Запись Unit 2, младший член отряда

Новость отредактировал Летяга - 1-05-2025, 13:02

Причина: Стилистика автора сохранена

Melnikalina Просмотров: 302 Комментарии: 0 0 1-05-2025, 13:02 by

Записи представляют 5-ти дневный отчëт, состоящий из последовательных записей, которые будут узко пересказаны в тексте ниже.День 1Описание начала патрулирования, проверка основных частей парка.День 2Нахождение заброшенных старинных деревень, были найдены странные амулеты.День 3Первое обнаружение через тепловизор.Существо берëи одно из них под контроль, но напарник его спасает.День 4Существо воспользовалось своей телепатией и буквально смяло одного из солдат.Он всë видит через «амулеты».День 5Мольбы о спасении к некому богу, запись обрывается, почерк сильно поврежден, страница помята и порвана в одном месте.

Ключевые слова: Записки дневник несуществующие места паранормальные явления авторская история

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