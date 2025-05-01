Запись Unit 2, младший член отряда

Запись Unit 2, младший член отрядаЗаписи представляют 5-ти дневный отчëт, состоящий из последовательных записей, которые будут узко пересказаны в тексте ниже.
День 1
Описание начала патрулирования, проверка основных частей парка.
День 2
Нахождение заброшенных старинных деревень, были найдены странные амулеты.
День 3
Первое обнаружение через тепловизор.
Существо берëи одно из них под контроль, но напарник его спасает.
День 4
Существо воспользовалось своей телепатией и буквально смяло одного из солдат.
Он всë видит через «амулеты».
День 5
Мольбы о спасении к некому богу, запись обрывается, почерк сильно поврежден, страница помята и порвана в одном месте.
Новость отредактировал Летяга - 1-05-2025, 13:02
Причина: Стилистика автора сохранена
1-05-2025, 13:02 by MelnikalinaПросмотров: 302Комментарии: 0
Ключевые слова: Записки дневник несуществующие места паранормальные явления авторская история