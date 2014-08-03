Страна зомби

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:31

johnny-max-cage Просмотров: 15 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 09:31 by

Умер наш единственный кумир,На камнях разрушенного рая.Дьявол переделал этот мирВ царство тьмы и вечного раздрая.С той поры минуло много лет.Пустоту царапая руками,Бродит сброд, хромая по землеС добрыми, но мёртвыми глазами.Я – один из всех остался жить,Даром, что в останки облачённыйВ поисках оставшейся души.И моя надежда – обречённость.Хоть коли глаза – не видно зги.Если кровь не выпьют из пробирки,То мне просто высосут мозгиДобрые, но мёртвые утырки.Дайте мне тротил или фугас,Чтоб от зомби скрыться в катакомбеИ поставить на предсмертный часТаймер прикреплённой к телу бомбы.

Ключевые слова: зомби мертвецы душа фото авторский стих

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