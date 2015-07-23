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Страшилки

Монстр из озера...

Афанасий очень любил озеро и рыбалку. Он мог часами - с самого утра и до глубокого вечера - проводить на озере, даже если не было поклевки. Озеро было довольно большим и глубоким, несколько километров в длину и глубину. Афанасий заплывал довольно далеко на своей надувной лодке и на веслах, иногда он привозил большой - по пол-лодки - улов, несмотря на то, что ловил в основном на удочку.

Чего он только не ловил, среди его улова были и щуки, и чебаки, и караси... и т.д, и т.п.

- Последнее время рыбы становится все меньше и меньше, - сетовал местным рыбакам Афанасий. - Такое ощущение, как будто рыба чего-то боится в озере.

Его удивлению не было границ, когда он находил и ловил больших щук кг по 8-10, с большими шрамами от зубов вдоль всей тушки. Но кто или что их оставляло - он понятия не имел, ведь он знал, что крупнее щуки в озере ничего не водилось. Однажды вечером местные рыбаки заметили Афанасия совершенно пьяным и невменяемым, он, заикаясь, нес полную чушь.

Говорил, что видел в воде некое существо, которое превышало в разы его лодку, что у него не плавники, а щупальца, и еще нес всякий бред. Естественно ему никто не поверил, мало чё пьяному не почудится. На следующий день Афанасия никто не видел, как и последующие дня три.

Через неделю Афанасия искали всем селом, но так ничего и не нашли. Местные рыбаки выловили его лодку в озере, точнее - разодранные клочки, что от нее остались. Больше всего рыбаков поразили обломки деревянных весел, плавающих рядом, на них отчетливо виднелись следы от крупных зубов какого-то хищника... на расстоянии 40-50 сантиметров...

Мужики вспотели от ужаса, что же это был за монстр? О ком же все-таки говорил Афанасий?

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 23:04
Вчера, 23:04 by qqq666Просмотров: 31Комментарии: 1
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Ключевые слова: Озеро рыба смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
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Ух ты. Несси завелась в озере. Саблезубая. Не удивительно, учитывая, что озеро глубже Байкала. В Марианской впадине вообще наверняка живет неведомое зло)))
Плюсанул.
Зарегистрирован: 23.07.2015
         
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