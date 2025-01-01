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Стихи

Чучело

Поджигая чучело,
Я с ним не попрощался.
Что меня сильно мучило,
Полгода защищался.

Облил я керосином
Пальто и тёмны’ тряпки
И лико с тем ужимом
Старой жуткой бабки.
Горело.

Горело пугало огнём,
И развалился его стержень.
Всё сыпалось углём,
Но никогда не стану прежним.

Я просыпаюсь от звонка
Таинственного в дверь,
А граница так тонка,
Что сдерживает зверь.

Один раз ночью я споткнулся
О какую-то метлу,
И кто-то прикоснулся
У меня в тылу.

Но успел сбежать я,
И знают всем селом,
Что спустя полгода
Я закрываю окна перед сном.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:22
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:22 by storbunkerПросмотров: 132Комментарии: 0
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Ключевые слова: Огонь чучело пугало авторский стих

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