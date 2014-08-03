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Стихи

Страна зомби

Умер наш единственный кумир,
На камнях разрушенного рая.
Дьявол переделал этот мир
В царство тьмы и вечного раздрая.
С той поры минуло много лет.
Пустоту царапая руками,
Бродит сброд, хромая по земле
С добрыми, но мёртвыми глазами.
Я – один из всех остался жить,
Даром, что в останки облачённый
В поисках оставшейся души.
И моя надежда – обречённость.
Хоть коли глаза – не видно зги.
Если кровь не выпьют из пробирки,
То мне просто высосут мозги
Добрые, но мёртвые утырки.
Дайте мне тротил или фугас,
Чтоб от зомби скрыться в катакомбе
И поставить на предсмертный час
Таймер прикреплённой к телу бомбы.

зомби 1

зомби 2

зомби 3

зомби 4

зомби 5

циклоп

***

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:31
Сегодня, 09:31 by johnny-max-cageПросмотров: 15Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: зомби мертвецы душа фото авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 09:34
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (8103|-3)
Публикаций: 233
Комментариев: 6 069
Стихотворение очень понравилось, пронзительное такое.
А маски - просто ужас овеществлённый.
И это Вы свой портрет так отфотошопили? ogo
++++++++++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#2 написал: Volad
Сегодня, 09:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 79
Комментариев: 816
Здарова, Макс)))
С добрыми но мёртвыми глазами)+++++
И стих и фотки хороши) 4-ая фотка особенно, а стих напомнил одну клёвую серию из 1 сезона ХМ
Зарегистрирован: 29.11.2011
    
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