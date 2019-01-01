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Сказки

Эксперимент

- За такие вот штуки тебя и отчислили, - Кощей испуганно выглядывал из-за сундука, - Больше не рванёт?

- Не должно, - ответила Яга.

Над котлом поднялся пузырь, надулся и лопнул. Из капель на полу появились фиолетовые жабы и закукарекали.

- Забавно, - Кощей взял одну из них в руки, - А что должно было получиться?

- Жар-Птица, - Яга заглянула в большую книгу, которая лежала посреди стола, - Ничего не понимаю. Всё же делала, как написано.

Кощей подошёл к котлу и провёл пальцем по стенке.

- В прошлый раз что колдовала?

- Леденцы на палочке, - Яга задумалась, - А, курицу ещё готовила.

- Вот тебе и ответ, - Кощей положил жабу на пол, - Мыть оборудование нужно.

Он бодро схватил котелок и вынес его на улицу, где хорошенько отмыл.

- Вот, - сказал Кощей, протягивая чистый котелок Яге, - Открой мне, зачем тебе это вообще нужно?

- Чтобы показать этим умникам, что я вовсе не тупая, - Яга надула губы, - Пусть потом локти кусают, какую величайшую злодейку отчислили.

- Понятно, - кивнул Кощей, - Ну, давай по новой.

Яга налила в котелок воды и поставила его на огонь.

- Так, - она посмотрела в книгу, - Лапка саблезубого воробья - есть. Челюсть бабочки - есть. Две пригоршни разочарований - есть. Два дождевых червя и ложка соли - есть.

Яга кинула все ингредиенты в котелок и принялась перемешивать.

- Варись, кипятись, вместе с паром появись, - зловещим голосом произнесла она.

Над котелком появился пар, а в нём образовалось нечто, отдалённо похожее на цыплёнка-переростка. Издав крик, оно свалилось на пол и моментально сгорело, оставив после себя горстку пепла.

- Может Феникс? - с надеждой спросила Яга.

Пепел унесло сквозняком. Яга вздохнула.

- А что теперь не так? - спросил Кощей.

- Не знаю, - с грустью ответила Яга, - А это может быть из-за того, что я челюсть бабочки взяла? Тут вообще написано про перо Финиста, но у меня его нет.

Кощей было собирался рассмеяться, но взглянув в невинные глаза Яги, передумал.

- Нет, вряд ли, - успокоил он её, - Скорее всего в книге что-то не так написано. Попробуй что-нибудь другое.

Кощей прошёл к столу, по пути наступив на жабу. Та выпучила глаза и из неё вылетел леденец на палочке. После чего она отряхнулась и упрыгала за печку.

- Что тут есть? - Кощей заглянул в книгу, - Коты, волки, царевичи… Не то. Да тут всё банально!

- Знаю, - Яга подошла ближе, - Другой книги всё равно нет.

- Значит, нужно пробовать что-то своё, - решительно заявил Кощей, - За основу взять, вот, скажем, змею. И добавлять своё.

Яга радостно взвизгнула и кинулась мыть котелок. Потом вновь налила в него воду и поставила на огонь.

- Так, - она подвинула книгу, - Хвост змеи - есть. Глаз привидения - есть. Стакан муки? Странно, но есть. Основа готова. Что теперь добавлять?

- Что хочешь, -Кощей пожал плечами, - Эксперимент же.

- Тогда цветок, - решила Яга, - Чтобы создание было прекрасным.

- И водку, - подсказал Кощей.

- Зачем?

- Чтоб душу грело.

Яга подумала и влила в котелок стакан водки.

- Варись, кипятись, вместе с паром появись!

Над котелком появился пар, а в нём какое-то несуразное творение. Запищав, оно шлёпнулось на пол.

- Что это? - Яга наклонилась, - Ящерица?

- Трёхголовая, - Кощей присел рядом, - Ты точно цветок бросала? Прекрасным тут и не пахнет.

Творение поднялось на лапы и закрутило головами в разные стороны.

- Да это же дракон! - восхитился Кощей, - Ну ты даёшь, Яга!

- Как думаешь, - Яга задыхалась от восторга, - Эти умники с института будут кусать локти?

- Даже колени!

Дракон подошёл к фиолетовой жабе, посмотрел на неё и дыхнул огнём. Яга с Кощеем завизжали от радости.

- Нужно ему имя дать, - предложила Яга.

- Это не сложно, - Кощей указал на горящую жабу, которая плевалась леденцами, - Видишь - горит? Вот и пусть будет Горыныч. Змей Горыныч.


Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 14:53 by ЛетягаПросмотров: 4Комментарии: 0
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Ключевые слова: Кощей Змей Горыныч Баба Яга не такая сказка

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