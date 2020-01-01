Покойники – народ тихий

Сделано_в_СССР Просмотров: 96 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 03:27 by

Я живу рядом с кладбищем. Оно начинается сразу за нашим домом. Лет тридцать назад кладбище хотели расширять, а поселок сносить. Часть домов снести успели, людям выделили новые квартиры в городе, а нам не повезло. Проект прикрыли, и про шесть домов у самых ворот кладбища как будто забыли.Место здесь живописное: рядом лес, в двух шагах небольшое озеро. Жить можно. На кладбище сейчас редко хоронят. Пацанами мы любили там играть. Много историй из детства связано со старым кладбищем, порой непонятных и очень страшных. Но чаще мы сами любили там кого-нибудь пугать.Любимый вопрос у всех, кто узнаёт, где я живу:- А вы не боитесь?Я к таким вопросам уже привык, поэтому отвечаю:- Нет, покойники – народ тихий, послушный, им за территорию выходить нельзя.Ещё спрашивают, не видел ли я приведений. Отшучиваюсь:- Только издали. Они, как увидят людей – убегают.Конечно, никаких призраков никто здесь не видел. Душа покидает тело сразу после смерти и возносится на небеса. Но недавняя история заставила меня изменить своё мнение.Напротив нас жил дед. Звали его все Михалыч. Очень вредный мужик. Он успел со всеми переругаться: и с соседями, и с родственниками, и с детьми. Не повезло его жене. Тёте Нине больше всех доставалось от его характера. Михалыч любил только свою собаку. Рыжая огромная псина всегда ходила за ним по пятам.Последний год Михалыч, похоже, очень сильно болел. Целыми днями он сидел на лавочке, а преданная собака лежала у его ног. Когда он умер, тёте Нине разрешили похоронить мужа на нашем кладбище. Дети почему-то не приехали и мы помогали ей с похоронами. Матери она приходилась дальней родственницей и больше родни у неё не было. Она не выглядела несчастной, в помощи не нуждалась. Но я и после похорон заходил к ней почти каждый день.Однажды спрашиваю:- Не снится Михалыч-то?- А чего ему сниться. Он и так каждый день приходит. Вон, посмотри на собаку.Я выглянул в окно. Собака лежала у скамейки и радостно виляла хвостом. Эту картину я видел и раньше, когда был жив Михалыч. Сейчас хозяина нет, а псина ведёт себя так, как будто он рядом.- Как начинает темнеть, он уходит, – продолжает тётя Нина, – собака его провожает, а утром бежит к кладбищу встречать. И совсем ничего не ест. Ну, недолго осталось. Сорок дней пройдёт – и уйдёт он.Теперь я стал наблюдать за собакой из своих окон. Сомнений не было – Михалыч приходит к своему дому и сидит, как и прежде на скамейке. Иногда мне казалось, я вижу его силуэт. Жуткое зрелище! Вскоре призрак Михалыча пропал, собаку мы тоже больше не видели. Не иначе, как она отправилась вслед за хозяином.Автор - канал Страшные истории.

Ключевые слова: Кладбище дом дед Михалыч собака смерть похороны силуэт призрак

Другие, подобные истории: