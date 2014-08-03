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Стихи

Монолог

Тебя больше нет, не увижу, родная,
Улыбки твоей, не услышу твой смех...
И сердце в груди от тоски замирает!
Душа моя плачет в тайне от всех...

Меня понимала, меня ты любила,
И любишь, я знаю, сквозь сотни миров!
Тебя больше нет, лишь немая могила -
Для помнящих - память, и вечный твой кров.

А помнишь ту ночь? Мне уснуть не давала
Пришедшая в дом наш нежданно беда...
Твоя фотография... Душу сжимало,
Пытался забыть, хоть на миг, иногда!

Так страшно и пусто, меня не обнимешь...
Я знаю ты здесь, но боюсь, ты прости!
И сердцу больнее, ведь знаю, покинешь,
Тебе, дорогая, ведь нужно идти...

Я чувствую руку, легко сразу стало,
Ты гладишь меня, прогоняя мой страх!
Мгновение. Здесь ты, душа трепетала!
Как в детстве уснул, растворяясь во снах.

Так редко мне снишься. Дела на том свете?
Ну хоть на минутку ко мне загляни...
Я жутко скучаю по мудрым советам,
По доброй улыбке и светлой любви.
Вчера, 22:06 by QustoПросмотров: 34Комментарии: 2
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Ключевые слова: Душа любовь страх беда авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 22:37
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Плюсанула.
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#2 написал: qqq666
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горесть утраты это всегда плохо... open_mouth +
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