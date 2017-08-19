Идол

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:28

qqq666 Просмотров: 27 Комментарии: 1 +5 Вчера, 22:28 by

Ты создал кумира и свой идеал,Что сам натворил - ты не понимал.Пройдет много лет, а может, года,За все придется ответить тогда...За то, что ему поклонялся и рос,За то, что в могилу ты многих унес,За грешное слово, за жадность твою,За темные помыслы, лютое зло,Тебе же всегда по жизни везло.Твой идол-кумир помогал в грешном деле,Тебя выручал без всякой потери,Но всякому злу наступает конец.За все отвечать придется, подлец.За все отвечать перед богом....

Ключевые слова: Кумир идол бог смерть страх авторский стих

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