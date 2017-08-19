ИдолТы создал кумира и свой идеал,
Что сам натворил - ты не понимал.
Пройдет много лет, а может, года,
За все придется ответить тогда...
За то, что ему поклонялся и рос,
За то, что в могилу ты многих унес,
За грешное слово, за жадность твою,
За темные помыслы, лютое зло,
Тебе же всегда по жизни везло.
Твой идол-кумир помогал в грешном деле,
Тебя выручал без всякой потери,
Но всякому злу наступает конец.
За все отвечать придется, подлец.
За все отвечать перед богом....
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:28
Вчера, 22:28 by qqq666Просмотров: 27Комментарии: 1
Ключевые слова: Кумир идол бог смерть страх авторский стих