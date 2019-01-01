Звери

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:58

Причина: Изменен раздел.

Юлия Рысь Просмотров: 21 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:58 by

Так получилось, что с детства люблю животных. В семье всегда держали кошек, собак и другую живность. Зоопарки и цирки не любила, т.к. вид измученных плененных животных мне не доставлял никакого удовольствия. Само собой, что охоту и охотников не переношу, но все же приходится пересекаться с охотниками и егерями. Далее несколько историй:Рассказ охотника. Зверь зверю рознь. Бывает, зверь, а так посмотрит, что ружье в руках дрожать начинает, хотя вроде ничего особенного не происходит - обычная животина перед тобой, и опыт немалый за плечами, десятки таких же, а вот есть в конкретной особи что-то, что выстрелить не позволяет и не жалость это. Просто, будто говорит он тебе: "Не посмеешь", - и действительно, как в голове слова звучат, и стоишь, как дурак, а зверь этот, волк, лисица и т.д. не только тебя не боится и не убегает, а в упор смотрит, будто это у него в лапах ружье. Странное чувство... и страх, и унижение какое-то.Рассказ егеря. Даже дикие животные людей чувствуют, не говоря о домашних. Бывает, человек годами по лесу ходит и без ружья и ничего ему не делается. Наберет своих ягод грибов и возвращается целехоньким, а бывает, что вооруженных до зубов охотников растерзанными находят, причем в тех же местах, куда местные без опаски по грибы ходят. Причем дело не только в подранках. Частенько раненые звери сами за помощью к человеку идут, только подойдут не к каждому и в лесу вообще не каждому покажутся. Идешь один по лесу - природа жизнью своей живет - белки и птицы на деревьях, лось вдалеке на водопое, а зимой лисицы в поле мышкуют, и зайцы бегают, и все это видишь, любуешься. А идешь с кем-то, с приезжими гостями, вроде и тихо идешь, а лес пустой, как вымерли все, и показать то гостю нечего, изредка ворона вдалеке каркнет или синица покажется.Рассказ охотника. Однажды капкан в лесу нашел. В капкане маленькая оторванная лисья лапка, видимо лисенок угодил. Сам охотник, но признаю только из ружья охоту. Потом в деревне сказывали, мол, внучка местного браконьера сильно ногу повредила, гуляя в лесу, и угодив в капкан собственного деда. Как уж там не доглядели за ребенком, а девочка инвалидом осталась.Рассказ охотника. Собака у товарища была. Все охотники завидовали. След брала, на зверя бесстрашно кидалась. Сам хозяин жесток был. Там где зверя просто можно пристрелить и не мучить - он целое представление устраивал, и собака главным орудием была. Но однажды команду не выполнила, не стала лисят трогать. Хозяин в бешенстве команду раз за разом орал, а потом в гневе застрелил и лисят, и собаку свою. Опомнился когда - жалел сильно, но скорее не загубленную жизнь и верного друга, а инструмент, рабочую лошадку. Новую собаку привез аж из соседней деревни, только удирали от него собаки в лесу с тех пор и даже в деревню не возвращались. Сколько брал, столько пропадали. Потом плюнул и решил без собаки охотиться, ну и вышел на медведя неудачно. А громоотвода в виде собаки не было. Покалечил его мишка сильно, а когда в дом заносили, горе охотник причитал, мол, когда его медведь ломал, собака его в кустах лежала и смотрела, не помогла, не спасла.

Ключевые слова: Лес природа звери авторская история

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