Не тревожьте призрака

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:19

Причина: Стилистика автора сохранена

Слепой стрелец Просмотров: 0 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:17 by

Когда в твой дом, а вернее в то, что от него осталось, повадится беспокойная компания любителей распития крепких спиртных напитков, тут уж хоть из дома убегай, но в этом деле только у живых всё легко получается, а что делать призракам?Однозначно, придется дать бой непрошеным гостям.Похоже, предстоит лезть в бутылку, причем в буквальном смысле, ведь этанол и сивушные масла могут помочь в деле визуализации задуманных эффектов с целью психологического воздействия на — надеюсь, хоть какой-то, хоть и вечно затуманенный алкоголем — разум.Коварный план удался на славу: сделав лишь по глотку беленькой, компания, преследуемая зелеными чертями, в коих была брошена уже неполная бутылка, а также скудная закуска, в спешном порядке эвакуировалась в густые заросли болотного тальника, где и пребывала до утра в состоянии максимальной физической активности и психической невменяемости.И лишь рассвет принес им временный покой, оставив при том вечное, всепоглощающее безумие.

Ключевые слова: Призрак бутылка пьяные авторская история

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