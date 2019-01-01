Эксперимент- За такие вот штуки тебя и отчислили, - Кощей испуганно выглядывал из-за сундука, - Больше не рванёт?
- Не должно, - ответила Яга.
Над котлом поднялся пузырь, надулся и лопнул. Из капель на полу появились фиолетовые жабы и закукарекали.
- Забавно, - Кощей взял одну из них в руки, - А что должно было получиться?
- Жар-Птица, - Яга заглянула в большую книгу, которая лежала посреди стола, - Ничего не понимаю. Всё же делала, как написано.
Кощей подошёл к котлу и провёл пальцем по стенке.
- В прошлый раз что колдовала?
- Леденцы на палочке, - Яга задумалась, - А, курицу ещё готовила.
- Вот тебе и ответ, - Кощей положил жабу на пол, - Мыть оборудование нужно.
Он бодро схватил котелок и вынес его на улицу, где хорошенько отмыл.
- Вот, - сказал Кощей, протягивая чистый котелок Яге, - Открой мне, зачем тебе это вообще нужно?
- Чтобы показать этим умникам, что я вовсе не тупая, - Яга надула губы, - Пусть потом локти кусают, какую величайшую злодейку отчислили.
- Понятно, - кивнул Кощей, - Ну, давай по новой.
Яга налила в котелок воды и поставила его на огонь.
- Так, - она посмотрела в книгу, - Лапка саблезубого воробья - есть. Челюсть бабочки - есть. Две пригоршни разочарований - есть. Два дождевых червя и ложка соли - есть.
Яга кинула все ингредиенты в котелок и принялась перемешивать.
- Варись, кипятись, вместе с паром появись, - зловещим голосом произнесла она.
Над котелком появился пар, а в нём образовалось нечто, отдалённо похожее на цыплёнка-переростка. Издав крик, оно свалилось на пол и моментально сгорело, оставив после себя горстку пепла.
- Может Феникс? - с надеждой спросила Яга.
Пепел унесло сквозняком. Яга вздохнула.
- А что теперь не так? - спросил Кощей.
- Не знаю, - с грустью ответила Яга, - А это может быть из-за того, что я челюсть бабочки взяла? Тут вообще написано про перо Финиста, но у меня его нет.
Кощей было собирался рассмеяться, но взглянув в невинные глаза Яги, передумал.
- Нет, вряд ли, - успокоил он её, - Скорее всего в книге что-то не так написано. Попробуй что-нибудь другое.
Кощей прошёл к столу, по пути наступив на жабу. Та выпучила глаза и из неё вылетел леденец на палочке. После чего она отряхнулась и упрыгала за печку.
- Что тут есть? - Кощей заглянул в книгу, - Коты, волки, царевичи… Не то. Да тут всё банально!
- Знаю, - Яга подошла ближе, - Другой книги всё равно нет.
- Значит, нужно пробовать что-то своё, - решительно заявил Кощей, - За основу взять, вот, скажем, змею. И добавлять своё.
Яга радостно взвизгнула и кинулась мыть котелок. Потом вновь налила в него воду и поставила на огонь.
- Так, - она подвинула книгу, - Хвост змеи - есть. Глаз привидения - есть. Стакан муки? Странно, но есть. Основа готова. Что теперь добавлять?
- Что хочешь, -Кощей пожал плечами, - Эксперимент же.
- Тогда цветок, - решила Яга, - Чтобы создание было прекрасным.
- И водку, - подсказал Кощей.
- Зачем?
- Чтоб душу грело.
Яга подумала и влила в котелок стакан водки.
- Варись, кипятись, вместе с паром появись!
Над котелком появился пар, а в нём какое-то несуразное творение. Запищав, оно шлёпнулось на пол.
- Что это? - Яга наклонилась, - Ящерица?
- Трёхголовая, - Кощей присел рядом, - Ты точно цветок бросала? Прекрасным тут и не пахнет.
Творение поднялось на лапы и закрутило головами в разные стороны.
- Да это же дракон! - восхитился Кощей, - Ну ты даёшь, Яга!
- Как думаешь, - Яга задыхалась от восторга, - Эти умники с института будут кусать локти?
- Даже колени!
Дракон подошёл к фиолетовой жабе, посмотрел на неё и дыхнул огнём. Яга с Кощеем завизжали от радости.
- Нужно ему имя дать, - предложила Яга.
- Это не сложно, - Кощей указал на горящую жабу, которая плевалась леденцами, - Видишь - горит? Вот и пусть будет Горыныч. Змей Горыныч.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 14:53 by ЛетягаПросмотров: 4Комментарии: 0
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