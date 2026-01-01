Зверокрад

Летяга Просмотров: 72 Комментарии: 0 0 Вчера, 14:52 by

Началось всё с Михалыча. Держит он у нас в райцентре половину автосервисов и пару магазинов. Человек серьёзный, из 90-х, с понятиями. А я у него вроде как по особым поручениям. Не киллер, не бык. Я — поисковик. Только ищу я не совсем обычным способом.У меня с детства башка болит. Мигрени такие, что свет белый не мил. А потом понял: если таблетки не жрать, а, наоборот, расслабиться и в боль провалиться — я видеть начинаю. Как будто к сознанию чужому подключаюсь. К животине любой: к собаке, к вороне, к крысе. Я — зверокрад.Вызвал меня Михалыч в свой офис.— Гриша, — говорит, — беда. Курьер мой пропал. Толик-Толмач. Вёз пакет документов, в город должен был передать. Там подписи, печати, всё серьёзно. Если эти бумаги всплывут не там — меня закроют, а бизнес распилят. Найди.Дал мне шапку его вязаную. Я её в руки взял — и сразу холодом повеяло. Тиной. И страхом, липким таким, животным.— У реки он, — говорю. — В районе Чёртова Яра.— Он же, сука, на тот берег должен был переправиться! — Михалыч стукнул кулаком по столу.Поехали мы туда. Ноябрь, слякоть, туман такой, что капота не видно. Приехали к Яру. Нашли только лодку резиновую к коряге прибитую. Пустую.Михалыч на меня смотрит.— Давай, Гриша. Отрабатывай.Я сел на корточки у самой воды. Холодно, сыро. В висках стучит. Глаза закрыл. Нужно найти кого-то местного. Кого-то, кто под водой шарит.Нашёл. Выдра. Живёт под корнями старой ивы. Сердце у неё частит, как швейная машинка.«Ныряй», — приказываю.Больно это. Будто сам в ледяную воду лезешь. Выдра сопротивляется, ей есть хочется, а не трупы искать. Но я её волю быстро подавил. Погнал под воду.Вода мутная, зелёная. Ил, мусор, покрышки старые. И вдруг — пятно тёмное. Толик!Висит в воде, странно так. Руки вверх тянет, будто молится. Подплываю ближе.Его ко дну пришпилили. Арматурой. Ржавый прут, "десятка", насквозь через грудь и в глину. И карманы вывернуты. Куртку порезали, видимо документы искали.Вышел я из транса, кровь из носа хлещет, в глазах темно.— Нашёл, — хриплю. — На дне он. Арматурой прибит. Бумаг нет.Михалыч сразу побелел.— Кто?— Сейчас...Опять глаза закрываю. На этот раз ищу крысу. Крысы всё знают, они везде. Нашёл одну — жирную, серую, в подвале местной наливайки, что в километре отсюда.В наливайке гул, шансон орет, воняет кислым пивом и мочой. Крыса бежит по трубам, я её глазами смотрю.В углу столик. Сидят двое. Один — Яшка-Писарь, местный торчок, вечно в долгах. Второй — Степа Рваный, отморозок, за бабки мать родную продаст.— Скинули, — шепчет Рваный. — Надежно. Рыбы его за неделю обглодают.— А бумаги? — Яшка трясется, стакан расплескивает.— В тайнике. На острове, в дупле. Завтра заказчику отвезем.Я из транса вышел, Михалычу всё выложил.Он ребят своих кликнул. Поехали мы на тот остров.Там эти двое уже тайник потрошат. Увидели нас — и дёру в камыши. А там, в камышах, свалка стихийная. Кабаны дикие там постоянно кормятся.Я тогда злой был. Голова раскалывалась. Думаю: "Хрен вы уйдёте!".Нащупал сознание секача. Огромный, килограмм под двести, щетина в репьях. Я ему в башку не просто залез, я ему свою ярость впрыснул.Слышали мы только короткий человеческий визг. А потом хруст.Когда подошли — Рваный уже не дышал, кабан ему грудину вскрыл, как консерву. А Яшка в грязи валялся, выл, на дерево лезть пытался.Документы забрали. Кабан на нас посмотрел — глаза желтые, мутные, слюна капает — и ушел в туман.Михалыч мне тогда денег дал. Много. Сказал: "Купи себе что хочешь, Гриша, и отдохни".Я и купил ту дачу. Думал, отлежусь.Зря.***Месяц прошёл. Я уже на даче живу, печку топлю, водкой глушу "эфир", чтоб чужие мысли в голову не лезли.Но тут снова началось. Прибегает местный участковый, молодой пацан, глаза по пять копеек.— Григорий, — говорит, — ты ж вроде... ну, видишь всякое. Помоги.— Иди нахер, — говорю. — Я в завязке.— Там дети, Григорий. Целая семья. На "Газели" ехали, переезжали в город. И пропали. Три дня уже найти не могут. Телефоны отключены.Пришлось ехать.Нашли мы ту "Газель" в лесополосе, километрах в двадцати от трассы. Стоит, дверцы нараспашку.Вокруг тишина — аж в ушах звенит.Подхожу к машине. Внутри — вещи разбросаны. Сумки, одежда. На сиденье — кукла детская, тряпичная. Самодельная, страшненькая такая.Крови нет. Следов борьбы нет. Но есть запах.Пахнет не бензином, не лесом. Пахнет паленой шерстью и озоном. Как после грозы, только затхло.Смотрю на землю. Следы. Колея от "Газели" глубокая, груженая шла. А потом — бац. Следы обрываются, будто машина по воздуху полетела. И дальше, в грязи — отпечатки лап.Волчьи. Сотни следов.Но волки так не ходят. Эти шли строем. Как конвой.— Что за херня? — шепчет участковый, за кобуру хватается.Я куклу в руки взял. Чувствую — тепло ещё держит.Закрываю глаза. Нужно найти свидетеля.На "Газели", на зеркале, сидит ворона. Дремлет. Вхожу в нее.Мир стал серым, резким.Вижу: ночь. "Газель" едет. Вдруг из тумана выходят тени. Люди? Нет. Двигаются на четвереньках, но быстро. Волки. Огромные, черные. И глаза у них горят не желтым, а зеленым, гнилушным светом.Машина глохнет. Водитель выходит, орет. Тени его окружают. Не нападают. Просто смотрят. Водитель резко замолкает. Глаза у него стекленеют. Он садится за руль и сворачивает в лес. Сам.А за ним, из кустов, выходит старик. Высокий, в каких-то лохмотьях. На плече — ворон.Старик поднимает руку, и лес расступается.Меня выкинуло из вороны так, что я упал на снег. Блевал минут пять.— Они не сами, — говорю участковому. — Их увели.— Кто? Бандиты?— Хуже. Хозяин. Черный Дед.Участковый побледнел. Местные про Черного Деда давно легенды слагают. Мол, жил тут лесничий, еще при Союзе, двинулся умом, ушел в чащу. Говорят, он с лесом одним целым стал.— Надо МЧС вызывать, ОМОН, — лепечет мент.— Не успеют, — говорю. — Он их в "Черный Квадрат" погнал. Это урочище такое, там топи. Если до ночи не найдем — кормить им червей.Пошли мы по следу. И чем дальше в лес, тем страшнее. Деревья там кривые, как пальцы артритные. Лишайник черный висит.К вечеру нашли стоянку. Кострище. И там...Лежит мужик, водитель той "Газели". Мертвый.Глаз нет. Выжжены. Будто углями прижгли.А рядом, на дереве, ножом вырезан знак: круг, перечеркнутый когтями.— Знак Пожирателя, — шепчу. — Дед силу копит. Ему живые нужны, чтоб молодость вернуть. Глаза забирает — свет души пьет.Участковый поплыл, за дерево держится.— А дети где? Женщина?— Дальше погнали. В само сердце.И тут я почуял, что мы в ловушке. Лес вокруг зашуршал. Не ветер. Шаги. Мягкие, быстрые.— К машине, бегом! — ору.Но уже было поздно. Из кустов вышли они. Волки. Но не звери.Это были люди. Одичавшие, в шкурах, грязные, с безумными глазами. Они рычали.А позади них стоял он. Черный Дед.***Нас взяли без боя. Мента ударили дубиной по затылку, меня скрутили. Попытался я было в волка прыгнуть, перехватить контроль — куда там. У Деда защита такая, будто в бетонную стену башкой влетел. Он засмеялся только.— Сильный, — говорит. — Пригодишься.Притащили нас в овраг. Там норы вырыты, костры чадят, вонь невыносимая. В яме сидят пленники — женщина с той "Газели" и девочка лет пяти. Живые пока.Дед к костру подошел, нож достал. Обсидиановый, черный.