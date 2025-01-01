Новая микроволновка

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:13

Причина: Стилистика автора сохранена

Phantom666 Просмотров: 299 Комментарии: 0 0 Вчера, 09:13 by

Этот случай произошёл с молодой девушкой, которая недавно переехала в новую квартиру вместе со своей собачкой. Обстановка внутри её вполне устраивала, надо лишь было привезти сюда нужные вещи для полноценной жизни. Закончив с делами и приведя свой дом в надлежащий вид, она вдруг вспомнила, что её старая микроволновка на днях сломалась, поэтому нужно было искать новую. Денег на момент переезда у неё было мало, поэтому она принялась искать БУ’шную технику по выгодной цене, которую она могла бы себе позволить.Ей приглянулась стильная чёрная микроволновка с удобной системой, и в целом она бы идеально подошла к кухне. Правда, вот цена её была на удивление низкой, всего одна тысяча рублей. Решив, что, вероятно, дело в скидке, она решила связаться с владельцем и договориться об оплате. Через пару дней девушка внезапно обнаружила посылку у себя за дверью, что было странно, так как она должна была лежать в пункте выдачи. Пожав плечами, она забрала посылку, достала содержимое, и вскоре новенькая микроволновка была на своём месте. В целом она работала довольно хорошо, девушка была рада своей покупке.Правда, собака постоянно нюхала новую технику и периодически неотрывно глядела на неё. Девушка не придавала этому значения и продолжала заниматься домашними делами. Той ночью она слышала странные шорохи на кухне, но тогда она скинула всё на собаку. Так они прожили пару дней, и с того момента начались довольно странные вещи. Как-то ночью девушка снова услышала звуки с кухни, но в этот раз собака спала в одной комнате с ней. Заподозрив неладное, она осторожно прошла на кухню, но ничего и никого там не увидела. Постепенно некоторые вещи на кухне стали менять своё положение каждым утром, что только вызывало беспокойство у хозяйки. Девушка осознала, что эти странности начались незадолго после получения микроволновки, поэтому решила связаться с её владельцем.Однако ни аккаунта, ни номера того человека она найти не смогла. Спустя неделю после получения микроволновки девушка услышала шум на кухне посреди ночи. Звук напоминал захлопывание дверцы, и, поскольку собаки на сей раз в комнате не было, девушка решила, что та проказничает на кухне. Она слишком устала, чтобы пойти и проверить, в чём дело, поэтому погрузилась в глубокий сон. Утром на кухне девушку ожидала ужасная находка, из-за которой она впала в истерику. Внутри микроволновки лежали обгоревшие останки её собаки.

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