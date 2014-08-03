Страна зомби

Страна зомбиУмер наш единственный кумир,
На камнях разрушенного рая.
Дьявол переделал этот мир
В царство тьмы и вечного раздрая.
С той поры минуло много лет.
Пустоту царапая руками,
Бродит сброд, хромая по земле
С добрыми, но мёртвыми глазами.
Я – один из всех остался жить,
Даром, что в останки облачённый
В поисках оставшейся души.
И моя надежда – обречённость.
Хоть коли глаза – не видно зги.
Если кровь не выпьют из пробирки,
То мне просто высосут мозги
Добрые, но мёртвые утырки.
Дайте мне тротил или фугас,
Чтоб от зомби скрыться в катакомбе
И поставить на предсмертный час
Таймер прикреплённой к телу бомбы.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:31
Сегодня, 09:31 by johnny-max-cageПросмотров: 15Комментарии: 2
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