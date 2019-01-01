Добрые дела и их последствия

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:12 by

В голову Кощея летела ваза. Красивая ваза. Китайская.Кощей неприлично взвизгнул, но успел увернуться. Вазу, конечно, жаль, но голову жаль больше.Правда, горевать о раритете долго не пришлось, следом летел французский сервиз. Летел по частям.- Дура, - взревел Кощей, - ты знаешь, что это? Ты знаешь, сколько это стоит? Я его у Синей бороды в карты выиграл. Да я яйцо на кон ставил!В ответ прилетела чашка от сервиза. Тонкий фарфор разбился, кажется, даже не долетев, до стены.- Плевать на твое яйцо! - истерично кричала в ответ Василиса,- у тебя бы ещё одно осталось. А вот если не вернешь все, как было, я тебя всех яиц лишу.Не став отвечать, Кощей ретировался в сокровищницу. Двери здесь были из зачарованного дуба, сломать их не мог даже Змей Горыныч. Он как-то на спор пробовал, пьяный, конечно, был. Но кто трезвым двери дубовые ломать полезет? В результате Кощей пополнил казну, а Горыныч зарекся иметь с ним дело, справедливо полагая, что без еврейских корней у Кощея не обошлось.Забаррикадировавшись в сокровищнице, Кощей стал судорожно искать наливное яблочко с тарелочкой.- Где же ты, ну где? - лихорадочно бормоча, Кощей рылся в вещах. По мере усиления ударов, усиливалась и паника Кощея.- Сломает. Ой, сломает ведь. Вот связался, и зачем мне это нужно было, и зачем я повелся на её уговоры? Жениться, им приспичило. У-у-у-у!!! - последний вой совпал с очередным ударом в дверь.Наконец комплектующие связи были найдены. Кощей глубже зарылся в самую дальнюю гору золота и дрожащими пальцами стал набирать координаты Яги.***Яга спала. И снился ей пляж, белый песок и сильные руки массажиста. Вот он наклоняется к её уху и, наверно, скажет сейчас что-то неприличное. Яга даже зажмурилась от удовольствия.- Яга! Твою мать! Оглохла там! Яга! Она дверь доламывает, срочно ответь! - заорал дурниной массажист.От неожиданности Яга скатилась с печки. Теплый песок и мускулистый мачо, печально улыбаясь, помахали ей вслед.Плохо соображая после сна, Яга с трудом нащупала яблоко и легко толкнула его по тарелочке.Отражение Кощея было слегка размытым и нечетким.- Ну, старая, отвечай уже, сейчас от меня одни рожки останутся, а ножки на холодец пойдут, - громко шептал Кощей.- Кощь, за «старую» ты мне еще ответишь, - буркнула ведьма, - зачем разбудил, костлявый, знаешь ведь, у меня энто… сиеста послеобеденная, вот. Все зверье лесное знает, нельзя будить меня после обеда, ежели сам не хочешь в печь попасть.- Ягуся, милая, выручай! - лихорадочно блестя глазами, затараторил Кощей, - она из меня сейчас сосисок навертит.- Да кто «она», объясни нормально.- Да Василиска эта, будь она не ладна. Она дверь в сокровищницу доламывает.- Эта ту, которую наш чешуйчатый не смог проломить? - удивилась Яга. - Сильна баба, и чем ты её так достал?- Ох, не перебивай! Они пришли ко мне с Иваном… ну тот, который дурак, - пояснил Кощей, в ответ на вопросительно поднятую бровь Яги, - так вот, они пришли, попросили превратить Ваську эту в жабу… или лягушку не помню. Ванька бы её спас, они бы поженились, нарожали детей, и все было бы у них чудесно и прекрасно.- Но что-то пошло не так, - заметила старая ведьма, - Кощик, я вот пять веков тебе твержу, ну завязывай ты с колдовством. Чахнуть, не знаю, над чем ты сейчас чахнешь, у тебя лучше получается. И почему в лягушку, тебя история с той змеёй ничему не научила?- Не знаю, почему лягушка, первое, что в голову пришло. Так вот, на чем я остановился? А да, превратил я её, значит, в лягушку, Ванька её поцеловал. Но, то ли я ингредиенты перепутал, то ли жабьи шкурки не свежие были, но Василиса при обратном превращении приобрела красивый зеленый оттенок… и перепонки… и мух стала уважать, как редкую гастрономическую добавку к пище. Теперь Васька буянит, разворотила мне полдворца. Всю коллекцию редких китайских ваз раскурочила, сервиз французский, что я у Синей Бороды выиграл, разбила.- А, помню-помню, ты тогда жульничал по-черному, и хорошо, что Борода уже буквально синий был, столько-то выпить.- Так что делать Ягуша? - Бессмертный тяжело вздохнул. - Она дверь скоро сломает. Помогай.Яга почесала в затылке, осмотрелась кругом, тяжело вздохнула.«Паутину надо бы убрать, вдруг царевич какой заглянет на огонёк», - подумала ведьма. А потом вспомнила сладкий сон, пляж, массажиста и ещё раз тяжело и с придыханием вздохнула. Кощей на том конце провода насторожился, но ничего говорить не стал, вдруг с мысли собьет.- Эй, бабуся, - минут через пять напомнил о себе Бессмертный, - ты не забыла про меня?- Да помню я, помню, есть у меня одно заклинание, - пробурчала Яга, - шкура лягушачья у тебя? Отлично, бери её, сейчас перенесу тебя, приготовься. Эй! Трое из ларца, перенесите Кощея ко мне сюда… и можете не осторожничать с ним, он один фиг - бессмертный.