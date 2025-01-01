Яркий, запоминающиеся сон

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 14:57

Причина: Стилистика автора сохранена

DEREK9 Просмотров: 148 Комментарии: 0 0 Вчера, 14:57 by

Здравствуйте, дорогие читатели!Я уже делился с вами своими историями на этом сайте, и сегодня мне бы хотелось рассказать об одном ярком и необычном сне, который я видел.В августе прошлого года я перенес тяжёлую форму пневмонии. Диагноз мне поставили не сразу, и около двух недель мне назначали антибиотики, которые, к сожалению, не приносили облегчения, а моё состояние только ухудшалось. Я лечился дома, но всё же настоял на рентгене, который и показал изменения в лёгких. После этого меня отпустили домой с рекомендацией продолжить приём антибиотиков, которые, как мне обещали, должны были помочь.Состояние моё было невыносимым: температура поднималась до 39,5 градусов, меня знобило и трясло. Выпив таблетку антибиотика, я уснул. Мне приснился очень яркий и насыщенный сон. Я был в непонятном синем спортивном костюме с огромным чемоданом на колёсиках и стоял на перроне, ожидая поезд. Я чувствовал запахи скошенной травы и дуновение ветра. И вот подошёл современный и очень красивый состав. Передо мной распахнулись большие стеклянные двери вагона-ресторана. Внутри шёл праздник: столы были уставлены разнообразными блюдами, фруктами и деликатесами. За столами сидели мои покойные родственники, все те, кого уже нет с нами. Они были счастливы, звали меня к себе, а мой дядя играл на аккордеоне. Я почувствовал, как меня переполняет счастье, и уже собирался зайти внутрь, как вдруг увидел, что только моя мама злится на меня (она ушла из жизни несколько лет назад). Она кричала: «Не смей, не заходи сюда! Иди домой! Я тебе что сказала!» После недолгой перепалки я обиженно сказал: «Ну мама, блин!», но послушался её и пошёл по дощатой тропинке через лес.И тут я проснулся. Моё состояние ухудшилось ещё сильнее, я с трудом дотянулся до телефона и вызвал скорую помощь, которая, к счастью, приехала очень быстро. В больнице я провёл три недели, и меня поставили на ноги. Как сказал мой лечащий врач, ещё пара дней — и могло быть гораздо хуже.

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