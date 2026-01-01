Племя Навоз - ужас московских лесов

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:52

Причина: Стилистика автора сохранена

Volodkin Просмотров: 1 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:52 by

СССР. Послевоенное время. Учёный-психопат по имени Сергей Пченцов, 24 июня 1917 года рождения, решил создать свою цивилизацию, для которой он был бы всевышним разумом, которая бы ему поклонялась. Тогда он решил действовать и изучил человеческую анатомию настолько идеально, что знал, с какой силой ударить человека, чтобы он потерял память. Он решил действовать, и в июне 1952 года произошло два похищения молодых людей. 19-летнего мужчины по имени Сергей и 20-летней девушки по имени Юлия. Он притворился таксистом и подвёз Сергея, а после нанёс ему отточенный удар по голове, после которого тот лишился памяти. Очнулся он в московском лесу, полностью без памяти и без разума. Он стал вести себя как первобытный человек, полагаясь на инстинкты. Через два дня с Юлией он поступил точно так же, лишив её памяти. В лесу было 2, можно сказать, первобытных человека. Со временем они стали разрабатывать свои традиции и размножаться. В 1957 году у них появился ребёнок, потом в 1958 году второй и так далее.Сергей Пченцов сначала ухаживал за ними, приносил шубы, зимнюю одежду, однако в 1963 году он уехал в Аргентину и не возвращался до 2012 года. А тем временем популяция в лесу стала развиваться и пополняться новыми членами, и из-за этого оно превратилось в полноценное племя. В 1966 году в подмосковной деревне Авдотьино, рядом с которым находился этот лес, начали происходить случаи воровства с ферм. Причём это было воровство не животных, а их отходов жизнедеятельности, то есть навоза. Из-за воровства навоза с ферм племя прозвали: Племя Навоз. В 1968 году один грибник ходил по лесу и обнаружил это племя, после чего стал приходить туда незаметно каждый день и вести дневник наблюдений, пока в 1969 году он не поделился с другими о неизвестном племени в лесу. Об этом сразу узнала милиция, и 29 августа 1969 года туда не приехал наряд за племенем. Однако племя оказало жесткое сопротивление, после чего убило милиционеров и скинула их машину в обрыв. После этого информацию о племени из-за цензуры того времени не стали распространять, и просто запретили вход в этот лес.А тем временем племя Навоз придумало свои традиции и обычаи. У них был целый календарь: например, зима была временем холодов, в то время племя ловило животных и из их шерсти делало одежду. Весна была временем деторождения, так как размножалось племя летом, а также засаживанием урожая. Лето было временем размножения и сбора урожая. Осень была временем, посвящённым их национальному блюду. Какое же у них было блюдо. Воровали они навоз не просто так, так как это была их еда. Вытирали они руки об специальный камень. В племени на конец его существования было 56 человек. Сначала роль размножения выполняли те самые похищенные в 1956 году, однако после это выполняли молодые участники племени. Однако так как они это делали между собой, то рождалось много изуродованных детей, которые могли и не дожить до года. Это поняли и состоявшие в племени, и в 80-х в том же Авдотьино по показаниям нескольких мужчин примерно летом к ним домой ночью приходили несколько странных человек, одни держали, чтобы не убежал, а одна женщина верхом выполняла процесс размножения.Такими темпами племя просуществовало до 2002 года. Однако в один день всё закончилось. 1 ноября 2002 года жители Авдотьино проснулись от выстрелов. Побежав в лес, они увидели тела племени. После выясняется, что в тот день рано утром в лес приехали несколько машин. Однако это были бандиты, и, выйдя из машины и вытащив винтовки, они расстреляли племя. Жители вызвали полицию, однако после этих бандитов нашли врезанными в дерево. Бандиты предположительно после расстрела совершили самоубийство. Оперативники весь день обыскивали лес на наличие оставшихся членов племени и нашли двух пятилетних детей. Это были маленькие мальчик и девочка, которые играли в лесу. Перед произошедшим они начали играть и ушли далеко в лес, и бандиты их не заметили. Детей забрали в детдом, а после их усыновили. Судьба девочки неизвестна, однако мальчика, точнее мужчину сейчас зовут Дмитрий, его усыновил Олег Зинюшин из Мордовии. Сейчас Дмитрий работает учителем труда в одной из саранских школ. Но на этом история не заканчивается. В 2012 году Сергей Пченцов возвращается из Аргентины, и его задерживают, его хотели посадить за похищение, однако из-за срока давности ему влепили условный срок на 3 года. А 3 декабря 2017 года Сергей Пченцов скончался на 101 году жизни.

Ключевые слова: байка племя лес Москва авторская история

Другие, подобные истории: