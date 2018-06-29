Добрый джинн

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:27

Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлен раздел.

Estellan Просмотров: 30 Комментарии: 7 +3 Сегодня, 19:27 by

Зеленое Яблочко сидела на берегу озера с удочкой в руках. Стояла прекрасная погода. Светило солнышко, орали птички. Поплавок внезапно дернулся и пошел вниз. Зеленое Яблочко сделала подсечку и стала сматывать катушку. На крючке оказалась бутылка пива."Ну, хоть пива холодненького попью" - решила Зеленое Яблочко, откупоривая бутылку.Внезапно из бутылки повалил дым, который сформировался в человеческую фигуру. Зеленое Яблочко от неожиданности уронила бутылку.- Не бойся. Я Архип, добрый Джин-тоник, - произнесла фигура. - Две тысячи лет я просидел в этой бутылке, без женщин, пива и денег, но ты меня выпустила. За это ты исполнишь три моих желания!- Эээээ..., - пробормотала Зеленое Яблочко. - Разве не ты должен мои желания исполнять?- Слушай, это ты меня выпустила. Вот если бы я тебя - тогда я бы твои желания исполнял. А так наоборот получается.- Что-то не улавливаю логики, но хорошо, я согласна...Спустя неделю Зеленое Яблочко встретилась со своей подругой Tigger power.- Как дела? - поинтересовалась подруга.- Да вот выпустила джинна с тоником, теперь каждый день исполняю его желания. Первое еще ничего, но вот вторые два...- А что за желания? - заинтересовалась Tigger power.Зеленое Яблочко что-то прошептала ей на ушко.- Вот затейник! - восхитилась Tigger power. - Но могу сказать, как от него избавиться. Принеси ему пива, но кружку не давай. Добейся, чтобы он сам залез в бутылку, ты закроешь пробку и выкинешь его обратно в озеро.Вечером Зеленое Яблочко пришла домой с бутылкой пива в руках.- Пиво! - обрадовался Архип. - Где моя кружка?- Архип, ты же весь такой крутой!- Ну да!- Всемогущий!- Ну да!!!- Так зачем тебе кружка? Неужели тебе слабо самому залезть в бутылку и выпить из нее пиво?- Мне-то? Да легко! - Архип мигом обратился в пар и сконденсировался в бутылке.- Молодец - сказала Зеленое Яблочко, закупоривая бутылку.На следующее утро она вышла на берег озера и забросила бутылку в воду. Но не успела бутылка достигнуть дна, как к ней метнулся чей-то силуэт.Спустя полчаса на противоположный берег озера выбралась Tigger power в акваланге, маске, ластах и с бутылкой пива в руках.

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