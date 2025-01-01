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Учебник основ мистики / Философские основы мира

Для тех, кто хочет продать душу силам тьмы в обмен на желание.

Бог так устроил мироздание, что силы зла ОБЯЗАНЫ ДЕЛАТЬ ЗЛО И ВРЕДИТЬ ЛЮДЯМ, ЧТОБЫ БЫЛ БАЛАНС С ДОБРОМ.

У человека есть свобода воли и разум, чтобы этой свободой пользоваться.

Когда вы решаете отдать свою душу или что-то еще дьяволу, демонам и так далее, то они не сообщают, а умалчивают часть правды об исполнении вашего желания, так как обязаны вредить людям.

Поэтому вместо самоубийственной сделки с силами зла лучше либо ничего не отдавать и не получать от них, либо добиваться всего мало-помалу, но самостоятельно.

Например, вы просите миллиард долларов за душу. Дьявол соглашается исполнить желание в обмен на душу, но умалчивает, что с этим миллиардом, например, вы попадете на необитаемый остров, где деньги будут бесполезны, и умрете там от голода или болезней.

Бог так устроил миры, чтобы добро было в балансе со злом, и остается только грустно улыбнуться тем дуракам, которые разбрасываются своими душами.

Я сам тоже имел подобную ситуацию, но даже после того как я получил кое-что за сложное испытание, меня убили мучительной смертью в прошлой жизни, а то, что мне дали силы тьмы, всё равно отнимают силы света, хотя я уже за эту ценность огромную цену заплатил.

Учтите также, что дух и душа человека тоже смертны, как и тело, и ваши игры с силами зла в обмен на власть, деньги или что-то еще до добра не доведут, после чего вы еще и насильно попадете в ряды сил тьмы и станете одним из них после таких договоров.

А когда нужда в вас отпадет, силы света пришлют за вами ангела-киллера, чтобы убить вас полностью (и душу, и тело, и дух),
после того как ваши злые дела были выполнены и в вас отпала необходимость.

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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:49
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 10:59 by swandanceПросмотров: 55Комментарии: 0
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Ключевые слова: Бог продажа души душа зло договор силы тьмы дух человек авторский текст

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