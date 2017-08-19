Посылка. Глава 10

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:54

Mr.Nos Просмотров: 73 Комментарии: 1 +1 Вчера, 15:54 by

Автомобиль с грохотом вылетел из гаража. Было слышно, как лопаются под колесами и хлюпают существа. Крыша машины тут же прогнулась, а заднее стекло лопнуло, как воздушный шарик. Внутрь ворвался холод и раздирающий свирепый крик. Ничего не было видно, Гера инстинктивно направил машину в ту сторону, где должна была быть река. Сзади что-то хлюпало и старалось заползти внутрь, но что именно – Поляков не смотрел. Он ждал столкновения с водой, но его так и не происходило. Нога вжимала педаль газа. Вдруг машину резко встряхнуло, и то, что уже почти заползло в салон, отлетело в сторону, издавая крик отчаяния. Автомобиль продолжал куда-то двигаться, не встречая никакого сопротивления. Звуки стали слышны меньше и вскоре совсем затихли, а когда вдруг впереди зажегся свет, Гера понял, что черные лужицы оторвались от фар. Впереди себя он увидел ворота, на которые мчался его автомобиль. Затормозить Поляков уже не успел, снося ворота в сторону, а удар головой о руль отключил его сознание…Когда Герман очнулся, то обнаружил, что лежит на кровати. Пахло лекарствами, хлоркой от пола и почему-то яблоками. Приподнявшись на локтях, он осмотрелся вокруг. Это было похоже на палату, на тумбочке около изголовья лежали три желто-красных яблока. В единственном окне весело светило солнце. Живой. Он каким-то образом остался живой. Герман встал и почувствовал, как чуть не упал от того, что очень кружилась голова. В углу комнаты рядом с раковиной висело зеркало, Гера подошел к нему и обнаружил на своем лбу повязку с небольшим кровоподтеком. Потрогав ушибленное место рукой, Поляков подошел к окну. Первый этаж, кусты акации, обнесенные пластиковым декоративным заборчиком, асфальтовые дорожки уходили в парк. Людей на улице видно не было. Форточка была приоткрыта, и в нее влетал ароматный запах свежего сваренного супа. Под ложечкой у мужчины засосало. В этот момент дверь палаты открылась, и в нее вошел врач. Лет пятидесяти на вид, в очках, в голубом халате и коричневых сандалиях.- О, голубчик! Проснулись? Ну и чудненько, - он подошел к окну и распахнул шторы. - Вас тут уже дожидаются, чтобы поговорить. Меня зовут Виктор Семенович Петров. Я дежурный врач. Вас привезли сегодня под утро. Вероятно, спасаясь от того, что за периметром вы вынесли наши городские ворота... – он улыбнулся и добавил: – Почти что своей головой! – врач по-доброму посмотрел на Германа, подошел ближе к нему и закончил: - И всех волнует лишь один вопрос: откуда вы и каким образом остались живы?! – он улыбнулся и похлопал Германа по плечу. – Ну, расскажите при удобном случае. У вас небольшое сотрясение, но ничего серьезного. Держать тут вас я не могу без вашего согласия, но все же рекомендовал бы отдохнуть пару дней.Тут в комнату вошел мужчина сорока лет, очень худой, лысый. У него были темные круги под глазами и бледно-желтое лицо. Одет он был в строгий костюм, по такой жаре это явно было опрометчивым шагом, но следов пота или дискомфорта у него точно не было. Правда, и доверия такой гражданин не вызывал никак. При виде его врач поспешил поскорее удалиться из палаты. Человек прошел по кабинету, выглянул в окно и, не поворачиваясь к Герману, начал говорить:- Рад, что вы пришли в себя, Герман. С вашего позволения я бы хотел с Вами поговорить о… - человек на мгновение задумался, выдерживая паузу, затем повернулся к Полякову и продолжил: – Но прежде… Позвольте представиться. Меня зовут Зыков Кузьма Андреевич, я местный участковый. Поселок у нас маленький, все друг друга знают. Я так понимаю, вы курьер? – Герман кивнул в знак согласия. – Что ж. Все это хорошо, если бы вы не ворвались к нам под утро, вынося городские ворота, – он улыбнулся и присел на стул напротив. – Не волнуйтесь за ворота, они в порядке, машина у вас - тоже, если не считать нескольких несущественных сколов на бампере. Предъявлять вам какие-то обвинения за хулиганство, порчу городского имущества тоже никто не собирается. У всех жителей нашего местечка лишь один вопрос: как вы там выжили ночью?- Там? – спросил Герман. – Вы имеете ввиду «погань», что обитает в лесу?- Именно. А вы осведомлены о ней? Откуда же? Вы раньше бывали у нас или?- По дороге я встретил некоего молодого человека, которому помог – его машину снесло с дороги, и он застрял. Он рассказал мне о том, что творится в ваших краях. Он отговаривал меня оставаться в лесу на ночь, но я не послушал его.- Как его имя?- Он сказал, что его зовут Костя.- Носенко?- Фамилии он мне не сказал. У него была «бордовая семерка», которую я вытаскивал.- Костя на семерке, - задумался участковый и потом продолжил задавать вопросы. – Ну и что же он вам рассказывал?