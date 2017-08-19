Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Идол

Ты создал кумира и свой идеал,
Что сам натворил - ты не понимал.
Пройдет много лет, а может, года,
За все придется ответить тогда...
За то, что ему поклонялся и рос,
За то, что в могилу ты многих унес,
За грешное слово, за жадность твою,
За темные помыслы, лютое зло,
Тебе же всегда по жизни везло.
Твой идол-кумир помогал в грешном деле,
Тебя выручал без всякой потери,
Но всякому злу наступает конец.
За все отвечать придется, подлец.
За все отвечать перед богом....

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:28
Вчера, 22:28 by qqq666Просмотров: 27Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Кумир идол бог смерть страх авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:01
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1129|0)
Публикаций: 457
Комментариев: 4 347
Мне кажется концовка немного не в такт....но в целом очень даже ничего! Отлично! +++++ blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.