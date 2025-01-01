ДетямЧисти зубы перед сном,
Дорогой ребёнок!
Ведь не чистить - стыд и срам,
Знает даж' котёнок!
Твоих близких расстреляют.
Никому не верь!
Новых жертв определяют,
Чтоб ворваться в дверь.
Ждут тебя игрушки
В окровавленной постели.
А в углах здесь пушки;
Маму уже съели.
Возненавидит этот мир
Дорогой ребёнок,
Если есть подгнивший сыр
Из недоношенных сестрёнок.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:18
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:18 by storbunkerПросмотров: 107Комментарии: 0
Ключевые слова: Ребёнок игрушки страшилка авторский стих