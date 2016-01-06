Краем глаза

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 12:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 217 Комментарии: 1 +2 Вчера, 12:09 by

В детстве я часто гостил у деда в маленьком посёлке со смешным названием Вийка.Я до сих пор с теплотой вспоминаю то время.Вспоминаю деда, невысокого, худого, дочерна загорелого, в неизменной старенькой телогрейке, которую тот носил даже летом. В глубоких её карманах рядом с махоркой и бумагой для самокруток, мирно сосуществовали рыболовные крючки, верёвочки, булавки, пуговицы, монетки, мешочек с солью, три пары очков… Чего там только не водилось!Вспоминаю соседских мальчишек – братьев Ванюшиных. Невысокого вихрастого Генку и длинного худого Петьку-каланчу – верных сподвижников всех моих игр и проказ.Просыпаясь ранним утром от условного свиста, я спешил с друзьями на реку. С шумом и визгом плюхались мы с обрыва в тёплую воду, распугивая уток и навлекая на себя гнев рыбаков. После, через поля, отправлялись в лес за земляникой. Просто так её не ели. Отчего-то принято было нанизывать спелые сочные ягоды на тонкие травяные стебельки. Получалось что-то вроде ягодного шашлычка. Мы даже устраивали соревнования – кто больше соберёт таких снизок. В малинник почти не наведывались – побаивались медведя, охочего до спелых лакомых ягод.Вечерами собирались на реке. К этому времени у деда поспевала уха, и он щедро наливал каждому по большой плошке ароматного варева. Отдельную миску дед ставил чуть в стороне, прямо на землю.– Для невидимых-поселенных, - объяснял нам.Я нет, нет, да косился в сторону миски – уха в ней оставалась нетронутой, и непонятно было – шутит дед, или правда думает, что кто-то придёт за его угощением.Уха была хороша! Мы с аппетитом хлебали, а дед курил, задумчиво глядя на огонь.За границей, очерченной отблесками пламени, было темно. Там клубилось что-то белёсое, рыхлое, густое. Набухало, расползалось, словно пыталось вытеснить мрак. Не видно было реку. Только слышались гулкие плески. Да время от времени кричала заунывно и протяжно ночная птица.Уставшие за день, отяжелевшие от сытости, мальчишки жались поближе к костру, но расходиться не спешили – ждали, что дед вновь начнёт рассказывать «про страшное». Таких баек, быличек знал он очень много. И уверял, что всё рассказанное им, происходило на самом деле.- Ишь, как туман разошёлся, - удивлялся дед. – Определенно завтра дождь соберётся…- А мамка говорит, если с ночи туман – то ясный день будет, - возражал ему Генка.- Если туман к воде жмётся, расползается по поверхности – то да. А нынче – везде туман, почти до самого неба достал, закрыл звезды… - пояснял дед. А после продолжал:- В дождь купаться нельзя – водянихи вылезут, станут распутывать волосы…И пока мы переваривали эту информацию, он вставал и уходил проверять донки.- Деда, дед – что за водянихи? Расскажи!- Это русалки? - выспрашивали пацаны. – Или мавки?Дед только головой качал:- Сказано вам – водянихи! Волосы у них длинные, перепутанные – обрезать невозможно, а расчесать трудно. Вот они и рады случайному прохожему – просят помочь с волосами управиться.- И что такого?- А то, что опасно это. От нечисти человеку добра нет. Если в их лапы попадет кто – пиши пропало! Редким счастливчикам вырваться удаётся, да и те после блажные становятся. Был у меня когда-то приятель, Митрич, рыбачили вместе…Дед замолкал, скручивая очередную папиросу. Седая курчавая борода его лохматилась, отсвечивала розовым в отблесках пламени.- И что, дед? Рассказывай, давай!- Да ничего. Был приятель да сплыл. Теперь он в своём мире обитает, куда людям доступа нету. Телом здесь, а разумом – там. С невидимыми дружбу водит.После этих слов я вспомнил об угощении, оставленном в сторонке и, обернувшись, вздрогнул – миска была пуста!Дед заметил и усмехнулся:- Съели. Уха, она всем по нраву.- Кто съел?- Они. Поселенные люди.- Да где ж они? Почему мы не заметили?- На то они и поселенные, что заметить их невозможно. Невидимые для человека.- Дед, а нас они видят?- А то! Ещё как видят! И напроказить могут, и напугать! Поэтому, я всегда с ними делюсь, угощаю. Не завидная им доля выпала.