- Так вот про «погань» вашу. Что разрастается она, больше ее становится всё, только никому дела нет до этого.- И вы что же? Верите в это?- Я видел это… - зашептал Герман. – Видел так же, как сейчас вижу вас. Их там сотни, миллионы. Черные сущности, боящиеся света. Все, кроме одной… высокой и тонкой с черными дырами вместо глаз и рта. Она ничего не боится, но не может войти к тебе, если ты сам этого не разрешишь.- Вы были внутри вашего автомобиля?- Да. Она пришла ко мне в образе моей жены. Она просила отдать ей то, что я везу, но когда я ей сказал, что она может взять это сама, она не смогла этого сделать…- А что же другие? Те, что боятся света?- Они хотели раскрошить остановку, в которую я въехал. Свет фар не давал им зайти ко мне внутрь, пока та, с черными дырами вместо глаз, не закрыла их частью себя.- Остановку? Вы что же хотите сказать, что вы были на той стороне реки?- Да…- Но как же вы тогда..?- Я не знаю… было темно, я просто хотел выжить. Куда я ехал, я не видел. У меня сложилось такое ощущение, что река по ночам покрывается черной пеленой… по которой я и проехал.- Вы же понимаете, что это абсурдно?- Всё, что творится тут у вас, – абсурдно. Почему вы не расскажите миру об этом? Тут творится такая бесовщина, что в пору считать это место не просто аномальным, а критическим. Что это за твари, которые выходят из воды? Те, что прячутся в темноте оврагов и лесных низин? Что им надо? Как с ними бороться? Неужели же вас устраивает жить в страхе перед ночью? И почему они не лезут к вам в поселок?- Мы все это время ничего не знали. Вы наш проводник за ворота Лихолесья. Еще никто не возвращался оттуда живым. Вам это удалось, и мы хотим знать, что там… Прошу вас, Герман, - мужчина достал из внутреннего кармана блокнот, - расскажите мне все детально и в мельчайших подробностях…Поляков рассказывал всё очень подробно, Зыков записывал и постоянно чего-то спрашивал, уточнял. Этот разговор очень утомил Германа, но он смиренно терпел и говорил. Спустя час, наконец, во всей этой истории была поставлена точка. Участковый поблагодарил Германа за показания и отправился к выходу.- Погодите, - остановил его Поляков. – Скажите, а где у вас тут живет некий господин Вородис?- Вородис? – удивился Зыков. – Нет. Такого у нас нет.- Возможно, у вас живет некто господин Сидоров? – с надеждой в голосе спросил Герман.- Сидоров? – удивился участковый. Ну, если вы имеете ввиду профессора Сидорова, то да. Такой у нас имеется. Его дом находится у самого леса, за поселком.- Как мне туда доехать?- Езжайте по главной дороге, – вы упретесь прямо в холм, на котором стоит его особняк.- Спасибо.- Не за что. Кстати, когда вы планируете покинуть нас?- Чем раньше – тем лучше…- Ну да, конечно, - словно констатируя факт, почти про себя сказал Зыков. – Еще небольшой вопрос… - он подошел к Полякову близко и сказал, пристально глядя в его глаза: – А что в посылке? Вы знаете?- Откуда? Я разве похож на аппарат рентгена? – ответил Гера. – Очень бы самому хотелось узнать, что же я такое сюда везу, если по дороге на меня идет почти охота.- Вы считаете, что все это из-за этой коробки?- Я не знаю. Но я очень хочу скорее от нее избавиться и уехать домой.- Да-да. Конечно. Ну-с, спасибо еще раз за всё, – участковый вышел из палаты, а за ним следом вышел Поляков. Уйти он ему не дал.- Извините. А можно воспользоваться вашим телефоном? Я хоть домой позвоню, а то жена даже не знает, где я…- Телефон? Нет, увы! – покачал головой Зыков. – У нас здесь нет связи… Никакой… Если бы вы ехали днем, то заметили бы перед въездом в наше местечко вывеску о том, что у нас не ловит ни один оператор, нет телефонной связи, а также отсутствует интернет.- Как же вы тут живете? Вы словно оторваны от всего мира тут?- Вот как-то так и живем… - он улыбнулся, похлопал Германа по плечу и добавил: – И всех всё устраивает! Если же нет, то никто никого не держит!Участковый снова улыбнулся и спешно пошел к выходу. Полякову же предстояло еще закрыть кучу документов и пообщаться с лечащим врачом. Поставив подписи в журнале и каких-то подсунутых ему бланках, наконец, Гера вышел на улицу. Его машина стояла рядом с больницей, в нескольких метрах от главного входа - длинное одноэтажное деревянное здание. Герман подошел к автомобилю, осмотрел передний бампер, борта. Все было в плохом состоянии – и кто же ему оплатит ремонт? Времени было около обеда, и, если он хочет выбрать отсюда до темноты, то нужно бы поторопиться. Герман сел в машину, посылка лежала на соседнем сидении. Поляков завел машину и выехал на единственную широкую грунтовую дорогу, ведущую через село вглубь. Там впереди, вдалеке виднелся лес – туда ему и надо…

Ключевые слова: Посылка машина страх больница авторская история

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