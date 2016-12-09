Недопонимание- Доброе утро! - поздоровался Змей Горыныч.
- Ась?
- Доброе утро!!!
- Чего так орёшь? - Леший погрозил кулаком, - Я тебя и так хорошо слышу, чай, не глухой. Не видал я его.
- Кого не видал? - не понял Горыныч.
- О ком спрашивал, того и не видал, - проворчал Леший, - Чего в такую рань крыльями машешь-то?
- За бабочками лечу, - ответил Змей, - Пока сонные проще поймать.
- Ну, удачи, - Леший неодобрительно зыркнул на Дракона и зашагал в лес.
Через какое-то время Леший вышел к избушке Бабы-Яги.
- Здравствуй, старая, - поклонился он, - Жива здорова?
- Ох, если бы! - запричитала Яга, - Кости ломит, зубы выпадают, волос и тех не осталось. Ты по делу, аль так, языки почесать?
- Спасибо, я уже завтракал, - ответил Леший, - Видел сейчас Горыныча по пути к тебе. Совсем уж озверел - в соседнее село полетел, за бабушками!
- Бабушками? - переспросила Яга, - А зачем они ему?
- Ась?
- Зачем они ему?! - проорала Баба-Яга.
- Не горлань так, - попросил Леший, - Знамо зачем - жрать их будет, аль в жертву принесёт. Каждый день ведь летает, окаянный.
- Что делается-то! - возмутилась Яга.
Они поболтали ещё немного: Яга о погоде и мариновании мухоморов, а Леший поддакивал, что дождевые черви полезны для печени. Вскоре он ушёл, а Яга кинулась к блюдечку с наливным яблочком.
- Кощеюшка! - залепетала она, - Змей Горыныч-то чего учудил! А? Не слышишь? Щас слышишь? Ага. Так вот - Горыныч бабушек со всех ближайших сёл уносит! Как зачем? Половину жрёт, другую заставляет себя в жертву приносить! Да, точно! И не говори! Что делать-то будем?
В замке Кощей отошёл от блюдечка с отрешённым видом и тяжело сел в кресло.
- Что случилось? - поинтересовался Идолище Поганое.
- Горыныч, - горько ответил Кощей, - Со всего Тридевятого Царства бабушек к себе уносит. Колдует над ними чего-то и те других людей ему в жертву приносят.
- Да ты что! - Идолище подавился поросёнком и запил бочонком вина, - Он чего удумал-то?
- Не знаю, - Кощей развёл руками, - Армию готовит, поди. Войной на кого-то идти хочет, но на кого?
- Сейчас доем и выясню, - Идолище потянулся за половинкой жареного барана, - К Водяному схожу - он всё знает.
На следующий день Идолище отправился на болото.
- Здравствуй! - поздоровался Водяной, - Давненько тебя не было. С чем пожаловал?
- С дурными вестями, - ответил Идолище, - Про Горыныча слыхал?
- Не слыхал. А что с ним?
- У-у-у. Горыныч со всей земли бабушек к себе унёс, заколдовал, и по домам отправил, чтобы они всех остальных заколдовали. Армию собирает!
- Зачем? - испуганно спросил Водяной.
- Известно, зачем, - ответил Идолище, - Хочет он на Кощея войной идти, замок да злато отобрать.
- А он что делать собирается?
- Не придумал ещё, предательство тяжко переживает.
- Во дела, а, - Водяной горестно вздохнул, - Вот откуда не ждали, да? Всё о Богатырях да Героях переживали, а оно вон как.
- И не говори, - согласился Идолище, - Ну да ничего. Кощей что-нибудь придумает, справимся мы с этим супостатом. Ты остальным передай, чтобы готовились. Горыныч, я думаю, никого не пощадит.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 19:11 by ЛетягаПросмотров: 15Комментарии: 2
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