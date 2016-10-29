Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 1 +1 Вчера, 20:40 by

Сергей Панасенко - русский художник-славянист. Наряду с такими известными славянистами, как Ольга Нагорная, Борис Ольшанский, является довольно известным в узкой среде художником. Его картины - это дохристианская Русь, которая поклонялась изначальным Богам, языческая традиция, магия, сказка.Родился Сергей Панасенко в Астрахани в 1970 году. Некоторое время жил на острове Шикотан. Закончил Астраханское художественное училище им. П. А. Власова. В настоящее время проживает в Москве. Кроме того что этот художник публиковался в различных известных изданиях (Деяния небожителей, Библиотека русской фантастики и т.д.), он является автором нескольких гербов российских городов, дворянских фамилий, партий и общественных организаций.Как вы сами понимаете, в этой галерее представлена только одна из сторон творчества этого замечательного русского художника. Древняя Русь, языческие поверья - это всё больше и больше будоражит умы современных людей. Несправедливо забытые традиции мало-помалу возвращаются на свою исконную родину, и такие художники, как Панасенко Сергей Петрович, немало им в этом помогают.Автор - blincov.

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