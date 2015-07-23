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Сказки

Единственно правильная техника бесконтактного боя

— Опять не получилось? — сочувствующе спросил Кощей, впуская Ивана в замок. — Который раз?

— Седьмой, — проворчал Иван, поставив дубину в угол. — Что за Чудища пошли, ничего их не берёт!

— К Яге-то ходил?

— Несколько раз. Зелья брал, слово волшебное запоминал, меч-кладенец одалживал.

— Вернул?

— Да где там! Чудище у меня его отобрало в первую же минуту, даже замахнуться не успел.

Иван осторожно опустился в кресло и тяжело вздохнул.

— Поможешь?

— Занят, — развёл руками Кощей. — Мне злато пересчитать нужно.

— Опять приснилось, что монетка укатилась?

Кощей густо покраснел и отвернулся.

— Обычный ежемесячный пересчёт, — пробормотал он.

— Тогда советом помоги, — попросил Иван. — Как мне это Чудище одолеть? Царь уже сердится, что я его дочку неделю вызволить не могу.

— Лучше бы награду увеличил, — проворчал Кощей. — Понятно же, что дело особенное и не такое простое, как казалось спервоначалу.

— Дождёшься от него. Я ради Царевны стараюсь, негоже ей в пещере сидеть, она к палатам царским привыкла.

— Василиса узнает — прибьёт.

— Так она и отправила же меня к Царю, — усмехнулся Иван. — Это её слова, не мои.

— Со всех сторон обложили, — улыбнулся Кощей. — Ладно, давай подумаем. Слову Яга какому учила?

Иван сказал. У Кощея вспыхнула лысина, а нос покрылся льдом. Кощей закатил глаза, сорвал ледышку и сунул голову в бочку с водой.

— Причёску испортил, — хихикнул он, вытирая лысину полотенцем. — А Чудище как отреагировало?

— Как и ты, — ответил Иван. — С юмором. Я трижды произносил, а оно только шире улыбалось.

— Заговорённое, — важно кивнул Кощей. — Удружил кто-то.

— Кто это мог быть?

— Да хоть та же Яга. А что ты удивляешься? Это сейчас у неё настроения добрые, а раньше пакостливая была — караул! Но это давно было, ты не застал.

— Делать-то что?

Кощей заходил по комнате, сделав умное лицо.

— Слова не берут, дубина, как я помню, тоже. Мечом-кладенцом воспользоваться не удалось. А обычным пробовал?

— Пробовал, — кивнул Иван. — Железки его не берут.

— Тогда остаётся только одно, — заявил Кощей. — Одолеть это Чудище с помощью невероятной техники бесконтактного боя.

Иван захохотал, согнувшись пополам. Кощей с обидой в глазах фыркнул.

— Зря смеёшься, Ваня. Не выслушал даже и смеёшься.

— Да чего тут слушать? — Иван смахнул выступившие слёзы. — Дурь это. Слышал я, как некоторые хвалились, что обладают такой техникой, а потом видел, как эти хвастуны от Богатырей лещей отхватывали.

Кощей ещё раз закатил глаза, подошёл к шкафу и вынул из него здоровенную бутыль, поставив её перед Иваном.

— Это чего?

— Единственно правильная техника бесконтактного боя, — гордо ответил Кощей. — Кто на ногах устоял — тот и победил.

— Заманчиво, — улыбнулся Иван. — А как я Чудище пить-то заставлю?

— А его и не придётся заставлять. Придёшь, вежливо поздороваешься и скажешь, мол, признаю своё поражение, давай по маленькой за взаимное уважение.

Иван с сомнением посмотрел на бутыль и пожал плечами.

— Ну не знаю. Выпьем мы по маленькой и чем это поможет-то?

— Ты как будто не из Тридевятого Царства, Ваня! — осуждающе покачал головой Кощей. — Да где это видано, чтобы у нас одной маленькой обходились?

— Твоя правда, — Иван встал и взял бутыль в руки. — Сейчас пойду.

— Пойди, Ваня. В шкафу ещё возьми, чего с одной идти, Чудище-то большое.


***

Глубокой ночью раздался стук в дверь.

— Ваня? — спросил Кощей, открывая дверь, — ты?

На пороге стояла хмурая Царевна, поддерживая счастливого Ивана.

— Поб, — пробормотал он. — Я поб… Поб…

— Победил, вижу, — довольно усмехнулся Кощей. — Я и не сомневался.

Иван широко улыбнулся и рухнул на пол.

— Какой кошмар! — вздохнула Царевна. — И это мой спаситель. Всю дорогу мне про свою технику бесконтактного боя рассказывал. А на деле — рюмка за рюмкой.

— Не судите строго, Ваше Высочество, — хихикнул Кощей. — Такая техника требует огромного мастерства, сил и выдержки. Не каждый справится. Дело-то он сделал, вы спасены. А теперь берите своего спасителя за ноги и понесли его на диван. Пусть отдыхает после тяжёлого боя.



Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 10:03 by ЛетягаПросмотров: 28Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Кощей Иван чудище не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 11:37
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1549|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 2 014
Спасителя за ноги и на диван, вот так всегда.
Плюсанул, но некто его уже отъел((
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 13:22
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2230|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 631
Когда управы нет, то бесконтактный - верное средство)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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