Чучело

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:22

Причина: Стилистика автора сохранена

storbunker Просмотров: 132 Комментарии: 0 0 Вчера, 09:22 by

Поджигая чучело,Я с ним не попрощался.Что меня сильно мучило,Полгода защищался.Облил я керосиномПальто и тёмны’ тряпкиИ лико с тем ужимомСтарой жуткой бабки.Горело.Горело пугало огнём,И развалился его стержень.Всё сыпалось углём,Но никогда не стану прежним.Я просыпаюсь от звонкаТаинственного в дверь,А граница так тонка,Что сдерживает зверь.Один раз ночью я споткнулсяО какую-то метлу,И кто-то прикоснулсяУ меня в тылу.Но успел сбежать я,И знают всем селом,Что спустя полгодаЯ закрываю окна перед сном.

Ключевые слова: Огонь чучело пугало авторский стих

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