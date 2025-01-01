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Стихи

Детям

Чисти зубы перед сном,
Дорогой ребёнок!
Ведь не чистить - стыд и срам,
Знает даж' котёнок!

Твоих близких расстреляют.
Никому не верь!
Новых жертв определяют,
Чтоб ворваться в дверь.

Ждут тебя игрушки
В окровавленной постели.
А в углах здесь пушки;
Маму уже съели.

Возненавидит этот мир
Дорогой ребёнок,
Если есть подгнивший сыр
Из недоношенных сестрёнок.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:18
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:18 by storbunkerПросмотров: 107Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ребёнок игрушки страшилка авторский стих

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