Недопонимание

Летяга Просмотров: 15 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 19:11 by

- Доброе утро! - поздоровался Змей Горыныч.- Ась?- Доброе утро!!!- Чего так орёшь? - Леший погрозил кулаком, - Я тебя и так хорошо слышу, чай, не глухой. Не видал я его.- Кого не видал? - не понял Горыныч.- О ком спрашивал, того и не видал, - проворчал Леший, - Чего в такую рань крыльями машешь-то?- За бабочками лечу, - ответил Змей, - Пока сонные проще поймать.- Ну, удачи, - Леший неодобрительно зыркнул на Дракона и зашагал в лес.Через какое-то время Леший вышел к избушке Бабы-Яги.- Здравствуй, старая, - поклонился он, - Жива здорова?- Ох, если бы! - запричитала Яга, - Кости ломит, зубы выпадают, волос и тех не осталось. Ты по делу, аль так, языки почесать?- Спасибо, я уже завтракал, - ответил Леший, - Видел сейчас Горыныча по пути к тебе. Совсем уж озверел - в соседнее село полетел, за бабушками!- Бабушками? - переспросила Яга, - А зачем они ему?- Ась?- Зачем они ему?! - проорала Баба-Яга.- Не горлань так, - попросил Леший, - Знамо зачем - жрать их будет, аль в жертву принесёт. Каждый день ведь летает, окаянный.- Что делается-то! - возмутилась Яга.Они поболтали ещё немного: Яга о погоде и мариновании мухоморов, а Леший поддакивал, что дождевые черви полезны для печени. Вскоре он ушёл, а Яга кинулась к блюдечку с наливным яблочком.- Кощеюшка! - залепетала она, - Змей Горыныч-то чего учудил! А? Не слышишь? Щас слышишь? Ага. Так вот - Горыныч бабушек со всех ближайших сёл уносит! Как зачем? Половину жрёт, другую заставляет себя в жертву приносить! Да, точно! И не говори! Что делать-то будем?В замке Кощей отошёл от блюдечка с отрешённым видом и тяжело сел в кресло.- Что случилось? - поинтересовался Идолище Поганое.- Горыныч, - горько ответил Кощей, - Со всего Тридевятого Царства бабушек к себе уносит. Колдует над ними чего-то и те других людей ему в жертву приносят.- Да ты что! - Идолище подавился поросёнком и запил бочонком вина, - Он чего удумал-то?- Не знаю, - Кощей развёл руками, - Армию готовит, поди. Войной на кого-то идти хочет, но на кого?- Сейчас доем и выясню, - Идолище потянулся за половинкой жареного барана, - К Водяному схожу - он всё знает.На следующий день Идолище отправился на болото.- Здравствуй! - поздоровался Водяной, - Давненько тебя не было. С чем пожаловал?- С дурными вестями, - ответил Идолище, - Про Горыныча слыхал?- Не слыхал. А что с ним?- У-у-у. Горыныч со всей земли бабушек к себе унёс, заколдовал, и по домам отправил, чтобы они всех остальных заколдовали. Армию собирает!- Зачем? - испуганно спросил Водяной.- Известно, зачем, - ответил Идолище, - Хочет он на Кощея войной идти, замок да злато отобрать.- А он что делать собирается?- Не придумал ещё, предательство тяжко переживает.- Во дела, а, - Водяной горестно вздохнул, - Вот откуда не ждали, да? Всё о Богатырях да Героях переживали, а оно вон как.- И не говори, - согласился Идолище, - Ну да ничего. Кощей что-нибудь придумает, справимся мы с этим супостатом. Ты остальным передай, чтобы готовились. Горыныч, я думаю, никого не пощадит.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Горыныч леший идолище кощей не такая сказка

Другие, подобные истории: