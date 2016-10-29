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Страшные Арты

Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая

Сергей Панасенко - русский художник-славянист. Наряду с такими известными славянистами, как Ольга Нагорная, Борис Ольшанский, является довольно известным в узкой среде художником. Его картины - это дохристианская Русь, которая поклонялась изначальным Богам, языческая традиция, магия, сказка.

Родился Сергей Панасенко в Астрахани в 1970 году. Некоторое время жил на острове Шикотан. Закончил Астраханское художественное училище им. П. А. Власова. В настоящее время проживает в Москве. Кроме того что этот художник публиковался в различных известных изданиях (Деяния небожителей, Библиотека русской фантастики и т.д.), он является автором нескольких гербов российских городов, дворянских фамилий, партий и общественных организаций.

Как вы сами понимаете, в этой галерее представлена только одна из сторон творчества этого замечательного русского художника. Древняя Русь, языческие поверья - это всё больше и больше будоражит умы современных людей. Несправедливо забытые традиции мало-помалу возвращаются на свою исконную родину, и такие художники, как Панасенко Сергей Петрович, немало им в этом помогают.

Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая
Панасенко Сергей Петрович. Русь языческая

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:40
Вчера, 20:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 30Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Боги мифические существа драконы богатыри фэнтези картины живопись страшные арты

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Комментарии

#1 написал: Asheera
Вчера, 21:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (168|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 489
Люблю этого художника. Особенно русалку с водяным зеркалом ++++++++++
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
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