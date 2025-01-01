ЧучелоПоджигая чучело,
Я с ним не попрощался.
Что меня сильно мучило,
Полгода защищался.
Облил я керосином
Пальто и тёмны’ тряпки
И лико с тем ужимом
Старой жуткой бабки.
Горело.
Горело пугало огнём,
И развалился его стержень.
Всё сыпалось углём,
Но никогда не стану прежним.
Я просыпаюсь от звонка
Таинственного в дверь,
А граница так тонка,
Что сдерживает зверь.
Один раз ночью я споткнулся
О какую-то метлу,
И кто-то прикоснулся
У меня в тылу.
Но успел сбежать я,
И знают всем селом,
Что спустя полгода
Я закрываю окна перед сном.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:22
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:22 by storbunkerПросмотров: 132Комментарии: 0
Ключевые слова: Огонь чучело пугало авторский стих