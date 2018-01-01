Смерть в игле

Летяга Просмотров: 18 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 20:24 by

- А ежели так? - захихикал Идолище Поганое, - Смерть в иглу, а иглу ту на дно океяна?Кощей задумчиво хрустел костями.- Да ни в жизнь никто не догадается, - Идолище продолжал сметать со стола угощения, - Где это видано вообще, смерть в игле?Кощей протянул руку к кубку, и тот сразу же наполнился вином.- А ежели Богатырь какой с рыбою договорится? - он пригубил напиток, поморщился и вино сразу же сменилось молоком.- Что ты, отец, что ты! - Идолище выглядел крайне возмущённым, - Да кто ж супротив тебя…- Тихо! - Кощей вскинул руку вверх и Идолище замолчал. Еда на столе начала потихоньку исчезать.Кощей встал со стула, заложил руки за спину и неспешно зашагал по залу.- Я вот и думаю, понимаешь. Додумается Богатырь с рыбами договориться, али нет?Идолище подавился вином.- Не понимаю я тебя, Кощей. Ты чего, хочешь, чтобы нашёл он твою смерть что ли? Ты мухоморов объелся?Кощей еле заметно улыбнулся сухими губами.- Разумеется. Просто смерти моей в той игле и не будет.Идолище смотрел на Кощея непонимающими глазами и жевал воздух. Кощей вздохнул, щёлкнул пальцами, и перед тем возникло блюдо с жареным поросёнком.- Объясняю. Каждый раз, когда я задумываю сотворить зло, всегда находится Богатырь, который приходит, мешает моим планам, стучит по голове и запирает в какой-нибудь темнице. Ну надоело, понимаешь? Убить меня не могут, я же бессмертный. Вот и держат. А там даже книжки нет, сидишь, как дурак.- И что ты хочешь сделать? - Идолище поднял блюдо с поросёнком и высыпал всё себе в рот.- Хочу слух пустить, мол, есть у Кощея смерть. А чтобы все в это поверили, нужно придумать, где она спрятана. Да хорошо спрятана! Чтоб даже сомнений ни у кого не возникло! Идея с иглой хороша, но океян? Богатыри, конечно, сильные, но умом то особым не отличаются.- Ну а если так, - Идолище дожевал поросёнка и плотоядно поглядывал на само блюдо, - Игла в яйце, а яйцо то в курятнике?Кощей закатил глаза.- Сколько на Руси курятников? Да он пока все обойдёт… Нет, нет, нужно что-то проще.- Ну и пусть ходит всю жизнь, ищет. Тебе то что?- А если повезёт ему? Если раньше найдёт? Мне что, сидеть трястись, придёт или не придёт?Идолище задумался.- Тогда так. Закопаем яйцо под деревом, на острове среди океяна, а?Кощей поскрёб сухой подбородок.- Уже лучше. Но, всё-таки, слишком просто, понимаешь? Засмеют же меня все, скажут, смерть так просто спрятал, совсем из ума выжил старик. О! Мы это яйцо в утку засунем.- В утку? - Идолище заржал так, что задрожали стены, - А утку куда прикажешь засунуть? Может в корову?- В зайца, - серьёзно ответил Кощей, - Утку мы засунем в зайца, а того в сундук. А сундук под дубом закопаем на острове. На Буяне, например.Идолище просмеялся, выхлебал бутыль вина и посмотрел на Кощея снисходительным взглядом.- Звучит совершенно по-дурацки.- Да! - воодушевлённо заговорил Кощей, - Но в этом то и дело, понимаешь? Никому даже в голову не придёт, вот увидишь, что такой идиотизм может быть неправдой. Найдут сундук, зайца, утку, яйцо и иглу. Сломают, я для вида поохаю и всё! Решат, что я мёртв и ходить ко мне перестанут.Идолище задумался.- Ты умней, тебе видней, - он хохотнул, - А как заставить всех поверить, что это правда?- Очень просто, Идолюшка. Ты сейчас, сразу же отправишься к Бабе-Яге. Напьёшься с ней вина, да так, чтобы пол плясать начал, понимаешь? И скажешь ей, под большим секретом, что так, мол, и так, старушка, вот де что Кощей удумал. Понял?- А с чего ты взял, что она другим расскажет?- Расскажет. Я её лет 300 назад на свидание пригласил, да не пришёл. Не специально, конечно, ко мне Моревна пожаловала. Да вот Яга до сих пор обижается.- Хорошо, отец, - Идолище Поганое поднялся с лавки, - Сделаю, как сказал ты, но должок за тобой будет.- Будет, будет, - Кощей хитро улыбался, - Ступай. Не забудь, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, а сундук под дубом на острове Буяне. Не перепутай.Автор: Роман Седов.

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