Единственно правильная техника бесконтактного боя— Опять не получилось? — сочувствующе спросил Кощей, впуская Ивана в замок. — Который раз?
— Седьмой, — проворчал Иван, поставив дубину в угол. — Что за Чудища пошли, ничего их не берёт!
— К Яге-то ходил?
— Несколько раз. Зелья брал, слово волшебное запоминал, меч-кладенец одалживал.
— Вернул?
— Да где там! Чудище у меня его отобрало в первую же минуту, даже замахнуться не успел.
Иван осторожно опустился в кресло и тяжело вздохнул.
— Поможешь?
— Занят, — развёл руками Кощей. — Мне злато пересчитать нужно.
— Опять приснилось, что монетка укатилась?
Кощей густо покраснел и отвернулся.
— Обычный ежемесячный пересчёт, — пробормотал он.
— Тогда советом помоги, — попросил Иван. — Как мне это Чудище одолеть? Царь уже сердится, что я его дочку неделю вызволить не могу.
— Лучше бы награду увеличил, — проворчал Кощей. — Понятно же, что дело особенное и не такое простое, как казалось спервоначалу.
— Дождёшься от него. Я ради Царевны стараюсь, негоже ей в пещере сидеть, она к палатам царским привыкла.
— Василиса узнает — прибьёт.
— Так она и отправила же меня к Царю, — усмехнулся Иван. — Это её слова, не мои.
— Со всех сторон обложили, — улыбнулся Кощей. — Ладно, давай подумаем. Слову Яга какому учила?
Иван сказал. У Кощея вспыхнула лысина, а нос покрылся льдом. Кощей закатил глаза, сорвал ледышку и сунул голову в бочку с водой.
— Причёску испортил, — хихикнул он, вытирая лысину полотенцем. — А Чудище как отреагировало?
— Как и ты, — ответил Иван. — С юмором. Я трижды произносил, а оно только шире улыбалось.
— Заговорённое, — важно кивнул Кощей. — Удружил кто-то.
— Кто это мог быть?
— Да хоть та же Яга. А что ты удивляешься? Это сейчас у неё настроения добрые, а раньше пакостливая была — караул! Но это давно было, ты не застал.
— Делать-то что?
Кощей заходил по комнате, сделав умное лицо.
— Слова не берут, дубина, как я помню, тоже. Мечом-кладенцом воспользоваться не удалось. А обычным пробовал?
— Пробовал, — кивнул Иван. — Железки его не берут.
— Тогда остаётся только одно, — заявил Кощей. — Одолеть это Чудище с помощью невероятной техники бесконтактного боя.
Иван захохотал, согнувшись пополам. Кощей с обидой в глазах фыркнул.
— Зря смеёшься, Ваня. Не выслушал даже и смеёшься.
— Да чего тут слушать? — Иван смахнул выступившие слёзы. — Дурь это. Слышал я, как некоторые хвалились, что обладают такой техникой, а потом видел, как эти хвастуны от Богатырей лещей отхватывали.
Кощей ещё раз закатил глаза, подошёл к шкафу и вынул из него здоровенную бутыль, поставив её перед Иваном.
— Это чего?
— Единственно правильная техника бесконтактного боя, — гордо ответил Кощей. — Кто на ногах устоял — тот и победил.
— Заманчиво, — улыбнулся Иван. — А как я Чудище пить-то заставлю?
— А его и не придётся заставлять. Придёшь, вежливо поздороваешься и скажешь, мол, признаю своё поражение, давай по маленькой за взаимное уважение.
Иван с сомнением посмотрел на бутыль и пожал плечами.
— Ну не знаю. Выпьем мы по маленькой и чем это поможет-то?
— Ты как будто не из Тридевятого Царства, Ваня! — осуждающе покачал головой Кощей. — Да где это видано, чтобы у нас одной маленькой обходились?
— Твоя правда, — Иван встал и взял бутыль в руки. — Сейчас пойду.
— Пойди, Ваня. В шкафу ещё возьми, чего с одной идти, Чудище-то большое.
***
Глубокой ночью раздался стук в дверь.
— Ваня? — спросил Кощей, открывая дверь, — ты?
На пороге стояла хмурая Царевна, поддерживая счастливого Ивана.
— Поб, — пробормотал он. — Я поб… Поб…
— Победил, вижу, — довольно усмехнулся Кощей. — Я и не сомневался.
Иван широко улыбнулся и рухнул на пол.
— Какой кошмар! — вздохнула Царевна. — И это мой спаситель. Всю дорогу мне про свою технику бесконтактного боя рассказывал. А на деле — рюмка за рюмкой.
— Не судите строго, Ваше Высочество, — хихикнул Кощей. — Такая техника требует огромного мастерства, сил и выдержки. Не каждый справится. Дело-то он сделал, вы спасены. А теперь берите своего спасителя за ноги и понесли его на диван. Пусть отдыхает после тяжёлого боя.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 10:03 by ЛетягаПросмотров: 28Комментарии: 2
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