Отчего-то мне становится знобко, дрожь медленно расползается колючими иголочками по спине. И непонятно от чего – то ли от ночной стылости, то ли от страха.Поселенные люди представляются мне похожими на жердяя, с картинки в книжке русских сказок. Длинные, тонкие, они окружают нас со всех сторон, опасаясь переступить границу, очерченную светом от костра. И смотрят, смотрят…Пацаны притихли, уселись плотнее.- Не бойтесь, они нынче добрые, - посмеивается дед. - Угощение приняли, значит, проказить не станут.Туман подобрался почти к самому костру, вздыхал, потрескивал, шуршал. И лишь жар от пламени не давал ему окончательно дотянуться до нас, запутать в зыбкой водяной взвеси. Вдруг где-то рядом отчетливо раздалось - плюх, плюх, плюх! Словно кто-то с силой бил ладонями по воде. Звук постепенно приближался, становился отчетливее…- Водянихи! - заорали мы.- Не бойтесь! - замахал руками дед. – Сидите спокойно. К костру никто не сунется. Огня всякая нечисть боится. Да и не водянихи это – рыба…- Дед, ты ж про водяних не рассказал. И про знакомого своего…- Не рассказал...Хороший мужик был да по глупости попал… - дед ворошит костерок, а после неспешно продолжает……Летом, под вечер собрался приятель мой на реку, порыбачить. А тут легкий дождик зарядил сквозь солнце – такой, как водянихи любят. Я сразу ему: - Не ходи!Предупреждал, отговаривал, ему хоть бы что!Только посмеялся надо мной. Ну и пошёл.Через полчаса не выдержал я – взял самую большую иглу, особую, заговорённую, ту, что от бабки осталась, и за ним двинул.Вовремя успел. Да…Смотрю, стоит Митрич на берегу, весь в водорослях с головы до ног. Спелёнатый ими, вот как бабочка в коконе паука! И тянутся эти водоросли от него к девке, что рядом. Девка та, бледная, прозрачная даже. А водоросли - будто волосы её. И ходит она вокруг, опутывая своими длинными волосами.Я иглу выставил вперёд и иду к ней. Медленно…Через силу иду. Ноги отказывают… И она остановилась да залопотала что-то музыкально – вот словно птичка зачирикала, застрекотала. В голове сразу пусто сделалось, бездумно и легко …Но я-то бывалый. Знаю, что на таких по особому смотреть нужно – мельком, краем глаза. Вот и глянул на неё искоса, краем глаза, значит…Мать честная! Вместо девки – страшила! Весь в слизи серой, глаза мутные, плёнкой подёрнутые – тусклые, белесые, без зрачков. Руки и ноги тонкие, на пальцах – когти с перепонками, а из головы водоросли – почерневшие, осклизлые, спутанные – не продерешь! растут и знакомого моего почти полностью скрыли… И вот ведь - сразу и запах я почуял! Точнее вонь – тухлой рыбой, болотом…Водяниха!Поняла она, что я разглядел её истинную суть и закричала. Да так пронзительно, яростно, что я еле на ногах устоял! Но справился. Замахнулся иглой, уколол её куда-то. Смотреть-то на неё нельзя, чтобы взгляд не встретить! Видно попал - забилась она, отшатнулась и приятеля моего протянула за собой.Спасибо, был у меня нож – стал я кромсать водоросли, а она кричала теперь так жалобно, слёзно. Но сделать против иглы да ножа ничего не могла. Скорчилась на берегу огромным спутанным комом и затихла. Насилу освободил я Митрича, он уже синеть начал. Я потом искусственное дыхание ему делал. Спасал, как мог. Оклемался он, а вот разумом помутился. Такие дела.Дед обвел нас взглядом и повторил:- Такие дела... Самому не верится в подобное. Но это было! Было! Чем хотите клянусь!Никто не возражал, мы тихонько сидели, впечатленные дедовой историей. Лишь Генка спросил:- Почему Митрич не убежал? Почему поддался ей? Позволил запутать себя?- Обморочила она его.Если, не приведи господь, встретите кого-то странного необычного, такую вот деву возле воды или ещё кого – не смотрите им в глаза, поняли? В землю смотрите и уходите оттуда поскорее. Если они ваш взгляд не поймают – ваше счастье в том и спасение. Под взглядом водянихи цепенеет человек. Стоит не в силах пошевелиться. Тут-то она и начинает его опутывать. Словно паучиха! Так-то.Запомните, спасти вас может игла или булавка. А еще какая-нибудь мелочь, монетка, пуговица – то, что кинуть можно в водяниху. Тогда она отстанет. Сам не знаю, почему. Вот только обмороченный человек вряд ли сможет воспользоваться ими.Просто запомните… - повторил дед. - Но лучше – не ходите к воде во время дождя. Так оно надёжнее будет.Автор - Елена Ликина.

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