— Сейчас луна выйдет, — говорит. — Буду обновляться. А ты, колдун, смотри. Твою силу я на десерт оставлю.Связали меня, бросили у дерева. Мента рядом кинули, он в отключке.Лежу, думаю: всё, приплыли. Башка гудит, снова кровь носом идет.Смотрю на Деда. Он над девочкой наклонился, что-то шепчет.Нельзя силу волка использовать — он перехватит. Нельзя птицу — увидит.Нужно что-то маленькое. Что-то, что под землей.Слепыш. Есть тут такой грызун, вроде крота, только зубы огромные наружу торчат.Нащупал его сознание под корнями. Тупое, злое, голодное."Иди сюда", — зову. — "Тут еда".Слепыш прорыл ход прямо подо мной. Высунул морду."Грызи!" — приказываю, и картинку ему шлю: стяжки на руках — это корень сочный.Зверюга впилась зубами в путы. Чуть мне вены не вскрыла, но перекусила.Руки свободны. Хватаю с земли камень.Встаю. Тихо так, тенью.Охранник, что в шкуре волчьей стоял, даже не обернулся. Я ему камнем в висок — хрусть. Упал мешком.Взял его топор.Выхожу к костру. Дед уже нож занес.— Эй, старый! — кричу.Он оборачивается. Глаза бельмами затянуты, но видит меня насквозь.— Ты? — ухмыляется. — Думаешь, железом меня возьмешь? Я — сам лес.И рукой махнул. Меня будто прессом придавило. Воздух сгустился, дышать нечем. Ноги ватные.Магия у него сильная. Древняя и чёрная.— Иди ко мне, — шепчет. — Отдай свою силу.И тут я вспомнил, что мне бабка в детстве говорила. "Не ты входи в зверя, Гриша. Зверя в себя впусти. Но помни: назад дороги не будет!".Я понял. Человеком мне его не победить.Я закрыл глаза. И представил Хозяина леса. Медведя-шатуна. Того, что спит в самой глубине, где корни переплетаются с костями мамонтов."Заходи", — сказал я ему. — "Бери это тело!".Меня словно кипятком изнутри ошпарило. В голове что-то сломалось.Я открыл глаза, и мир вокруг стал красным.Я больше не чувствовал боли. Я не чувствовал страха.Я зарычал. И от этого рёва огонь в костре пригнулся.В ту же секунду паралич наложенный Дедом слетел как тонкая паутинка.Я рванул вперед.Одичавшие кинулись на меня. Я их раскидывал, как тряпичных кукол. Ломал хребты, вырывал кадыки. Я не отбивался. Я их убивал.Дед визжал, кидался в меня огнем, но мне было плевать. Шкура горела, а мне было смешно.Я схватил его за горло. Он был легкий, совсем сухой.— Нет! — хрипел он. — Я дам тебе власть!— Грррр, — только и ответил я.И сжал руку. Голова его отделилась от тела с мокрым звуком.Все стихло.Оставшиеся одичавшие, лишившись хозяина, попадали на колени, закрывая головы руками.Я стоял посреди поляны, тяжело дышал. От кожи шел густой пар.В углу ямы плакала девочка.Я посмотрел на неё. И мне вдруг захотелось... не спасти её. Мне захотелось, чтобы она замолчала.Зверь внутри требовал тишины.Я шагнул к яме.— Григорий! — раздался крик сзади.Это мент очухался. Стоит, пистолет на меня наставил, руки трясутся.— Стой! Не подходи!Я посмотрел на свои руки. А вместо них лапы и когти. Черные, грязные когти.В луже увидел отражение. Глаза желтые, вертикальные зрачки. Человеческого там совсем не осталось.Я зарычал на мента. Он выстрелил. Пуля чиркнула по плечу, но я даже не почувствовал.Я мог бы убить их всех. Легко.Но где-то там, глубоко, еще трепыхался Гриша-поисковик."Уходи", — шептал он. — "Уходи, пока не поздно!".Я развернулся и рванул в лес.***Мент забрал женщину и ребенка. Они выбрались.А я остался.Дачу мою наверное продали. Паспорт мой, скорее всего, до сих пор у мента в столе лежит.Я теперь тут. В Чёрном лесу.Зверь остался навсегда. Но мы с ним договорились. Я слежу за лесом, а он дает мне силу.Автор - UnseenWorlds

Ключевые слова: Поисковик звери люди городское фентези

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