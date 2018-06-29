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Творческие истории / Несерьезные истории

Добрый джинн

Зеленое Яблочко сидела на берегу озера с удочкой в руках. Стояла прекрасная погода. Светило солнышко, орали птички. Поплавок внезапно дернулся и пошел вниз. Зеленое Яблочко сделала подсечку и стала сматывать катушку. На крючке оказалась бутылка пива.

"Ну, хоть пива холодненького попью" - решила Зеленое Яблочко, откупоривая бутылку.

Внезапно из бутылки повалил дым, который сформировался в человеческую фигуру. Зеленое Яблочко от неожиданности уронила бутылку.

- Не бойся. Я Архип, добрый Джин-тоник, - произнесла фигура. - Две тысячи лет я просидел в этой бутылке, без женщин, пива и денег, но ты меня выпустила. За это ты исполнишь три моих желания!
- Эээээ..., - пробормотала Зеленое Яблочко. - Разве не ты должен мои желания исполнять?
- Слушай, это ты меня выпустила. Вот если бы я тебя - тогда я бы твои желания исполнял. А так наоборот получается.
- Что-то не улавливаю логики, но хорошо, я согласна...


Спустя неделю Зеленое Яблочко встретилась со своей подругой Tigger power.
- Как дела? - поинтересовалась подруга.
- Да вот выпустила джинна с тоником, теперь каждый день исполняю его желания. Первое еще ничего, но вот вторые два...
- А что за желания? - заинтересовалась Tigger power.

Зеленое Яблочко что-то прошептала ей на ушко.

- Вот затейник! - восхитилась Tigger power. - Но могу сказать, как от него избавиться. Принеси ему пива, но кружку не давай. Добейся, чтобы он сам залез в бутылку, ты закроешь пробку и выкинешь его обратно в озеро.

Вечером Зеленое Яблочко пришла домой с бутылкой пива в руках.

- Пиво! - обрадовался Архип. - Где моя кружка?
- Архип, ты же весь такой крутой!
- Ну да!
- Всемогущий!
- Ну да!!!
- Так зачем тебе кружка? Неужели тебе слабо самому залезть в бутылку и выпить из нее пиво?
- Мне-то? Да легко! - Архип мигом обратился в пар и сконденсировался в бутылке.
- Молодец - сказала Зеленое Яблочко, закупоривая бутылку.

На следующее утро она вышла на берег озера и забросила бутылку в воду. Но не успела бутылка достигнуть дна, как к ней метнулся чей-то силуэт.
Спустя полчаса на противоположный берег озера выбралась Tigger power в акваланге, маске, ластах и с бутылкой пива в руках.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:27
Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлен раздел.
Сегодня, 19:27 by EstellanПросмотров: 30Комментарии: 7
+3

Ключевые слова: Рыбалка джинн желания подруга несерьезная история творческая история авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ерема
Сегодня, 19:59
+1
Онлайн
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Публикаций: 2
Комментариев: 76
Почему-то предчувствие такой оконцовки у меня было уже на момент дачи совета относительно избавления). Хотя Архип мне ещё не встречался.+++++++++
Зарегистрирован: 29.06.2018
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 20:49
+1
Онлайн
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Репутация: (1799|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 106
Ндааа, Архипушка фантазер еще тот laughing +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:54
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1229|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 399
А я злая. Такая глупая, даже тупая получается puli
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 20:58
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1799|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 106
Цитата: зелёное яблочко
Такая глупая, даже тупая получается

Хочешь быть похотливым животным?))))) меняемся smile
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: Ерема
Сегодня, 20:58
0
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Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 76
Цитата: Tigger power
Ндааа, Архипушка фантазер еще тот laughing +

Цитата: зелёное яблочко
А я злая. Такая глупая, даже тупая получается puli

Обе хороши, похоже)
Зарегистрирован: 29.06.2018
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:04
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2184|0)
Публикаций: 958
Комментариев: 8 167
smeh ай да Тигра)))))))))))))) Вот где прослеживается женское коварство. smeh Архипу огромный плюс за интересную тему!+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:17
0
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1229|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 399
Цитата: Tigger power
похотливым животным?)))

Нет! Но и дурочкой тоже нет 507
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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