандартно было. Хлопок, запахло горелой пластмассой, лампа вылетает из патрона-переходника, при этом не разбиралась. Пришлось достать стремянку, чтоб достать до люстры, выкрутить воняющий переходник, замкнуло, похоже, убрал его на тумбочку отдельно от сгоревшей лампы, чтоб выкинуть потом.Не выкинул сразу, оставив на потом...На следующее утро смотрю на люстру, а на ней снова 3 лампочки стоят..... Я немного... удивился.Снова достал стремянку, проверяю, сгоревшая лампочка снова вставлена в испорченный переходник, и так же воняет горелым пластиком...Выкрутил.Дома гостей не было.Зачем явно сгоревшую лампочку в неисправный патрон-переходник вставлять, подниматься и вкручивать на прежнее место, кому это могло понадобиться?Стремянку после первого раза не трогал...И что это было?Может, подобное у кого было?Есть одна мыслишка, но слишком необычная.

Ключевые слова: Лампочка стремянка патрон авторская история

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