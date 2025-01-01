К дверям Рая

К дверям РаяНаша жизнь текла по ступеням
К дверям Великого Рая,
И цвели мы, как плоды Мая,
Мы запомнились тем поколеньем.
Мы запомнились тем поколеньем,
Что победу над злом одержало,
Что великую но́шу держало;
Не забудемся мы мгновеньем!
Не горды мы, скромны́ даже очень.
Пусть ростки и затопчут ногами,
И кресты наши криво стояли,
Не уйдём мы безропотно в почву…
Но однажды, тёмною ночью,
Откроется тайна такая –
Наша жизнь – это путь, это точно!
Путь к дверям Великого Рая.
О.Бункер 08/04 Спасибо.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:26
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 13:26 by storbunkerПросмотров: 119Комментарии: 0
Ключевые слова: Память рай поколение ноша года авторский стих