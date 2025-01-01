К дверям Рая

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:26

Причина: Стилистика автора сохранена

storbunker Просмотров: 119 Комментарии: 0 0 Вчера, 13:26 by

Наша жизнь текла по ступенямК дверям Великого Рая,И цвели мы, как плоды Мая,Мы запомнились тем поколеньем.Мы запомнились тем поколеньем,Что победу над злом одержало,Что великую но́шу держало;Не забудемся мы мгновеньем!Не горды мы, скромны́ даже очень.Пусть ростки и затопчут ногами,И кресты наши криво стояли,Не уйдём мы безропотно в почву…Но однажды, тёмною ночью,Откроется тайна такая –Наша жизнь – это путь, это точно!Путь к дверям Великого Рая.О.Бункер 08/04 Спасибо.

Ключевые слова: Память рай поколение ноша года авторский стих

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