На том берегу реки

На том берегу рекиНа том берегу лесной реки,
Затмив пейзаж непролазной суши,
Старухи, дяденьки, старики
Стояли молча, не шелохнувшись.
Зачем собрались они гурьбой?
Ужель садовая жизнь обрыдла?
Склонились ветками над судьбой,
Как будто жизнь уронив с обрыва.
Я их окликнул. Но мне в ответ
Раздалось эхо, как в тронном зале.
Я присмотрелся и вижу – дед
Один был одетым - в белый саван.
Уже смеркалось. И берег тот
Едва окрасил небес багрянец.
Но не уходил честной народ.
Всё также в воду роняя взгляды.
Мне захотелось на берег тот,
Познать – какое гнетёт их бремя?
Но чей-то голос ударил в темя:
“Ещё не время. Твой час придёт.”
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:16
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 22:16 by johnny-max-cageПросмотров: 55Комментарии: 2
Ключевые слова: Река берег старики старухи смерть авторский стих