Детям

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:18

Причина: Стилистика автора сохранена

storbunker Просмотров: 107 Комментарии: 0 0 Вчера, 09:18 by

Чисти зубы перед сном,Дорогой ребёнок!Ведь не чистить - стыд и срам,Знает даж' котёнок!Твоих близких расстреляют.Никому не верь!Новых жертв определяют,Чтоб ворваться в дверь.Ждут тебя игрушкиВ окровавленной постели.А в углах здесь пушки;Маму уже съели.Возненавидит этот мирДорогой ребёнок,Если есть подгнивший сырИз недоношенных сестрёнок.

Ключевые слова: Ребёнок игрушки страшилка авторский стих

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