Единственно правильная техника бесконтактного боя

Летяга Просмотров: 28 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 10:03 by

— Опять не получилось? — сочувствующе спросил Кощей, впуская Ивана в замок. — Который раз?— Седьмой, — проворчал Иван, поставив дубину в угол. — Что за Чудища пошли, ничего их не берёт!— К Яге-то ходил?— Несколько раз. Зелья брал, слово волшебное запоминал, меч-кладенец одалживал.— Вернул?— Да где там! Чудище у меня его отобрало в первую же минуту, даже замахнуться не успел.Иван осторожно опустился в кресло и тяжело вздохнул.— Поможешь?— Занят, — развёл руками Кощей. — Мне злато пересчитать нужно.— Опять приснилось, что монетка укатилась?Кощей густо покраснел и отвернулся.— Обычный ежемесячный пересчёт, — пробормотал он.— Тогда советом помоги, — попросил Иван. — Как мне это Чудище одолеть? Царь уже сердится, что я его дочку неделю вызволить не могу.— Лучше бы награду увеличил, — проворчал Кощей. — Понятно же, что дело особенное и не такое простое, как казалось спервоначалу.— Дождёшься от него. Я ради Царевны стараюсь, негоже ей в пещере сидеть, она к палатам царским привыкла.— Василиса узнает — прибьёт.— Так она и отправила же меня к Царю, — усмехнулся Иван. — Это её слова, не мои.— Со всех сторон обложили, — улыбнулся Кощей. — Ладно, давай подумаем. Слову Яга какому учила?Иван сказал. У Кощея вспыхнула лысина, а нос покрылся льдом. Кощей закатил глаза, сорвал ледышку и сунул голову в бочку с водой.— Причёску испортил, — хихикнул он, вытирая лысину полотенцем. — А Чудище как отреагировало?— Как и ты, — ответил Иван. — С юмором. Я трижды произносил, а оно только шире улыбалось.— Заговорённое, — важно кивнул Кощей. — Удружил кто-то.— Кто это мог быть?— Да хоть та же Яга. А что ты удивляешься? Это сейчас у неё настроения добрые, а раньше пакостливая была — караул! Но это давно было, ты не застал.— Делать-то что?Кощей заходил по комнате, сделав умное лицо.— Слова не берут, дубина, как я помню, тоже. Мечом-кладенцом воспользоваться не удалось. А обычным пробовал?— Пробовал, — кивнул Иван. — Железки его не берут.— Тогда остаётся только одно, — заявил Кощей. — Одолеть это Чудище с помощью невероятной техники бесконтактного боя.Иван захохотал, согнувшись пополам. Кощей с обидой в глазах фыркнул.— Зря смеёшься, Ваня. Не выслушал даже и смеёшься.— Да чего тут слушать? — Иван смахнул выступившие слёзы. — Дурь это. Слышал я, как некоторые хвалились, что обладают такой техникой, а потом видел, как эти хвастуны от Богатырей лещей отхватывали.Кощей ещё раз закатил глаза, подошёл к шкафу и вынул из него здоровенную бутыль, поставив её перед Иваном.— Это чего?— Единственно правильная техника бесконтактного боя, — гордо ответил Кощей. — Кто на ногах устоял — тот и победил.— Заманчиво, — улыбнулся Иван. — А как я Чудище пить-то заставлю?— А его и не придётся заставлять. Придёшь, вежливо поздороваешься и скажешь, мол, признаю своё поражение, давай по маленькой за взаимное уважение.Иван с сомнением посмотрел на бутыль и пожал плечами.— Ну не знаю. Выпьем мы по маленькой и чем это поможет-то?— Ты как будто не из Тридевятого Царства, Ваня! — осуждающе покачал головой Кощей. — Да где это видано, чтобы у нас одной маленькой обходились?— Твоя правда, — Иван встал и взял бутыль в руки. — Сейчас пойду.— Пойди, Ваня. В шкафу ещё возьми, чего с одной идти, Чудище-то большое.***Глубокой ночью раздался стук в дверь.— Ваня? — спросил Кощей, открывая дверь, — ты?На пороге стояла хмурая Царевна, поддерживая счастливого Ивана.— Поб, — пробормотал он. — Я поб… Поб…— Победил, вижу, — довольно усмехнулся Кощей. — Я и не сомневался.Иван широко улыбнулся и рухнул на пол.— Какой кошмар! — вздохнула Царевна. — И это мой спаситель. Всю дорогу мне про свою технику бесконтактного боя рассказывал. А на деле — рюмка за рюмкой.— Не судите строго, Ваше Высочество, — хихикнул Кощей. — Такая техника требует огромного мастерства, сил и выдержки. Не каждый справится. Дело-то он сделал, вы спасены. А теперь берите своего спасителя за ноги и понесли его на диван. Пусть отдыхает после тяжёлого боя.Автор: Роман Седов.

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