На том берегу реки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:16

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 55 Комментарии: 2 +3 Вчера, 22:16 by

На том берегу лесной реки,Затмив пейзаж непролазной суши,Старухи, дяденьки, старикиСтояли молча, не шелохнувшись.Зачем собрались они гурьбой?Ужель садовая жизнь обрыдла?Склонились ветками над судьбой,Как будто жизнь уронив с обрыва.Я их окликнул. Но мне в ответРаздалось эхо, как в тронном зале.Я присмотрелся и вижу – дедОдин был одетым - в белый саван.Уже смеркалось. И берег тотЕдва окрасил небес багрянец.Но не уходил честной народ.Всё также в воду роняя взгляды.Мне захотелось на берег тот,Познать – какое гнетёт их бремя?Но чей-то голос ударил в темя:“Ещё не время. Твой час придёт.”

Ключевые слова: Река берег старики старухи смерть авторский стих

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