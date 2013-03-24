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Истории из жизни

Лампочка с патроном

Ситуация. Спальня.
На потолке люстра, в ней 3 лампочки. Одна лампочка с меньшим диаметром резьбы была в патроне-переходнике, чтоб стандартно было. Хлопок, запахло горелой пластмассой, лампа вылетает из патрона-переходника, при этом не разбиралась. Пришлось достать стремянку, чтоб достать до люстры, выкрутить воняющий переходник, замкнуло, похоже, убрал его на тумбочку отдельно от сгоревшей лампы, чтоб выкинуть потом.
Не выкинул сразу, оставив на потом...
На следующее утро смотрю на люстру, а на ней снова 3 лампочки стоят..... Я немного... удивился.
Снова достал стремянку, проверяю, сгоревшая лампочка снова вставлена в испорченный переходник, и так же воняет горелым пластиком...
Выкрутил.
Дома гостей не было.
Зачем явно сгоревшую лампочку в неисправный патрон-переходник вставлять, подниматься и вкручивать на прежнее место, кому это могло понадобиться?
Стремянку после первого раза не трогал...
И что это было?
Может, подобное у кого было?
Есть одна мыслишка, но слишком необычная.


Новость отредактировал Летяга - 26-04-2025, 10:27
Причина: Стилистика автора сохранена
26-04-2025, 10:27 by ЕльПросмотров: 915Комментарии: 8
+12

Ключевые слова: Лампочка стремянка патрон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Скарм
26 апреля 2025 19:45
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Матрица дала сбой....
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#2 написал: Talisha
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Сбой:) Или в Матрице, или в сознании.
Когда сын был младенцем, как-то вечером лежала, кормила его грудью, кровать прямо под окном. Обратила внимание, что штора не задернута, надо бы, но пока никак, пока ест...и уснула с ребенком в обьятиях. Когда проснулась через некоторое время - штора была плотно задернута. Я точно не вставала, ибо сразу проснулась бы от прекращения контакта с малышом. Дома больше никого не было.
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Бывает...
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: Славянин777
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#4 написал: слон и слоненок
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Домовой- электрик?
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#5 написал: Ель
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Цитата: Talisha
Сбой:) Или в Матрице, или в сознании.
Когда сын был младенцем, как-то вечером лежала, кормила его грудью, кровать прямо под окном. Обратила внимание, что штора не задернута, надо бы, но пока никак, пока ест...и уснула с ребенком в обьятиях. Когда проснулась через некоторое время - штора была плотно задернута. Я точно не вставала, ибо сразу проснулась бы от прекращения контакта с малышом. Дома больше никого не было.
Сплю чутко.
Бывает...


Вот это - домовой, явно.

Бывает и свет выключают заботливо, если при свете уснешь...
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#6 написал: зелёное яблочко
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Мыслишка то какая , автор?
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#7 написал: Kreisleiter13
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Цитата: слон и слоненок
Домовой- электрик?

Домовой и электрик и сантехник, у некоторых просто бездельник.
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#8 написал: Ель
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Про домовых ранее уже публиковал здесь :

Погладил ночью
Немного о домовых . Что видел сам
Мороженое

А в данном случае.....сам не знаю
Зарегистрирован: 19.05.2020
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