***Кощей сидел на полу избушки и тряс головой. Звон в ушах никак не хотел проходить, перед глазами все плыло. Кажется, где-то над дубом в Лукоморье его уронили на этот самый дуб, а потом они столкнулись со стаей диких гусей. Какой леший понёс Нильса и его компанию в Лукоморье, Бессмертный не знал, но столкновением не был доволен ни Кощей, ни гуси, ни Нильс, который упал и затерялся где-то в кроне дерева.- Яга, а нельзя было как-то поаккуратнее меня перенести, телепортировать что ли, а то все по старинке работаешь. В каком веке живем? Пора новые технологии осваивать.- Кощик, не беси меня, - попросила Яга, доставая из сундука дубинку и задумчиво вертя её в руках, - давай решим твою проблему, и иди ты… куда-нибудь, утомил.Дубинка со вздохом была отложена в сторону, следом из сундука появился котелок.- Давай, - сказал Кощей, вставая и потирая ушибленные бока, - колдуй, ведьма, а я тут посижу.- Я? - удивилась хозяйка избушки. - Нет, чахоточный, ты колдовал, тебе и ответ держать. Вот тебе котелок, бери вон тут книгу на полке, а я тебе помогу ничего не перепутать. Сейчас мы твою проблему отправим в какую-нибудь сказку, подальше от нас. Обратим её обратно в лягушку, и пусть её принц заморский целует, раз ей наши «вани» не подходят. Кстати с Ванькой то что? Перепугался, небось?- Да что ему сделается? Он на Ваську сначала глаза вылупил. Потом зарубить пытался. Ну а потом Василиска разбушевалась, как Фантомас… зеленая, кстати, такая же.Кощей вздохнул, подошел к дубовому шкафу, достал книгу заклинаний и открыл на нужной странице. Теорию волшебства Кощей знал на «отлично», а вот с практикой постоянно возникали проблемы. Одно только воспоминание том, как он засовывал яйцо в утку, а утку в зайца, вызывало у Кощея оторопь. И ведь сам колдовал, винить некого. Пока Бессмертный предавался воспоминаниям, Яга успела собрать все компоненты для зелья и вывалить их на стол.- Вот, чахоточный, как говорится, «колдуй баба, колдуй дед», а я посмотрю на это дело, подсоблю, где нужно будет.- Ягусь, а в какую сказку отправлять, чего-то я не помню ту, где у них принц целует жабу? - спросил Кощей, перемешивая ингредиенты.- Не жабу, а лягушку, это раз, а во-вторых, не было, значит, будет, - Яга критически посмотрела на зелье, - добавь туда ромашки сушеной. Вот, теперь нормально. Где там шкурка лягушачья? Бросай туда же и читай заклинание.Кощей, наморщив лоб, начал бормотать под нос заклинание. В какой-то момент Яге показалось, что он сбился и запнулся, но Бессмертный продолжал вполне уверено, и она успокоилась.Где-то далеко громыхнуло, сверкнула молния, и все затихло. Кощей втянул голову в плечи, явно ожидая удара током по маковке, но вокруг стояла странная тишина: птицы умолкли, ветер затих.- Катни яблочко, хочу посмотреть, что у меня во дворце делается.Яга подтолкнула яблочко, и оно покатилось по блюдечку. В блюдечке показалась задумчивая зеленая физиономия, судя по всему, Василисы. Она как раз прикидывала, чем ещё можно будет опробовать на прочность зачарованные двери. Пока результатом всех её усилий стали лишь трещины у косяков и пара выбитых досок. Горыныч, увидев это, залился бы горькими слезами, ему и такого не удалось.Внезапно отражение поплыло, смазалось, и вот уже блюдечко показывает полянку с колодцем и зеленую лягушку, задумчивость на её морде сменилась недоумением. Лягушка подскочила к луже у колодца, посмотрела на себя и, внезапно красивым баритоном, начала чихвостить Кощея, выдавая такой мат, что Яга даже заслушалась, некоторые выражения были ей не знакомы.- Кощик, - вкрадчиво поинтересовалась Яга, когда блюдечко завершило трансляцию, - что-то мне подсказывает, что ты опять чего-то напутал. Почему у нашей Василисы голос мужика?- Ну-у, - Кощей задумчиво почесал в затылке, - понимаешь, кажется я её вместо Василисы, Васькой обозвал при чтении заклинания. Так что вот, теперь есть то, что есть.- И как мы теперь сказку назовем, вряд ли принц станет целовать мужика, даже если он когда то был царевной.- А пусть её принцесса и целует, - осенило Кощея, - и будут они жить долго и счастливо, и так далее по тексту.- Ну, ладно. Кто у нас там рядом, из ребят курирующих сказки?- Да, вроде эти, два брата Яшка с Васькой, они недавно имена другие взяли, теперь они Яков и Вильгельм Гримм, - сказал Кощей.- А, эти, помню, нормальные ребята. Предупреди их, пусть присмотрят за нашим принцем-лягушонком да организуют ему сказку. Василиса после встречи с тобой заслужила своё долго и счастливо.- А знаешь, Яга, - Кощей счастливо заулыбался, - хорошо, что я её к французам не закинул. Думаю, до «долго и счастливо» она бы там не дожила.Автор - der245.

Ключевые слова: Кощей Василиса Яга колдовство сказка

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