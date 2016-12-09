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Сказки

Недопонимание

- Доброе утро! - поздоровался Змей Горыныч.

- Ась?

- Доброе утро!!!

- Чего так орёшь? - Леший погрозил кулаком, - Я тебя и так хорошо слышу, чай, не глухой. Не видал я его.

- Кого не видал? - не понял Горыныч.

- О ком спрашивал, того и не видал, - проворчал Леший, - Чего в такую рань крыльями машешь-то?

- За бабочками лечу, - ответил Змей, - Пока сонные проще поймать.

- Ну, удачи, - Леший неодобрительно зыркнул на Дракона и зашагал в лес.

Через какое-то время Леший вышел к избушке Бабы-Яги.

- Здравствуй, старая, - поклонился он, - Жива здорова?

- Ох, если бы! - запричитала Яга, - Кости ломит, зубы выпадают, волос и тех не осталось. Ты по делу, аль так, языки почесать?

- Спасибо, я уже завтракал, - ответил Леший, - Видел сейчас Горыныча по пути к тебе. Совсем уж озверел - в соседнее село полетел, за бабушками!

- Бабушками? - переспросила Яга, - А зачем они ему?

- Ась?

- Зачем они ему?! - проорала Баба-Яга.

- Не горлань так, - попросил Леший, - Знамо зачем - жрать их будет, аль в жертву принесёт. Каждый день ведь летает, окаянный.

- Что делается-то! - возмутилась Яга.

Они поболтали ещё немного: Яга о погоде и мариновании мухоморов, а Леший поддакивал, что дождевые черви полезны для печени. Вскоре он ушёл, а Яга кинулась к блюдечку с наливным яблочком.

- Кощеюшка! - залепетала она, - Змей Горыныч-то чего учудил! А? Не слышишь? Щас слышишь? Ага. Так вот - Горыныч бабушек со всех ближайших сёл уносит! Как зачем? Половину жрёт, другую заставляет себя в жертву приносить! Да, точно! И не говори! Что делать-то будем?

В замке Кощей отошёл от блюдечка с отрешённым видом и тяжело сел в кресло.

- Что случилось? - поинтересовался Идолище Поганое.

- Горыныч, - горько ответил Кощей, - Со всего Тридевятого Царства бабушек к себе уносит. Колдует над ними чего-то и те других людей ему в жертву приносят.

- Да ты что! - Идолище подавился поросёнком и запил бочонком вина, - Он чего удумал-то?

- Не знаю, - Кощей развёл руками, - Армию готовит, поди. Войной на кого-то идти хочет, но на кого?

- Сейчас доем и выясню, - Идолище потянулся за половинкой жареного барана, - К Водяному схожу - он всё знает.

На следующий день Идолище отправился на болото.

- Здравствуй! - поздоровался Водяной, - Давненько тебя не было. С чем пожаловал?

- С дурными вестями, - ответил Идолище, - Про Горыныча слыхал?

- Не слыхал. А что с ним?

- У-у-у. Горыныч со всей земли бабушек к себе унёс, заколдовал, и по домам отправил, чтобы они всех остальных заколдовали. Армию собирает!

- Зачем? - испуганно спросил Водяной.

- Известно, зачем, - ответил Идолище, - Хочет он на Кощея войной идти, замок да злато отобрать.

- А он что делать собирается?

- Не придумал ещё, предательство тяжко переживает.

- Во дела, а, - Водяной горестно вздохнул, - Вот откуда не ждали, да? Всё о Богатырях да Героях переживали, а оно вон как.

- И не говори, - согласился Идолище, - Ну да ничего. Кощей что-нибудь придумает, справимся мы с этим супостатом. Ты остальным передай, чтобы готовились. Горыныч, я думаю, никого не пощадит.



Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 19:11 by ЛетягаПросмотров: 15Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Горыныч леший идолище кощей не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 20:34
+1
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Комментариев: 4 177
Сонные по утру бабушки - страшная сила laughing laughing +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 20:41
0
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2493|-1)
Публикаций: 89
Комментариев: 5 793
Цитата: Tigger power
Сонные по утру бабушки - страшная сила laughing laughing +++++

Не в бровь, а в глаз!)))+++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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